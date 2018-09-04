Выдачи россиянина Винника добиваются от Греции США, Франция и Россия. У кого больше шансов?

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Россиянина Александра Винника, экс-владельца криптобиржи BTC-e, арестованного в Греции, через две недели допросят по запросу Франции. Эта страна добивается его выдачи, так же как и Россия и США. Русская служба Би-би-си рассказывает, у какой страны больше шансов заполучить россиянина.

Верховный суд Афин во вторник должен был рассмотреть апелляционную жалобу на решение о выдаче Александра Винника Франции по европейскому ордеру на арест. Заседание суда перенесли на 19 сентября, сообщил Би-би-си греческий адвокат россиянина Илиас Спирлиадис.

Адвокатам удалось добиться переноса заседания, потребовав перевода на русский язык решения первой инстанции по французскому запросу. "Мы добились хорошего результата", - сказал Спирлиадис.

Накануне, 3 сентября в Салониках Винника собирались допросить по запросу Парижа. Планировалось, что вопросы будет задавать греческий следователь, при этом в помещении будут присутствовать следователи из Франции, которые не могут задавать вопросы сами. Но допрос перенесли на 17 сентября, сообщал российский адвокат россиянина Тимофей Мусатов. По его словам, французы нарушили юридическую процедуру при организации допроса.

Россиянина Александр Винника арестовали в Греции в июле 2017 года по запросу США. Американские власти обвиняют его в организации отмывания нескольких миллиардов долларов через криптовалютную биржу BTC-e. США требуют выдачи Винника.

Вскоре после ареста на Винника завели дело в России, и его выдачи потребовали в том числе российские власти. Суд в Греции удовлетворил запросы обеих стран, и решение должен был вынести министр юстиции Греции, но потом к процессу подключилась Франция.

Русская служба Би-би-си рассказывает, какие шансы заполучить россиянина у заинтересованных сторон.

Чего хочет Франция?

Суд Парижа выдал европейский ордер на арест Александра Винника 15 июня, сообщил Би-би-си источник в суде. Следствие во Франции подозревает россиянина в вымогательстве и отмывании средств в составе преступной группы.

Французы утверждают, что Винник связан с распространением программы-вымогателя Locky, которая при попадании в компьютер шифрует пользовательские данные и требует выкуп в криптовалюте.

Locky принес злоумышленникам по всему миру 7,8 млн долларов только в 2017 году, подсчитали ранее в Google. Это один из самых прибыльных вирусов подобного рода. Франция стала второй по числу атак Locky страной, сообщала "Лаборатория Касперского".

Европейский ордер на арест подразумевает ускоренную процедуру выдачи подозреваемых из одной страны ЕС в другую, говорил Би-би-си адвокат Винника Илиас Спирлиадис.

"Защита считает, что французы используют этот быстрый европейский процесс, чтобы в итоге выдать его в США. По-другому США пока не могут его забрать, так как мы заблокировали процесс экстрадиции. Подали заявление о политическом убежище в Греции. Мы считаем, что наш кейс - политический", - говорил Спирлиадис. Адвокаты Винника отвергают обвинения французской стороны.

Мусатов заявлял, что следователи из Парижа ранее пытались предъявить Виннику обвинения в отсутствие защиты. Адвокат считает, что с помощью таких действий французы пытаются усилить свою позицию перед рассмотрением апелляции по выдаче Винника во Францию.

Возможна ли экстрадиция в США из Франции?

Даже если адвокаты проиграют апелляцию 19 сентября, это не значит, что Александра Винника точно выдадут во Францию, считает защита.

Передача подозреваемого по европейскому ордеру проходит без участия минюста, но адвокаты сделают "то, что надо процессуально, чтобы это тоже прошло через министра", пояснил Би-би-си Спирлиадис.

Автоматической выдачи россиянина из Греции во Францию действительно быть не должно даже при наличии европейского ордера на арест, говорит адвокат коллегии адвокатов французского города Клермон-Ферран Инна Шведа.

Тем не менее адвокаты признают, что европейский ордер имеет приоритетную силу. Согласно процедуре, суд Греции в течение 60 дней должен решить, возможна ли выдача Александра Винника во Францию.

Парижский адвокат Доминик Трико считает, что если Винника экстрадируют во Францию, то его выдача в США возможна. Для этого американские власти должны будут направить запрос во Францию. Таким образом, будет запущена отдельная процедура, не связанная с европейским ордером на арест парижского суда.

Вопрос выдачи Винника Америке также будет зависеть от применения принципа non bis in idem ("не дважды за одно и то же"), добавляет Трико. Это принцип права, согласно которому человека нельзя судить дважды за одно и то же преступление.

Принцип non bis in idem прописан в соглашении Франции и США об экстрадиции, а также в Европейской конвенции об экстрадиции.

Этот принцип применяется, если по делу уже было вынесено решение. То есть в случае с экстрадицией из Франции в США принцип будет актуален после того, как по делу будет проведено расследование и вынесено окончательное решение во Франции.

В комментариях комитета Европарламента по правовым вопросам говорится, что этот принцип не применяется, если по делу открылись новые обстоятельства. То есть у американских властей есть возможность обойти принцип non bis in idem.

В чем Винника обвиняют в России

Российские власти направили в Грецию уже два запроса на выдачу Александра Винника. Первое дело заведено по факту мошенничества. Уже через две недели после задержания Винника в Греции Останкинский суд Москвы вынес решение об аресте россиянина.

Дело было возбуждено по факту непоставки оборудования коммерческой компании "Восстройкомплит", писал РБК со ссылкой на представителя суда. Глава этой компании Леонид Машков, от имени которого написано заявление, сказал РБК в декабре 2017 года, что впервые слышит о деле и о Виннике.

На основе этого дела Россия направила запрос о выдаче Винника из Греции, и греческий суд его удовлетворил.

В мае 2018 года стало известно о еще одном российском уголовном деле в отношении Винника. Как сообщали впоследствии его адвокаты, второе дело возбуждено по статье 159.6 (мошенничество в сфере компьютерной информации).

Винник написал явку с повинной и передал ее в генпрокуратуру России через своего представителя, писал Интерфакс со ссылкой на неназванный источник. По данным агентства, россиянин признался, что, имея "доступ к бирже BTC-e, совершил мошенничество в сфере компьютерной информации".

"В результате его [Винника] мошеннических действий с 2011-го по 2017 годы неустановленной группе российских граждан причинен материальный ущерб в 750 млн рублей", - сообщало агентство.

Генпрокуратура на основании этого дела направила в Грецию еще один запрос на выдачу Винника, и суд удовлетворил его 30 июля. Адвокаты согласились с этим решением, но обжаловали процессуальные детали. 4 сентября Верховный суд удовлетворил апелляцию, и 14 сентября защита получит окончательное решение суда, сказал Спирлиадис.

Сам Винник хочет, чтобы его судили в России - он заявлял об этом неоднократно через своих защитников.

Судя по словам адвоката Тимофея Мусатова, шансы на выдачу Винника в Россию снизились после ухудшения отношений между Россией и Грецией. В июле Греция выслала двух российских дипломатов, которых, по данным СМИ, обвинили в попытках незаконного сбора информации. В августе МИД России объявил о высылке двух греческих дипломатов из России.

По мнению Мусатова, на фоне таких событий решение об экстрадиции Александра Винника будет приниматься "явно в политическом контексте". "Нам бы хотелось, чтобы решение принималось на фоне добрососедских отношений России и Греции, а не таких, как сейчас", - говорил адвокат в конце июля.