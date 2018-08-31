Сандармох. От кладбища репрессированных - до воинского мемориала

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Исследователи "Мемориала" и близкие к российским властям историки спорят, могут ли на кладбище времен Большого террора Сандармох покоиться советские военнопленные.

Российское военно-историческое общество при поддержке минобороны России на этой неделе завершило раскопки в урочище Сандармох в Карелии.

Обнаружение и исследование Сандармоха, где во время Большого террора были расстреляны тысячи заключенных, связано с именем историка карельского отделения "Мемориала" Юрия Дмитриева.

Пока Дмитриев в суде защищается от обвинений в сексуальном насилии над несовершеннолетней, группа близких к российским властям исследователей пытается доказать, что в Сандармохе лежат не только жертвы сталинского террора, но и советские военнопленные, убитые финскими оккупантами. Русская служба Би-би-си изучила, что происходило в окрестностях Сандармоха последние 80 лет и как сохраняется память о трагических событиях.

Урочище Сандармох в Карелии, находящееся в 19 км от Медвежьегорска, столицы Белбалтлага, начинает использоваться для расстрелов заключенных - строителей Беломорканала.

Правообладатель иллюстрации ITAR-TASS Image caption Строительство Беломорканала

В Сандармохе начинаются массовые расстрелы периода Большого террора.

27 октября и 1-4 ноября 1937 года в Сандармох тайно привозят и расстреливают 1111 заключенных из Соловецкой тюрьмы. В общей сложности в Сандармохе, по оценке историка Дмитриева, похоронен 6241 человек.

Правообладатель иллюстрации bessmertnybarak.ru Image caption Предписание о расстреле "соловецкого этапа" от 16 октября 1937 года

Финляндия оккупирует часть Карело-Финской ССР, включая Медвежьегорск и Сандармох. В финских концлагерях гибнут 4 тысячи гражданских лиц и 18-19 тысяч военнопленных.

Историк Вениамин Иофе на основании архивных документов устанавливает место гибели "соловецкого этапа" - 19-й километр дороги на Повенец.

Правообладатель иллюстрации Из личного архива Ирины Флиге Image caption Вениамин Иофе

В ходе совместной экспедиции питерского и карельского "Мемориала" карельский историк Дмитриев обнаруживает массовые захоронения в Сандармохе. В последующие годы Дмитриев найдет в общей сложности 236 могил.

Правообладатель иллюстрации ITAR-TASS Image caption Останки растрелянных в Сандармохе, найденные летом 1997 года

При поддержке властей Карелии и Медвежьегорского района проходит торжественное открытие мемориального кладбища Сандармох. Учреждается Международный день памяти - 5 августа. В последующие годы в Сандармохе возводятся монументы памяти погибших разных конфессий и национальностей.

Правообладатель иллюстрации Semyon Meisterman/ITAR-TASS Image caption Акция "Покаяние" в Сандармохе 27 октября 1997 года

Правообладатель иллюстрации Semyon Meisterman/ITAR-TASS

Патриарх Кирилл проводит службу в Сандармохе.

Правообладатель иллюстрации С. Власов/patriarchia.ru

Министерство юстиции России признает "иностранным агентом" питерский научно-информационный центр "Мемориал", стоявший у истоков открытия Сандармоха.

Карельские ученые Юрий Килин и Сергей Веригин выдвигают теорию о том, что в Сандармохе могут быть также захоронены останки советских военнопленных, погибших во время финской оккупации Карелии.

Телеканал "Звезда" публикует документы, якобы свидетельствующие о состоятельности этой версии. Дмитриев подвергает ее критике. Новые изыскания вызывают научную и общественную дискуссию.

Представители карельских властей не посещают ежегодные траурные мероприятия в Сандармохе 5 августа.

Юрий Дмитриев арестован по обвинению в изготовлении детской порнографии. Он не признает свою вину. Спустя год Дмитриева отпускают из изолятора под подписку о невыезде.

В Петрозаводском государственном университете проходит круглый стол на тему "Новые документы о советских военнопленных на территории Медвежьегорского района в период финской оккупации (1941-1944 гг.)".

Килин и Веригин еще раз озвучивают свою теорию о захоронении советских военнопленных в Сандармохе. Председатель Союза поисковых отрядов Карелии Александр Осиев выступает с критикой версии историков.

Дмитриев оправдан по статье об изготовлении детской порнографии.

Правообладатель иллюстрации Igor Podgorny/TASS Image caption Юрий Дмитриев 5 апреля 2018 года

ГТРК "Карелия" сообщает о возможности новой исследовательской экспедиции в Сандармох.

"К экспедиции готовы присоединиться и эксперты Российского военно-исторического общества", - передает канал (РВИО возглавляет министр культуры России Владимир Мединский).

Дмитриев снова арестован, на этот раз по обвинению в сексуальном насилии в отношении несовершеннолетней приемной дочери. Он не признает вину.

Родственники расстрелянных в Сандармохе в годы Большого террора требуют отменить раскопки.

Правообладатель иллюстрации sand.mapofmemory.org Image caption Сандармох

Экспедиция Российского военно-исторического общества с разрешения карельских властей начинает при поддержке минобороны раскопки в районе Сандармоха за границами кладбища. Ни историки Килин и Веригин, ни сотрудники Петрозаводского государственного университета, ни представители "Мемориала" к работе не привлечены.

Правообладатель иллюстрации Сергей Маркелов/semnasem.ru Image caption Раскопки российского военно-исторического общества на мемориале Сандармох в Карелии

Поисковики поднимают из массового захоронения останки пятерых человек и отправляют на экспертизу. Руководитель экспедиции Олег Титберия высказывает предположение, что это советские военнопленные, расстрелянные в период финской оккупации.

Телеканал "Россия-24" сообщает о результатах работы экспедиции, называя противников версии Титберии "теми, кому не нравится правда".