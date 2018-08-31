В Британии выбрали лучшие фотопортреты 2018 года

Журнал British Journal of Photographyобъявил имена победителей этого года в жанре "Портрет".

С 1 сентября 100 портретов-победителей, выбранные из более 13 тысяч работ-претендентов, будут демонстрироваться на цифровых экранах на станциях метро, в торговых центрах, а также в лондонском аэропорту Хитроу.

Мы собрали некоторые работы победителей. О них рассказывают сами авторы.

Тумайс. Автор - Кристофер Содер

Правообладатель иллюстрации Christoph Soeder

"Тумайс - чемпион по бодибилдингу, который выиграл национальное состязание среди подростков в 2017 году. Этот портрет - из серии Clear-Cut, в которой мы снимали посетителей парикмахерской в Ньюпорте в Уэльсе. Для меня удивительно то, как однородность в одежде отражает индивидуальность модели".

Шэннон.Автор - Сэмюэль Макэлви

Правообладатель иллюстрации Samuel McElwee

"Когда СМИ беспрестанно твердят нам, что мы нация с неясным будущим, иногда засмеяться - это как раз то, что нужно. Во время съемки у нас появился девятинедельный щенок, который удивил Шэннон".

"Ночной дозор на ферме лосося". Автор - Юан Майлс

Правообладатель иллюстрации Euan Myles

"Дэниэл (на фото - слева) приехал из Нигерии на северо-запад Шотландии, чтобы исполнить свою мечту о работе морским биологом. Это одна из самых диких и самых влажных территорий Великобритании, но он влюбился в этот регион и планирует остаться".

Рокси Гор.Автор - Джо Лэнг

Правообладатель иллюстрации Joe Lang

"Я снял Рокси в парке развлечений Dreamland в разгар парада Маргейт. Ее наряд убивал наповал. Мы немного поболтали о ее платье, она была счастлива, что ее фотографируют".

Джессика, Уэльс.Автор - Ричард Джинмэн

Правообладатель иллюстрации Richard Jinman

"Я фотографировал Джессику во время пребывания в Tipi Valley, это эко-поселение в Уэльсе. Преданный фанат "Властелина колец" Джессика рассказала мне, что она охотится на белок и кроликов при помощи лука и стрел. "Не забредай глубоко в лес. Люди иногда пропадают", - сказала она".

Тика.Автор - Нириш Шакья

Правообладатель иллюстрации Nirish Shakya

"Каждый год непальцы по всему миру празднуют Дашайн, получая благословение и красную тику (традиционный знак в виде точки) от людей старшего поколения. Обычно семьи позируют для фотографий с тикой, нанесенной на лбы. Я сделал фотографию этой семьи, чтобы показать, как разнообразны семьи, традиции и культуры Британии".

"Морские перемены". Автор - Ли Бродхёрст-Хупер

Правообладатель иллюстрации Lee Brodhurst-Hooper

"Я встретил эту молодую пару случайно и сфотографировал их для серии изображений переменчивого облика Фолкстоуна в Кенте".

Фелиция. Автор - Джон Дэвис

Правообладатель иллюстрации John Davis

"Фелиция убирала наш дом и была нашим другом последние 10 лет. Мы часто говорим о жизни Фелиции в Гане, и я хотел сфотографировать ее в традиционной национальной одежде. Я был поражен ее красотой".

Асма. Автор - Софи Грин

Правообладатель иллюстрации Sophie Green

"Асма, член женской баскетбольной команды, в которой состоят одни мусульманки, изображена здесь вместе со своими подругами по команде. Они участвуют в кампании и надеются убедить Международную федерацию баскетбола отменить запрет на традиционные головные уборы в спорте".

Диран Адебайо напротив портрета сэра Кристофера Рена в Оксофорде.Автор - Рори Карнеги

Правообладатель иллюстрации Rory Carnegie

"Диран - британский писатель, сочинивший очень трогательный роман о темнокожем молодом человеке, учившемся в Оксфорде. Я сфотографировал Дирана, который сам был студентом Оксфорда, в рамках кампании по привлечению к учебе в университетах не только белокожих мужчин".

"Какая разноцветная жизнь".Автор - Марайя Гиббс

Правообладатель иллюстрации Maraya Gibbs

"Эта замечательная дама - моя тетя. Девочка, выросшая в Ист-Энде, живет жизнью столь же яркой, как ее волосы. И хотя в ее жизни было много сложных периодов, она застала Британию военного времени, я никогда не слышала от нее жалоб. Она вся состоит из улыбок и юмора, и мне хотелось снять это".

"Реабилитация попугая Роя". Автор - Александр Флемминг

Правообладатель иллюстрации Alexander Flemming

"У Роя, когда я встретил его на пляже в Девоне, за плечами была клетка с серым африканским попугаем. Рой и его жена отдыхали там вместе с двумя такими попугаями, которых они спасли, и со своей собакой. В рамках процесса реабилитации попугаев выпускают из клеток, чтобы дать им побыть на свежем морском воздухе".

Саймон. Автор - Элиска Киселкова

Правообладатель иллюстрации Eliska Kyselkova

"Я сфотографировал Саймона для пилотного выпуска журнала. Он умер за несколько дней до выхода журнала в свет".

"На бирже труда".Автор - Андреа Звадова

Правообладатель иллюстрации Andrea Zvadova

"Нэн родилась альбиносом. Она стала моей музой".

"Женщины из пакистанской диаспоры". Автор - Марьям Вахид

Правообладатель иллюстрации Maryam Wahid

"Этот портрет показывает стиль женщин, эмигрировавшхи в Великобританию из Пакистана. Эта работа - часть проекта о южноазиатской диаспоре Британии".

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