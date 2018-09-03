Украина пережила два этапа пенсионной реформы. Но проблем так и не решила

Правообладатель иллюстрации UNIAN Image caption Средняя пенсия на Украине в начале 2018 года не дотягивала и до 90 долларов

В то время как в России готовятся к старту пенсионной реформы, Украина за последние восемь лет пережила одно реальное и одно "скрытое" повышение пенсионного возраста. Реформы не пользовались особой популярностью в обществе и так и не привели к существенному росту пенсий.

Би-би-си объясняет, почему реформа так и не решила проблем с дефицитом Пенсионного фонда и как на Украине удалось избежать массовых "пенсионных протестов".

Как Украина повышала пенсионный возраст?

В июле 2011 года на Украине приняли решение о постепенном повышении пенсионного возраста для женщин. В течение десяти лет он должен был вырасти с 55 до 60 лет.

Разговоры о необходимости изменений в пенсионной системе начались еще в 2010 году, в первые месяцы президентства Виктора Януковича.

Однако провести это решение через Верховную раду властям удалось не сразу.

Правительство Николая Азарова было вынуждено несколько раз переносить рассмотрение законопроекта о повышении пенсионного возраста и проводить дополнительные консультации с потенциальными союзниками в парламенте, а также вести разъяснительные кампании в регионах, включавшие встречи с населением и публикации в местных СМИ.

Правообладатель иллюстрации UNIAN Image caption Решение правительства Николая Азарова о повышении пенсионного возраста затронуло только украинских женщин

Но члены правительства упорно стояли на своем - альтернативы повышению пенсионного возраста нет.

По их словам, реформа позволила бы смягчить последствия старения населения Украины. Кроме того, среди целей реформы называли:

уменьшение дефицита Пенсионного фонда - по оценкам правительства, в 2011 году его размер составлял 30,1 млрд грн (или 15% совокупных доходов фонда)

удовлетворения требований Международного валютного фонда для предоставления Киеву очередного кредита

Выдвигались также аргументы о необходимости достижения гендерного баланса в пенсионном вопросе. Чиновники указывали, что нет причин для того, чтобы женщины и мужчины выходили на пенсию в разном возрасте.

Заложенные в 2011 году изменения продолжают реализовываться до сих пор. Сейчас пенсионный возраст для украинских женщин составляет 58 с половиной лет. Женщины, родившиеся позже 1 апреля 1961 года, уйдут на пенсию в 60 лет.

Как на этот шаг отреагировало украинское общество?

Соцопросы, которые проводились летом 2011 года, показывали, что порядка 85% украинцев негативно относятся к повышению пенсионного возраста.

Противостояла этой реформе и парламентская оппозиция. Обсуждение окончательного решения по этому поводу в парламенте продолжалось более восьми часов и закончилось глубокой ночью.

Тем не менее массовых пенсионных протестов на Украине не было: на митинги против реформы возле Верховной рады и здания администрации президента собирались несколько сотен участников.

Эксперты объясняли это несколькими причинами. Украинские профсоюзы традиционно являются слишком зависимыми от работодателей, чтобы инициировать массовые акции протеста. Сыграло роль и то, что итоговое решение было принято в начале июля 2011 года, когда начался сезон отпусков.

Кроме того, реформа затрагивала лишь часть будущих пенсионеров, о повышении пенсионного возраста для мужчин речи не шло.

Правообладатель иллюстрации UNIAN Image caption Протесты против пенсионной реформы на Украине не были массовыми, а больше всех пострадал от нее в имиджевом плане глава социального блока правительства Сергей Тигипко

Наконец, летом 2011 года украинская оппозиция была деморализована. В июне 2011 года в Киеве начался суд над ее лидером - экс-премьер-министром и участником президентских выборов Юлией Тимошенко. В этих обстоятельствах оппозиционеры не сумели мобилизовать своих сторонников на массовый протест против пенсионных нововведений.

Оппозиция пыталась отменить пенсионную реформу: несколько раз на обсуждение парламента выносились законопроекты, отменяющие повышение пенсионного возраста, но ни один из них не собрал необходимого количества депутатских голосов.

Не увенчались успехом и попытки оспорить пенсионную реформу в Конституционном и Высшем административном судах Украины.

Главным проигравшим в результате проведения пенсионной реформы стал не президент Виктор Янукович или правящая Партия регионов, а вице-премьер, министр социальной политики Сергей Тигипко, который был главным публичным лоббистом этого шага.

Его рейтинг в результате "пенсионной дискуссии" уменьшился с 8% осенью 2010 года до 3% осенью 2011-го.

Впрочем, на тот момент Тигипко уже договорился о своем вхождении в руководство Партии регионов и анонсировал роспуск собственной партии "Сильная Украина".

В 2014 году после побега из страны президента Виктора Януковича вчерашние оппозиционеры заявили, что не собираются отменять пенсионную реформу, начатую предшественниками.

"Мы никаких популистских решений принимать не будем в связи с тем, что государственная казна пуста. Не может стоять на повестке дня такой вопрос, как отмена пенсионной реформы и других решений, потому что это будет ложь, а людям мы лгать не будем", - заявил в феврале 2014 года новый премьер-министр Арсений Яценюк.

Закончилась ли на этом пенсионная реформа?

Нет. Преобразования пенсионной системы, ликвидация сверхвысокого дефицита Пенсионного фонда и демографические вызовы обсуждались украинским правительством и дальше. Более того, в числе требований МВФ к Киеву все так же указывалось дальнейшее повышение пенсионного возраста украинцев.

В итоге в октябре 2017 года Верховная рада проголосовала за правительственный проект изменений пенсионной системы, которую сам премьер Владимир Гройсман называл "осовремениванием пенсий".

Основой концепции Гройсмана стало введение прогрессивного страхового стажа, необходимого для выхода на пенсию.

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Новые правила вступили в силу в этом году. Их суть такова: если по достижении 60-летнего возраста человек не имеет 25 лет официального трудового стажа, он будет вынужден выйти на пенсию в 63 года. Если же у него нет и 15 лет стажа, то пенсии ему придется ждать еще дольше - до 65 лет.

Планку минимального страхового стажа, необходимого для выхода на пенсию, будут ежегодно поднимать, и в 2028 году она составит 35 лет.

В то же время для тех будущих пенсионеров, у которых не набирается необходимого для выхода на пенсию стажа, правительство предусмотрело возможность докупить его. Стоимость одного года стажа рассчитывается от размера минимальной зарплаты и на сегодня составляет почти 20 тысяч гривен (около 715 долларов). Вырученные таким образом средства пойдут в Пенсионный фонд - то есть, на выплату пенсий.

Министр социальной политики Украины Андрей Рева называл правительственное решение "новинкой в мировой практике".

"Если я работаю 35 лет, я должен иметь возможность в 60 лет уйти на пенсию. А мой коллега работает 15 лет. Почему мы должны вместе уйти на пенсию в 60 лет? Я больше работал, значит, моя рабочая сила больше износилась, поэтому я должен уйти раньше… А он не работал так интенсивно - значит, уйдет позже", - объяснял Рева это нововведение.

Оппоненты этого решения называли его "скрытым повышением пенсионного возраста" и говорили, что сильнее всего оно ударит по поколению 60-70-х годов рождения, которые зачастую не имели официального стажа на протяжении кризисных лет после распада СССР.

Как отнеслось украинское общество к последним пенсионным новациям?

Социологические исследования, которые проводились летом прошлого года, показали, что 75-86% украинцев не поддерживают повышение минимального страхового стажа для выхода на пенсию.

В оппозиционной фракции "Батькивщина" одобренное украинским парламентом решение назвали "псевдореформой" и "пенсионным геноцидом", а также заявили о намерении оспорить его в судебном порядке.

В то же время в мае этого года 18% участников опроса компании GfK Ukraine назвали повышение стажа среди самых заметных и удачных реформ, проведенных украинской властью. Правда, 44% участников того же опроса не смогли назвать ни одной успешной реформы.

Послы "Большой семерки" и представители Всемирного банка положительно оценивали пенсионные нововведения украинского правительства.

Смогла ли реформа решить проблемы пенсионной системы?

В украинском правительстве говорят, что прошлогодние нововведения позволили ликвидировать дисбаланс в пенсионной системе и повысить выплаты самым малообеспеченным гражданам страны.

Но это не совсем так. В гривнах пенсии выросли, но в долларовом выражении - снизились.

На начало этого года размер средней пенсии украинцев составлял 88,5 долларов, или же чуть меньше трети средней зарплаты по стране. Это значительно меньше, чем в "домайданные" 2013-2014 годы (184 доллара, или 45% от зарплаты и 190 долларов, или 44% от зарплаты соответственно).

Впрочем, размер пенсий постепенно растет. Для сравнения: в 2017 году, до начала второго витка пенсионного реформы, размер пенсии в долларовом выражении составил 67 долларов, или 26% от средней зарплаты.

Размер дефицита Пенсионного фонда Украины на 2018 год составляет примерно 140 млрд гривен (около 5 млрд долларов). А это уже около 40% доходов фонда (в 2011-м году - 15%).

Эксперты упоминают и о "скрытом" дефиците Пенсионного фонда - средствах, не выплаченных пенсионерам, проживающим на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса.

Осенью 2014 года правительство Украины приостановило пенсионные выплаты этим людям. Во-первых, заявили тогда в Киеве, не существует безопасного способа доставить наличные средства на территорию самопровозглашенных республик Донбасса (украинские банки там не работают). Во-вторых, утверждали в правительстве, нет гарантии, что эти средства попадут в руки пенсионеров, а не "террористов", как в Киеве называют руководителей ДНР и ЛНР.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Украина выплачивает пенсии лишь тем пенсионерам Донецкой и Луганской областей, которые зарегистрированы на контролируемой правительством территории

Приостановка Киевом выплаты пенсий вызвала неоднозначную реакцию украинского общества, а свое неодобрение по поводу этой меры выразили Мониторинговая миссия ООН по правам человека и Human Right Watch.

Пока что деньги, которые должны были быть потрачены на эти выплаты, проходят в отчетности Пенсионного фонда Украины как "сэкономленные средства". В 2016 году размер такой "экономии" составил 13,5 млрд грн (около 500 млн долларов).

Дальнейшее повышение пенсионного возраста на официальном уровне на Украине пока не обсуждается, однако, говорит министр социальной политики Андрей Рева, "по прогнозам демографов, через десять лет нам придется снова возвращаться к этому вопросу".