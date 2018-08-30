СМИ России: Путин эффектно сократил изначально завышенный пенсионный возраст

В обзоре российских газет за 30 августа:

РБК: пенсионный возраст женщин был завышен изначально

Меры по смягчению пенсионной реформы, озвученные президентом Владимиром Путиным, комментируют российские СМИ. Газета РБК пишет о том, что изменится в планах государства в результате вмешательства президента.

Главное изменение, которое предложил Путин, - увеличить пенсионный возраст для женщин на пять, а не на восемь лет, как планировало правительство. Таким образом, пенсионный возраст для мужчин и для женщин будет повышен одинаково - на пять лет.

Смягчение для женщин планировалось заранее, уверен политолог Алексей Макаркин. Женщины старше 45 лет являются значимой частью президентского электората, считает президент фонда "Петербургская политика" Михаил Виноградов.

Правительство изначально предложило "сугубо технократичный" вариант, который вызвал шоковую реакцию у женщин, сказал РБК Макаркин. По его словам, возраст выхода на пенсию для них изначально завысили, чтобы впоследствии президент мог изменить параметры реформы и дистанцироваться от правительства.

Смягчение границ пенсионного возраста для женщин - "абсолютно разумное решение", говорит проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов. "Если задирать возраст для женщин до высокого уровня, это сразу будет сказываться на количестве занятых лиц молодого поколения", - говорит он. Например, если бабушка может начать сидеть дома с внуками, мама может выйти на работу, а если бабушка вынуждена работать дольше из-за более высокого пенсионного возраста, мама будет сидеть с ребенком.

Пенсионную реформу Путин предложил дополнить мерами по защите людей предпенсионного возраста. Но бизнес критикует такие предложения, особенно ужесточение ответственности. Стимулом не увольнять людей старшего возраста жесткие меры не станут, предупреждает сопредседатель "Деловой России" Андрей Назаров. "Наоборот, работодатель будет с опасением относиться к подобным вариантам и будет, грубо говоря, на дальних подступах убирать людей, с которыми может произойти такой конфликт", - рассуждает Назаров.

Административная ответственность поможет сохранить сотрудников на работе, но "в Уголовном кодексе и так статей хватает", отмечает президент "Опоры России" Александр Калинин. Если уголовную ответственность введут, "работодатели для подстраховки начнут массово увольнять женщин в 54 года, а мужчин в 59 лет", считает бизнес-омбудсмен Борис Титов.

"Медуза": сравнивать 90-е с Отечественной войной - неверно

Слова Владимира Путина о необходимости пенсионной реформы подвергает сомнению "Медуза". Эксперты комментируют аргументы главы государства, которые он привел в пользу повышения пенсионного возраста в ходе телеобращения в среду.

Президент заявил, что повышать пенсионный возраст приходится из-за демографических провалов, вызванных Великой Отечественной войной и тяжелой ситуацией 1990-х годов. Иных способов избежать коллапса пенсионной системы, полагает президент, не существует.

"В 1990-е все было не так страшно; в любом случае, сравнивать те демографические проблемы с Великой Отечественной войной - просто неверно. Проблемы пенсионной системы связаны не только с демографическими провалами", - пишет издание.

Директор Института демографии Высшей школы экономики Анатолий Вишневский также убежден, что сравнивать демографический провал, вызванный войной, и ситуацию 1990-х - совершенно некорректно. "Конечно, не может быть никакого сравнения. Понятно, что не те величины совершенно".

Заведующий Международной лабораторией исследований населения и здоровья ВШЭ Евгений Андреев назвал высказывание Путина о сопоставимости демографического провала военных лет и 1990-х годов "фантастикой".

Также издание подвергает сомнению слова Путина о том, что баланс между работающими людьми (плательщиками взносов в пенсионный фонд) и теми, кто получает страховую пенсии по старости, быстро сокращается и скоро будет "практически один к одному".

Эксперты соглашаются, что цифры примерно такие и есть, но проблема тут не в демографии. За треть работников никто не платит взносы - например, за тех, кто занят в неформальном секторе или работает на себя.

Не согласны эксперты и с тем, что нужно повышать пенсионный возраст, потому что у нас выросла продолжительность жизни. "После повышения пенсионного возраста у нас получится, что человек будет жить на пенсии меньше, чем жил при Хрущеве", - комментирует Анатолий Вишневский из ВШЭ.

Также не все согласны с тем, что государство к 2030 году исчерпает возможность дотировать пенсионные выплаты. Профессор финансов бизнес-школы IE Business School в Мадриде Максим Миронов (он входил в экспертный совет предвыборной программы основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального) считает, что рост доходов бюджета к 2030-му покроет большую часть дотации пенсионному фонду. А дополнительно нужно будет найти "всего" 1,17 триллиона рублей, что трудно, но не невозможно.

Также эксперты замечают, что Путин не упомянул другие способы финансирования пенсионного дефицита, которые много обсуждали в последние месяцы: от перераспределения из других статей бюджета (особенно часто назывались расходы на армию, безопасность и дорогостоящие инфраструктурные проекты), до борьбы с коррупцией.

Альтернативной страховкой могла бы быть накопительная система, пишет профессор финансов бизнес-школы IE Business School Максим Миронов: в ней сделанные в течение жизни взносы работников возвращаются им в виде пенсий. Эта система начала работать в России в 2002 году, но была фактически заморожена в 2014 году, а взносы в нее (6% от зарплат) — направлены на выплаты нынешним пенсионерам.

The Bell: меры Путина негативно повлияют на реформу

Опрошенные The Bell эксперты считают, что положительным после заявлений Владимира Путина о реформе будет только социальный эффект - с экономической точки зрения предложенные меры негативно повлияют на реформу и сократят дополнительные поступления в бюджет.

Последствием уступок станет усложнение решения некоторых проблем, говорит Александра Суслина из Экономической экспертной группы. По ее мнению, с макроэкономической точки зрения (не с точки зрения "ощущения людей") если уж смягчать реформу, то путем снижения пенсионного возраста для мужчин, а не для женщин. "Женщины составляют основную когорту тех, на кого приходится тратить бюджетные ресурсы, потому что женщины живут дольше, и пенсионеры в основном состоят из женщин. Экономия средств будет существенно меньше", - говорит Суслина.

По данным Росстата, в 2017 году средняя продолжительность жизни мужчин в России оценивалась в 66 лет, женщин - в 76,7 лет. Возрастная комбинация "не самая удачная", потому что с точки зрения демографии и состояния здоровья мужчин возраст 65 лет выглядит не очень оправданным, в то время как для женщин 60 - совершенно нормальный, говорит заместитель директора Института социальной политики НИУ ВШЭ Оксана Синявская.

С социальной точки зрения эффект озвученных президентом послаблений будет положительным, уверены эксперты. Эти меры приведут к уменьшению недовольства, говорит Ольга Синявская. Высоко люди оценят и сохранение социальных льгот со старого пенсионного возраста, и возможность получать пенсии при сокращенном стаже, добавляет она.

Надо понимать: чем меньше средств государство сможет выручить за счет пенсионной реформы, тем меньше будет денег на повышение пенсий, обещанное майским указом Путина, отмечает Суслина. Вопрос в том, как будут распределяться сэкономленные деньги: их можно либо отдавать ПФР для индексации пенсий, чтобы добиться результатов, обозначенных в указе, либо - снижать дефицитность Пенсионного фонда и размеры бюджетного трансферта, подытоживает Синявская.

Положительный момент - Путин не стал объявлять о переносе реформы, отмечает директор аналитического департамента ИК "Локо-инвест" Кирилл Тремасов. Это значит, что бюджет начнет получать какие-то дополнительные доходы уже со следующего года.

Но главное, что не прозвучало ни сегодня, ни во время всего обсуждения реформы, — вопрос о судьбе пенсионных накоплений, говорит Синявская из ВШЭ.

"Мы по-прежнему говорим только о повышении пенсионного возраста, не рассматривая вопрос пенсионной реформы в комплексе. Судьба пенсионных накоплений по-прежнему подвешена и индивидуальный пенсионный капитал будет обсуждаться отдельно", - говорит она.

"Коммерсант": предлагается расширить "бутылочное горлышко" БАМа

О "стройке века" стало известно газете "Коммерсант". ОАО РЖД планирует приступить к разработке ТЭО второго Северомуйского тоннеля, который увеличит пропускную способность этого участка БАМа до 100 млн тонн в год.

ТЭО Северомуйского тоннеля-2 на БАМе должно быть готово к 20 декабря, следует из протокола поручений по итогам совещания у вице-премьеров Максима Акимова и Дмитрия Козака.

О необходимости проработки строительства второго Северомуйского тоннеля на заседании президентской комиссии по ТЭК 27 августа говорил глава ОАО РЖД Олег Белозеров. "Это бутылочное горлышко на БАМе, - пояснял он. - Для того чтобы развивать Дальний Восток, нам нужно будет увеличивать объем перевозок. Если мы построим второй тоннель, то это даст возможность провозить не 16 млн, а 100 млн тонн грузов".

Первый Северомуйский туннель, протяжённостью 15,3 км, строили 26 лет, он был сдан в 2003 году. По словам Белозерова, даже при нынешних технологиях прокладка второго тоннеля займет около 10 лет.

Расширение тоннеля до 100 млн тонн даст прирост провозной способности порядка 30-50 млн тонн в год. "Вопрос - будут ли те миллионы тонн, сколько они будут стоить и сколько будет длиться строительство, - говорит источник. - И, если, потратив 300-500 млн руб. на проектирование, можно получить четкий ответ, это практично, так бы поступил любой частный инвестор".

По его словам, эти средства можно было бы снять с проекта моста на Сахалин (0,54-1 трлн руб. в зависимости от подходов) "без ущерба для проекта, поскольку после решения вопроса Северомуйского тоннеля станет понятнее, есть ли грузовая база для моста".

Оценка стройки Северомуйского тоннеля-2 в документах не приводится. Один источник говорит о сумме порядка 100 млрд руб., другой уточняет, что она может заметно измениться в зависимости от проекта. По информации другого источника, РЖД планирует начать стройку не ранее 2025 года, если темпы роста экспорта угля сохранятся к тому моменту.

"Северомуйский тоннель действительно ограничивает провозные способности в восточном направлении, однако это относится не к тем объемам, которые запланированы в рамках проекта "БАМ-2", - говорит глава "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров.- Когда мы будем говорить о "БАМе-3", тогда уже имеет смысл рассматривать его в связке со вторым тоннелем". По мнению эксперта, если темпы роста погрузки угля до 2025 года выглядят достоверными, то за горизонтом 2035 года возникает масса развилок, касающихся конъюнктуры угля. И увязывание решения с 2025 годом кажется вполне оправданным, говорит Бурмистров.

Что еще почитать:

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал "Коммерсанту" о том, ради каких планов он ее возглавил

Представители бизнеса выступили за ускоренное введение электронных трудовых книжек: при таком сценарии работодатели смогут экономить 62 млрд руб. в год, пишет РБК. Минтруд настаивает на более долгом переходе на новую форму.

Обзор подготовила ОльгаКараулова, Служба мониторинга Би-би-си