Пресса Британии: мир готов перессориться из-за российского газа

В обзоре британской прессы:

Газовый раскол Европы

Financial Times пишет, что в прибрежных водах Германии началась работа по строительству газопровода "Северный поток-2", по которому в Западную Европу будет поступать природный газ из России, несмотря на угрозы санкций со стороны президента Дональда Трампа и критику многих стран Европы.

Газопровод, который удвоит поставки российского газа в Германию по дну Балтийского моря, но при этом ограничит поставки через территорию Украины, стал причиной политических раздоров между Европой, США и Россией, ухудшил отношения между Берлином и Вашингтоном и подчеркнул раскол среди европейских стран в том, что касается их политики по отношению к Москве.

Строительство газопровода "Газпромом" поддерживает Берлин, но против этого выступает целый ряд европейских стран, многие из которых опасаются, что "Северный поток - 2" лишь усугубит зависимость Европы от поставок российского газа, а кроме того, само его строительство ставит целью нанести ущерб Украине.

Дональд Трамп уже сказал, что этот газопровод ставит Германию в положение заложника России. США также заявляют, что готовы увеличить поставки сжиженного природного газа в Европу.

Представители "Газпрома" говорят, что в территориальных водах Германии проходят лишь подготовительные работы, а прокладка газопровода по дну Балтийского моря начнется через несколько недель.

"Северный поток - 2" будет проложен параллельно с уже существующим газопроводом "Северный поток". США угрожают санкциями всем компаниям, принимающим участие в его строительстве.

Кремль утверждает, что любые подобные санкции будут противоречить международному законодательству.

В ответ на призывы канцлера Германии Ангелы Меркель, Москва утверждает, что поставки газа через территорию Украины не будут прекращены.

Многие в Германии также недовольны угрозами санкций со стороны Вашингтона.

По словам министра иностранных дел Германии Хайко Мааса, "просто неприемлемо влиять на европейскую энергетическую политику путем санкций".

Министр иностранных дел России Сергей Лавров осудил слова президента Трампа, который считает, что "Северный поток - 2" направлен на раскол Европы. В интервью словацкой газете "Правда" Лавров назвал "Северный поток - 2" "чисто коммерческим проектом", - пишет Financial Times.

Откуда взялся современный популизм?

Financial Times публикует статью своего обозревателя Филипа Стивенса, в которой тот пишет, что финансовый кризис 2008 года привел к волне популизма, которую мы все наблюдаем в последнее время.

Да, пишет Стивенс, после кризиса мы могли бы пересмотреть принципы рыночной экономики. Но мы этого не сделали и получили Дональда Трампа, "брекзит" и растущий национализм.

После банкротства банка Lehman Brothers в сентябре 2008 года в проигрыше оказались либеральная демократия и принцип открытых границ.

Виновники кризиса - от банкиров, до центральных банков, политиков и экономистов - просто пожали плечами и отрицают свое причастие к тому, что произошло.

Да, мир с тех пор изменился, но не благодаря разумным, структурным реформам.

После десяти лет стагнирующих доходов и урезания бюджетов, никто не может больше удивляться тому, что те, кого это больше всего задело, теперь поддерживают популистов, выступающих против элит.

Особенно удивителен тот факт, что на международных финансовых рынках практически не произошло никаких перемен. Лишь несколько банкиров были уволены и некоторые банки заплатили большие штрафы.

Дороже всех за кризис заплатили налогоплательщики и держатели акций, а создатели ничем не сдерживаемого капитализма продолжают считать нули в своих бонусах.

Единственное, что изменилось в их жизни, это то, что теперь им часто приходится ждать получения своих денег чуть дольше, чем они привыкли.

За финансовый кризис расплатились те, кто меньше всего мог себе это позволить. Правительства прибегли к сокращениям бюджетных расходов, избегая повышения налогов.

Но чем меньше люди зарабатывают, тем больше они полагаются на поддержку со стороны государства, и в результате на политическую арену вернулся популизм.

Кого удивляет тот факт, что потерявшие работу и поддержку белые трудящиеся в Америке сейчас поддерживают Дональда Трампа? Также не удивительно, что примерно такой же слой населения в Великобритании выступает за "брекзит" из убеждения, что причина всех их проблем- иммигранты.

Посмотрите на страны Европы, где растущая популярность крайних националистов отражает постепенное исчезновение социально-рыночной экономики - вида капитализма, при котором учитываются интересы всех слоев общества.

Но теперь простые избиратели считают, что элиты не обращают никакого внимания на их проблемы.

Историки в будущем будут считать, что именно в 2008 году самые могущественные страны мира отказались от своего международного лидерства, и, в результате, процесс глобализации пошел вспять.

Остальные страны, вполне естественно, решили, что им нечему научиться у стран Запада.

Еще не так давно многие считали, что коллапс коммунизма приведет к гегемонии открытых, либеральных демократических обществ. Но будущие историки будут ломать голову над тем, почему либеральный строй так спокойно наблюдал за своим собственным исчезновением, пишет Филип Стивенс в Financial Times.

Странные решения группы шведов

Times публикует статью обозревателя Джавада Икбала, в которой тот требует, чтобы лидер Бирмы Аун Сан Су Чжи была лишена полученной ей в 1991 году Нобелевской премии мира.

В чем, собственно, смысл Нобелевских премий? - вопрошает автор. Этот вопрос особенно актуален сейчас, когда стало известно, что Аун Сан Су Чжи останется лауреатом этой премии, несмотря на то, что ООН обвиняет ее в соучастие в жесточайшем преследовании бирманской армией мусульман рохинджа: 25 тысяч человек были убиты и 750 тысяч человек были вынуждены бежать из страны.

Но сама Аун Сан Су Чжи ни разу не критиковала действия генералов. Все это, судя по всему, никак не волнует тех, кто раздает эти премии, рассуждает обозреватель.

"Следует помнить, что Нобелевская премия присваивается за важные достижения в прошлом. Аун Сан Су Чжи получила Нобелевскую премию мира за ее борьбу за демократию и свободу до 1991 года", - напомнил всему миру Олав Ньйолстад, секретарь норвежского Нобелевского комитета.

Он также добавил, что согласно правилам, премию нельзя отозвать.

На самом деле проблема состоит в том, что если Нобелевский комитет отзовет премию Аун Сан Су Чжи, ему придется пересмотреть и другие не менее неоднозначные решения.

В 2012 году, например, премия мира была присвоена Европейскому Союзу, как раз в тот момент, когда по всей Греции бушевали беспорядки из-за требований ЕС резко сократить расходы греческого правительства.

В 2009 году Нобелевскую премию мира получил президент Барак Обама, избранный на этот пост всего несколькими месяцами ранее, а Америка именно в этот момент вела серьезные военные действия сразу в двух странах.

В 1994 году премию мира получил лидер ООП Ясир Арафат - террорист, всю свою жизнь проповедовавший насилие, пишет Джавад Икбал.

Ту же премию получил в 1973 году Генри Киссинджер, хотя в тот же момент США "секретно" бомбили Камбоджу.

Скандал вокруг премии Аун Сан Су Чжи указывает на более серьезную проблему: легитимность самой Нобелевской премии.

В этом году не будет присуждено премии по литературе, так как против мужа одного из членов Шведской академии выдвинуты обвинения в сексуальных домогательствах.

Премии в сфере науки чрезвычайно редко присуждаются женщинам. Премия по экономике всегда вызывает разнотолки.

Абсурдно считать, что небольшая группа скандинавов, предпочитающих принимать решения кулуарно, может давать оценки достижениям в науке и искусстве, заключает обозреватель Times.

Их беспринципное и мягкотелое решение не отзывать премию мира Аун Сан Су Чжи лишь демонстрирует, что они профнепригодны, пишет Джавад Икбал в Times.

Обзор подготовил Борис Максимов, bbcrussian.com