Сергей Прокудин-Горский: цветные снимки Российской империи

155 лет назад родился пионер российской цветной фотографии Сергей Прокудин-Горский. В свое время проект Прокудина-Горского запечатлеть в цвете территории Российской империи получил поддержку Николая II. Фотограф делал три последовательных снимка с помощью синего, зелёного и красного светофильтров, а затем накладывал их друг на друга.

Широкую известность эти фотографии получили только в 2002 году, когда их восстановила Библиотека Конгресса США.

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Эта цветная фотография была сделана 100 лет назад в Самарканде. Группа мужчин застыла перед объективом фотоаппарата Прокудина-Горского.

Правообладатель иллюстрации Library of Congress

Человек в бежевом пальто и есть Сергей Прокудин-Горский. Во время путешествия по Российской империи в 1909-1912 годы он сделал несколько тысяч снимков.

Правообладатель иллюстрации Library of Congress

Техника, которую использовал Прокудин-Горский для получения цветных фотографий, заключалась в съемке каждого объекта три раза - через разные цветовые фильтры.

Правообладатель иллюстрации Library of Congress

Три снимка проецировались друг на друга, благодаря чему получалось цветное изображение.

Правообладатель иллюстрации Library of Congress

Сам Прокудин-Горский называл придуманный им эффект "магическим фонарем".

Правообладатель иллюстрации Library of Congress

Цвет добавлял жизненности фотографиям: на портретах и пейзажах, снятых таким способом, можно было запечатлеть детали и элементы, которые были недоступны при черно-белой съемке.

Правообладатель иллюстрации Library of Congress

Прокудин-Горский сделал сотни фотографий во время своего пребывания в Центральной Азии. Фотограф хотел создать цветную панораму принадлежащих Николаю II земель, которой можно было бы восхищаться и которая помогла бы лучше узнать страну.

Правообладатель иллюстрации Library of Congress

У многих торговцев в Центральной Азии дела шли хорошо, как у этого человека по имени Хайдар Бек.

Правообладатель иллюстрации Library of Congress

У Прокудина-Горского был талант подмечать детали, которые дают ключ к пониманию жизни этих людей.

Правообладатель иллюстрации Library of Congress

Глядя на эту фотографию мужчин, готовящих шашлык, кажется, что снимок был сделан только вчера.

Правообладатель иллюстрации Library of Congress

На этой фотографии - двое мужчин, продающих билеты в цирк. На заднем плане можно рассмотреть афишу.

Правообладатель иллюстрации Library of Congress

Мальчики-евреи в Бухаре. Сейчас в этом городе уже нет еврейской общины.

Правообладатель иллюстрации Library of Congress

Прокудина-Горского интересовала не только жизнь в центре городов.

Правообладатель иллюстрации Library of Congress

Он делал снимки и на окраинах, где жили обычные люди.

Правообладатель иллюстрации Library of Congress

В морозный день 1 января 1907 года российские офицеры и ученые разбили лагерь, собираясь наблюдать за солнечным затмением.

Правообладатель иллюстрации Library of Congress

Летом Прокудин-Горский отправился в путешествие вдоль по Сырдарье, по пути он побывал в российских селах, где жители выращивали зерновые и сажали березы.

Правообладатель иллюстрации Library of Congress

Другой альбом Прокудина-Горского посвящен жизни пастухов на территории бывшего Хивинского ханства на границе с Афганистаном.

Правообладатель иллюстрации Library of Congress

Многие туркмены после прихода к власти большевиков покинули территорию бывшей Российской империи и поселились в Афганистане и Пакистане.

Правообладатель иллюстрации Library of Congress

В 1918 году Прокудин-Горский эмигрировал из России во Францию. Его потомки сохранили эти снимки, сейчас они находятся в Библиотеке конгресса США.

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