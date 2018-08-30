Сергей Прокудин-Горский: цветные снимки Российской империи

  • 30 августа 2018

155 лет назад родился пионер российской цветной фотографии Сергей Прокудин-Горский. В свое время проект Прокудина-Горского запечатлеть в цвете территории Российской империи получил поддержку Николая II. Фотограф делал три последовательных снимка с помощью синего, зелёного и красного светофильтров, а затем накладывал их друг на друга.

Широкую известность эти фотографии получили только в 2002 году, когда их восстановила Библиотека Конгресса США.

Фото Прокудина-Горского Правообладатель иллюстрации Library of Congress

Эта цветная фотография была сделана 100 лет назад в Самарканде. Группа мужчин застыла перед объективом фотоаппарата Прокудина-Горского.

Фото Прокудина-Горского Правообладатель иллюстрации Library of Congress

Человек в бежевом пальто и есть Сергей Прокудин-Горский. Во время путешествия по Российской империи в 1909-1912 годы он сделал несколько тысяч снимков.

Фото Прокудина-Горского Правообладатель иллюстрации Library of Congress

Техника, которую использовал Прокудин-Горский для получения цветных фотографий, заключалась в съемке каждого объекта три раза - через разные цветовые фильтры.

Фото Прокудина-Горского Правообладатель иллюстрации Library of Congress

Три снимка проецировались друг на друга, благодаря чему получалось цветное изображение.

Фото Прокудина-Горского Правообладатель иллюстрации Library of Congress

Сам Прокудин-Горский называл придуманный им эффект "магическим фонарем".

Фото Прокудина-Горского Правообладатель иллюстрации Library of Congress

Цвет добавлял жизненности фотографиям: на портретах и пейзажах, снятых таким способом, можно было запечатлеть детали и элементы, которые были недоступны при черно-белой съемке.

Фото Прокудина-Горского Правообладатель иллюстрации Library of Congress

Прокудин-Горский сделал сотни фотографий во время своего пребывания в Центральной Азии. Фотограф хотел создать цветную панораму принадлежащих Николаю II земель, которой можно было бы восхищаться и которая помогла бы лучше узнать страну.

Фото Прокудина-Горского Правообладатель иллюстрации Library of Congress

У многих торговцев в Центральной Азии дела шли хорошо, как у этого человека по имени Хайдар Бек.

Фото Прокудина-Горского Правообладатель иллюстрации Library of Congress

У Прокудина-Горского был талант подмечать детали, которые дают ключ к пониманию жизни этих людей.

Фото Прокудина-Горского Правообладатель иллюстрации Library of Congress

Глядя на эту фотографию мужчин, готовящих шашлык, кажется, что снимок был сделан только вчера.

Фото Прокудина-Горского Правообладатель иллюстрации Library of Congress

На этой фотографии - двое мужчин, продающих билеты в цирк. На заднем плане можно рассмотреть афишу.

Фото Прокудина-Горского Правообладатель иллюстрации Library of Congress

Мальчики-евреи в Бухаре. Сейчас в этом городе уже нет еврейской общины.

Фото Прокудина-Горского Правообладатель иллюстрации Library of Congress

Прокудина-Горского интересовала не только жизнь в центре городов.

Фото Прокудина-Горского Правообладатель иллюстрации Library of Congress

Он делал снимки и на окраинах, где жили обычные люди.

Фото Прокудина-Горского Правообладатель иллюстрации Library of Congress

В морозный день 1 января 1907 года российские офицеры и ученые разбили лагерь, собираясь наблюдать за солнечным затмением.

Фото Прокудина-Горского Правообладатель иллюстрации Library of Congress

Летом Прокудин-Горский отправился в путешествие вдоль по Сырдарье, по пути он побывал в российских селах, где жители выращивали зерновые и сажали березы.

Фото Прокудина-Горского Правообладатель иллюстрации Library of Congress

Другой альбом Прокудина-Горского посвящен жизни пастухов на территории бывшего Хивинского ханства на границе с Афганистаном.

Фото Прокудина-Горского Правообладатель иллюстрации Library of Congress

Многие туркмены после прихода к власти большевиков покинули территорию бывшей Российской империи и поселились в Афганистане и Пакистане.

Фото Прокудина-Горского Правообладатель иллюстрации Library of Congress

В 1918 году Прокудин-Горский эмигрировал из России во Францию. Его потомки сохранили эти снимки, сейчас они находятся в Библиотеке конгресса США.

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