В Сирии вот-вот начнется масштабное наступление на Идлиб. Что о нем нужно знать

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Сирийская армия готовится к масштабной военной операции в провинции Идлиб, а Россия проводит крупные военные учения у сирийских берегов. ООН опасается, что военная операция, которую может поддержать Россия, приведет к гуманитарной катастрофе в регионе.

30 августа спецпредставитель ООН по Сирии Стаффан де Мистура предупредил о возможности "идеального шторма" на северо-западе Сирии в том случае, если правительственные войска начнут наступление на провинцию Идлиб, которая считается последним крупным оплотом вооруженной оппозиции. Идеальным штормом принято называть кризисную ситуацию, последствия которой усиливаются сразу из-за нескольких факторов.

Де Мистура говорил о необходимости открытия гуманитарных коридоров для мирных жителей и о вероятности наступления в регионе настоящей гуманитарной катастрофы.

Около недели назад министр обороны Сирии Али Айюб заявил, что Дамаск возвратит под свой контроль провинцию Идлиб и очистит ее территорию или в результате военной операции, или путем соглашения о примирении. Подобные разговоры власти Сирии ведут с конца июля.

Еще одним громким заявлением стали слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что "террористы" должны быть выбиты из Идлиба. По словам Лаврова, они несут ответственность за жизни мирных жителей, которых используют в качестве "живых щитов". И Лавров, и его сирийский коллега Валид Муаллем сообщили о том, что повстанцы готовят химические атаки в Идлибе с тем, чтобы обвинить в их организации силы Башара Асада и спровоцировать очередное вмешательство коалиции во главе с США.

По словам де Мистуры, возможности для применения химического оружия на основе хлорина есть и у сил Асада, и у повстанцев.

Что сейчас происходит в Идлибе?

В провинции проживает около 3 миллионов человек, там же находятся, по оценке ООН, порядка 10 тысяч джихадистов из террористических организаций "Аль-Каида" и "Джебхат ан-Нусра". Обе они запрещены в России.

Бои за Идлиб ведутся с начала гражданской войны в Сирии в 2011 году. Регион остается последним из крупных территориальных образований в Сирии, который не контролируется режимом Башара Асада. На территории Идлиба расположена так называемая зона деэскалации, где могут находиться боевики. Сохранение спокойной обстановки в этих зонах обеспечивается гарантами безопасности - Россией, Турцией и Ираном.

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Что известно о применении в регионе химоружия?

4 апреля 2017 года в сирийской провинции Идлиб в районе селения Хан-Шейхун было применено, как утверждают в ООН, нервно-паралитической отравляющее вещество зарин. В ходе расследования этого инцидента эксперты из группы по сбору информации ОЗХО обнаружили свидетельства еще двух случаев применения отравляющих веществ в селении Лтамена неподалеку от Хан-Шейхуна, которые произошли 24 и 25 марта.

Совет по правам человека ООН возложил ответственность за применение химического оружия в сирийском городе Хан-Шейхун на правительственные силы, придя к выводу, что в нападении участвовал самолет сирийских ВВС. Россия и Сирии категорически отвергают все эти обвинения.

В конце августа 2018 года министерство обороны России заявило, что в Идлибе готовится "провокация" с применением химического оружия, ответственность за которое страны Запада возложат на Дамаск. Постпред России в ООН Василий Небензя утверждал на заседании Совета безопасности ООН, что отравляющие вещества в Идлиб доставили сотрудники волонтерской организации "Белые каски", которых якобы обучили инсценировке специалисты британской частной военной компании Olive Group. Представители компании в разговоре с изданием "Спутник" (входит в российский государственный холдинг "Россия сегодня") отвергли эти обвинения.

Международная независимая расследовательская группа Bellingcat в своем материале пишет о том, что российские СМИ сознательно распространяют дезинформацию о возможности проведения химатак в Идлибе. По мнению специалистов Bellingcat, подобные сообщения продолжают начатую Россией и Сирией кампанию убеждения мировой общественности в том, что в Сирии каким-то образом задействованы британские спецслужбы.

Авторы Bellingcat пишут, что, несмотря на более чем 200 задокументированных случаев применения химического оружия в Сирии (к организации большей части которых имели непосредственное отношение власти страны), ответ стран коалиции во главе с США был в значительной степени символическим и весьма умеренным.

Как связаны с Идлибом военные учения России?

Москва объявила о проведении масштабных учений флота и авиации у берегов Сирии. 1 сентября в акватории Средиземного моря пройдут совместные учения военно-морского флота и военно-космических сил России.

Заместитель главы МИД России Михаил Богданов дал понять, что не склонен связывать учения с обстановкой в Сирии, хотя в последние дни она становится все более напряженной в связи с подготовкой сирийской армии к наступлению в провинции Идлиб.

Но пресс-секретарь российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в четверг, 30 августа, сообщила, что Москва обеспокоена сосредоточением в районе Средиземного моря крупной группировки войск западных стран.

Ситуация вокруг сирийского Идлиба может усугубиться, если бездействие продолжится, сказал накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о связи объявленных учений в Средиземном море с обстановкой в Сирии.

"Вокруг Идлиба ситуация оставляет желать лучшего. Действительно, этот рассадник террористов, который там образовался, не сулит ничего хорошего, если продолжится подобное бездействие. Поэтому, конечно, скажем так, повышенные меры предосторожности вполне оправданы и обоснованы",- сказал Песков.

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К чему привели семь лет гражданской войны в Сирии?

После семи лет непрекращающейся гражданской воны в Сирии погибли или числятся пропавшими без вести более 400 тысяч человек. Более половины от общего числа жителей страны были вынуждены покинуть свои дома.

Согласно опубликованному еще в 2014 году Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) отчету, Сирия - одно из самых опасных мест на Земле для детей. Около 5,5 млн сирийских детей нуждаются в гуманитарной помощи.

Война стала одной из главных причин европейского миграционного кризиса, вызвав массовый исход беженцев из Сирии.

Провинция Идлиб до недавнего времени оставалась сравнительно безопасным местом для вооруженных повстанцев и их семей.