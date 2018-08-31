Эминем выпустил неожиданный и очень злой альбом. О чем он?

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45-летний американский рэпер Эминем в последний день лета внезапно выпустил девятый студийный альбом Kamikaze.

Альбом вышел через восемь месяцев после предыдущей пластинки Revival, которая должна была вернуть Эминема в большую рэп-игру - но ничего не вышло.

На Kamikaze рэпер отдает должное всем, кто его критиковал - от журналистов до других музыкантов, и предстает в роли злого эмси, который не собирается никому ничего доказывать.

Что за альбом?

Kamikaze никто не ждал. Эминем, конечно, в последнее время, не сидел без дела и неделю назад выпустил совместный трек с Ники Минаж - Majesty, в котором продемонстрировал фирменную скоростную читку.

Практически целиком пластинка - это "ответка" всем, кто не верил в Эминема и критиковал его за неудачные альбомы. Критиковать было за что: один из самых известных и талантливых рэперов давно не выпускал ничего даже близко сравнимого с его лучшими альбомами начала 2000-х.

На Revival, который вышел в самом конце 2017 года, Эминем много рассказывал, как он не хочет ни с кем конкурировать, но это выглядело как лукавство: альбом явно претендовал на широкую популярность и чуть ли каждой песней намекал на желание рэпера вернуться в лигу больших поп-звезд.

Альбом добрался до первых мест в чартах, но музыкальные критики разнесли его, ругая за перенасыщенность и отмечая беззубую лирику. Ругали его и коллеги по рэп-индустрии.

Плохо принятый альбом - только одна из причин, которая заставила Эминема выпустить новую пластинку. В последнее время он превратился в одного из наиболее заметных критиков Дональда Трампа, а в октябре 2017 года выпустил теперь уже знаменитый фристайл, в котором посоветовал поклонникам президента США никогда не слушать его музыку, обозвал миллиардера расистом и достаточно грубо пошутил про Меланию Трамп.

Эминема критиковали за чрезмерную прямолинейность и за то, что он, как и Трамп, провоцирует раскол в обществе, грубо посылая своих поклонников, которым по какой-то причине нравится президент США.

На Kamikaze он признается, что сейчас бы поаккуратнее выбирал слова во время того фристайла.

Отдельно стоит остановиться на обложке с хвостом самолета - это отсылка к классическому альбому Beastie Boys Licensed To Ill, который считается одной из лучших рэп-записей, когда-либо созданных белыми музыкантами.

О чем читает Эминем?

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Кендрик Ламар - один из немногих музыкантов, к творчеству которых Эминем на Kamikaze обращается без издевок и оскорблений

"Неужели ты правда хочешь разнести всех, кто сказал что-то неприятное о тебе или о том, что ты делаешь? Не думаю, что это хорошая идея", - говорит в одном из треков менеджер Эминема. Он, конечно же, не слушается.

Уже в первом треке The Ringer Маршал издевается над современными рэперами Lil Yachty, Lil Pump и Lil Xan за то, что они копируют Лил Уэйна и многих других рэперов. Проходится он и по Трампу, утверждая, что в песнях "убивает его словами". Трамп, говорит Эминем, точно ознакомился с его критикой, потому что к рэперу приходили агенты спецслужб и спрашивали, не хочет ли он как-то навредить президенту.

На The Greatest, саркастичном треке о собственном величии, Эминем шутит про ИГИЛ, цитирует Кендрика Ламара в строчке о том, что эминемовский Revival так и не стал "вирусным" - у Ламара в песне Humble есть строчка "My left stroke just went viral".

В других песнях он талантливо пародирует Дрейка, обвиняет современных рэперов в том, что за них пишут тексты специально нанятые люди (и сетует, что всем плевать), называет себя смутьяном, которого неправильно понимают, а то и вовсе не понимают.

В песне Stepping Stone он отдает должное группе D12, с которой начинал карьеру - и смерть которой признает в конце трека. Кульминация альбома приходится на песню Fall, совместную с лидером Bon Iver Джастином Верноном: на ней Эминем рассказывает, что его лирическому герою Слиму Шейди приходится вернуться и показать всем "засранцам", обещает изнасиловать популярный музыкальный сайт Pitchfork штопором и критикует премию "Грэмми".

Стоит ли слушать?

На Kamikaze Эминем не пытается что-то из себя строить и делает примерно то же самое, что и в начале 2000-х - талантливо злится на весь мир, особо не обращает внимание на музыкальную составляющую (биты сложно назвать впечатляющими, хотя продюсировал альбом Доктор Дре) и демонстрирует невероятный уровень читки, который принес ему титул одного из самых быстрых и техничных рэперов.

На Revival складывалось ощущение, что Эминему уже нечего сказать. Kamikaze показывает, что даже в 45 лет Маршалл остается таким же злым и энергичным, как и много лет назад - достаточно лишь его очень сильно достать.