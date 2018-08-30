Сергей Прокудин-Горский: цветные снимки Российской империи
155 лет назад родился пионер российской цветной фотографии Сергей Прокудин-Горский. В свое время проект Прокудина-Горского запечатлеть в цвете территории Российской империи получил поддержку Николая II. Фотограф делал три последовательных снимка с помощью синего, зелёного и красного светофильтров, а затем накладывал их друг на друга.
Широкую известность эти фотографии получили только в 2002 году, когда их восстановила Библиотека Конгресса США.
Эта цветная фотография была сделана 100 лет назад в Самарканде. Группа мужчин застыла перед объективом фотоаппарата Прокудина-Горского.
Человек в бежевом пальто и есть Сергей Прокудин-Горский. Во время путешествия по Российской империи в 1909-1912 годы он сделал несколько тысяч снимков.
Техника, которую использовал Прокудин-Горский для получения цветных фотографий, заключалась в съемке каждого объекта три раза - через разные цветовые фильтры.
Три снимка проецировались друг на друга, благодаря чему получалось цветное изображение.
Сам Прокудин-Горский называл придуманный им эффект "магическим фонарем".
Цвет добавлял жизненности фотографиям: на портретах и пейзажах, снятых таким способом, можно было запечатлеть детали и элементы, которые были недоступны при черно-белой съемке.
Прокудин-Горский сделал сотни фотографий во время своего пребывания в Центральной Азии. Фотограф хотел создать цветную панораму принадлежащих Николаю II земель, которой можно было бы восхищаться и которая помогла бы лучше узнать страну.
У многих торговцев в Центральной Азии дела шли хорошо, как у этого человека по имени Хайдар Бек.
У Прокудина-Горского был талант подмечать детали, которые дают ключ к пониманию жизни этих людей.
Глядя на эту фотографию мужчин, готовящих шашлык, кажется, что снимок был сделан только вчера.
На этой фотографии - двое мужчин, продающих билеты в цирк. На заднем плане можно рассмотреть афишу.
Мальчики-евреи в Бухаре. Сейчас в этом городе уже нет еврейской общины.
Прокудина-Горского интересовала не только жизнь в центре городов.
Он делал снимки и на окраинах, где жили обычные люди.
В морозный день 1 января 1907 года российские офицеры и ученые разбили лагерь, собираясь наблюдать за солнечным затмением.
Летом Прокудин-Горский отправился в путешествие вдоль по Сырдарье, по пути он побывал в российских селах, где жители выращивали зерновые и сажали березы.
Другой альбом Прокудина-Горского посвящен жизни пастухов на территории бывшего Хивинского ханства на границе с Афганистаном.
Многие туркмены после прихода к власти большевиков покинули территорию бывшей Российской империи и поселились в Афганистане и Пакистане.
В 1918 году Прокудин-Горский эмигрировал из России во Францию. Его потомки сохранили эти снимки, сейчас они находятся в Библиотеке конгресса США.
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