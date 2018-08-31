СМИ России: Провокатора "Нового величия" требуют отдать под суд вместо подростков

В обзоре российских газет за 30 августа:

Коммерсант": люди включили телевизоры из-за значимости темы

Почти 1,5 млн москвичей и 70% из тех, кто смотрел телевизор, следили в среду за обращением президента России Владимира Путина о пенсионной реформе, пишет "Коммерсант", ссылаясь на данные Mediascope.

Издание сравнивает телеобращение с другими "президентскими телеформатами". В этом году рейтинг был беспрецедентным. Например, послание Федеральному собранию на пяти каналах посмотрели 7,3% москвичей или 42,5% столичных телезрителей. А "Прямую линию" 7 июня посмотрели 8,3% жителей столицы или 54,6% из тех, у кого в это время работал телевизор.

Газета считает, что Владимир Путин нечасто обращается к гражданам напрямую. Помимо традиционных новогодних обращений в последние годы президент выступал в аналогичном формате несколько раз: призывал принимать участие в президентских и думских выборах, благодарил за победу в президентской кампании, а также рассказывал о прекращении боевых действий в Сирии.

Высокие доля и рейтинг обращения, посвященного пенсионной реформе, "связаны исключительно с темой и только с ней", говорит политолог Александр Кынев. Общество было взбудоражено повышением пенсионного возраста несколько месяцев, к тому же обращение показывали по многим каналам, и в сочетании с интригой это добавило рейтинга.

Высокими были надежды на смягчение реформы, объясняет популярность обращения политолог Константин Калачев. Он полагает, что реальное число зрителей еще выше, потому что "любой канал можно посмотреть в прямом эфире через интернет даже с рабочего места, что многие и сделали".

Обращение началось в 12 часов, и это "не прайм-тайм, не время, когда люди включают сериал или новости", говорит политолог Алексей Макаркин: "Это ситуация, когда люди включили телевизоры специально ради этого, из-за значимости темы".

"Президент - самая рейтинговая фигура, когда такое прямое обращение накладывается на громкую тему - получается высокий рейтинг и доля", - полагает политолог Петр Быстров. Он добавляет, что формат обращения - "экстраординарный для нашей политической жизни", а пенсионная реформа "сейчас одна из самых важных и обсуждаемых тем, особенно в регионах, где идет избирательная кампания".

"Новая газета": почему провокатор "Нового величия" на свободе?

Утром в четверг матери Анны Павликовой, Вячеслава Крюкова и Дмитрия Полетаева, их адвокаты, правозащитник Лев Пономарев, член Совета президента по правам человека Николай Сванидзе и координатор "ОВД-Инфо" Алла Фролова выступили с заявлениями о прекращении дела "Нового величия" и привлечении к ответственности провокатора Александра Константинова (Руслан Д.).

"Новая газета" пишет, что поводом послужили нотариально заверенные скрины переписки Павликовой и заявление Руслана Д., на днях опубликованное в СМИ.

Правозащитник Алла Фролова заявила изданию, что проводятся две кампании - общественная и адвокатская, цель которых - объединить усилия и выработать общую позицию по делу. "Для нас очевидно, что после заявления Руслана Д. (если считать его подлинным, конечно) о том, что он не является сотрудником спецслужб или государственных органов, он должен подозреваться в преступлении по ч. 1 и 2 ст. 282, а не арестованные ребята", - считает Фролова.

Юлия Павликова, мать Анны, говорит, что считает необходимым привлечение провокатора к уголовной ответственности: "Он сделал все возможное, чтобы превратить группу детей, общающихся между собой на совершенно отдаленные от экстремистской деятельности темы, в сообщество, теперь имеющее статус преступного", - говорит она.

Член СПЧ Николай Сванидзе призвал не ослаблять общественный интерес к делу: "Задачи две - прекратить уголовное дело за отсутствием состава преступления и открыть дело в отношении провокатора. Это взрослый человек с профессиональными навыками психологического давления и позиционированием себя как лидера. Он все технично сделал, а потом слился. Для меня совершенно очевидно, кто этот человек и для чего это делал. Такое надо пресекать быстро и жестко", - полагает Сванидзе.

Адвокат Анны Павликовой Ольга Карлова считает, что, если Константинов является сотрудником органов - значит, вся эта деятельность - провокация, и надо прекращать дело, если нет, то привлекать его к уголовной ответственности: "Даже если посчитать, что он добровольно вышел из организации и статья 282 к нему неприменима, то есть другая -150 УК РФ - вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления. А это тоже только лишение свободы до 8 лет", - дает оценку адвокат.

"Коммерсант": ответ на действия США в регионе

Москва объявила о проведении масштабных учений флота и авиации у берегов Сирии, пишет "Коммерсант". 1 сентября в акватории Средиземного моря пройдут совместные учения военно-морского флота и военно-космических сил РФ.

В маневрах примут участие 25 кораблей и около 30 самолетов ВКС РФ, руководить действиями которых будет главком ВМФ адмирал Владимир Королев.

Заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов дал понять, что не склонен связывать учения с обстановкой в Сирии, хотя в последние дни она становится все более напряженной в связи с подготовкой сирийской армии к наступлению в провинции Идлиб.

Однако, по словам источника газеты в органах военного управления, эти учения можно рассматривать как ответ на действия США в регионе, что доказывает, в частности, присутствие в их задачах пункта о противоподводной обороне. Он связан с нахождением в регионе как минимум двух американских подводных лодок классов Ohio и Virginia, способных нанести ракетный удар по Сирии.

К тому же пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова в четверг сообщила, что Москва обеспокоена сосредоточением в районе Средиземного моря крупной группировки войск западных стран.

По мнению старшего научного сотрудника американского Центра исследований военно-морского флота США (CNA) Дмитрия Горенбурга, Москва неверно оценивает шаги Вашингтона в регионе. "Не важно, каковы силы, которые могут быть там сосредоточены, - заметил он. - Важно намерение. Сейчас США выводят из Сирии силы и средства, и предположить, что Вашингтон в этой ситуации пойдет на внезапную атаку, было бы странно".

Горенбург напомнил, что сейчас по поводу стратегии на сирийском направлении в Белом доме имеются серьезные разногласия: Дональд Трамп хочет минимизировать американское участие в конфликте, но многие члены его команды верят в необходимость его продолжения.

Американское присутствие в Сирии было в четверг в центре внимания и на переговорах главы МИД РФ Сергея Лаврова с его сирийским коллегой Валидом Муаллемом. На встрече с журналистами министры напомнили о готовящейся в Идлибе провокации с химоружием. Российский министр призвал западных партнеров объединить усилия для того, чтобы вернуть Сирию к мирной жизни.

РБК: США создают "арабскую дочку" НАТО

США призывают арабские страны к созданию военного альянса для противостояния Ирану. Идее "арабского НАТО" могут помешать споры его потенциальных участников, от военно-политического сотрудничества с Россией они вряд ли откажутся, пишет РБК.

В течение последних нескольких месяцев администрация Дональда Трампа готовит почву для формирования нового военного блока по обеспечению безопасности - Ближневосточного стратегического альянса (MESA), об этом сообщают американские СМИ.

По задумке Вашингтона, альянс должен объединить усилия восьми государств: шести стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (GCC) - Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Кувейта, Катара, Омана, Бахрейна, а также Египта и Иордании.

Целью альянса станет "сдерживание иранской агрессии в регионе", а также противодействие терроризму и поддержание стабильности на Ближнем Востоке. Официально о задачах MESA будет объявлено 12-13 октября в Вашингтоне на саммите стран Персидского залива.

Для создания эффективного оборонного института странам Ближнего Востока не хватает сплоченности, считает эксперт Российского совета по международным делам Антон Мардасов. "США пытаются создать видимость антииранского фронта. Эта идея не нова, и всякий раз она разбивалась о несогласованность арабских стран. Отчетливо это проявилось в йеменской войне, где наблюдаются явные проблемы с единым командованием и соперничество между Саудовской Аравией и ОАЭ", - отметил он в разговоре с РБК.

Не способствует улучшению координации арабских стран и продолжающийся конфликт стран Персидского залива, говорит Мардасов. В июне 2017 года Саудовская Аравия наряду с ОАЭ, Бахрейном, Египтом и Ливией объявили о разрыве торговых и дипломатических отношений с Катаром, обвинив эмират в спонсировании терроризма.

Сама по себе иранская угроза сильно переоценена, считает эксперт аналитического центра Cato Institute, бывший советник Рональда Рейгана Дуг Бэндоу. Он утверждает, что в прошлом НАТО ставило целью предотвращение гегемонии Советского Союза в Евразии, но сейчас на Ближнем Востоке нет силы, способной доминировать над другими державами.

"Иранская угроза сильно раздута, и многие страны это понимают", - соглашается эксперт Российского совета по международным делам Юрий Бармин.

Впрочем, хотя идея MESA как устойчивого военного альянса вряд ли будет претворена в жизнь, эта инициатива может помочь США и противникам Ирана добиться решения сиюминутных задач, допускает Мардасов.

Россия является военным партнером ряда стран, которые в перспективе могут войти в "арабское НАТО". Среди них Саудовская Аравия, Катар и Египет, которые ведут переговоры с Москвой о закупках комплексов С-400. Ранее в американской администрации призывали эти страны отказаться от сделок с Россией. "Если задумка США - создать альянс, который будет полностью полагаться на американские вооружения, то идея обречена на провал, так как в условиях Ближнего Востока российское оружие превосходит американское, от него не откажутся", - уверен Юрий Бармин.

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Обзор подготовила ОльгаКараулова, Служба мониторинга Би-би-си