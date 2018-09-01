Самые эффективные способы контрацепции: британский опыт

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Подобрать подходящее противозачаточное средство может оказаться не такой простой задачей, учитывая имеющийся на рынке огромный выбор.

Национальная система здравоохранения Великобритании (NHS) предлагает своим пациентам 15 разнообразных контрацептивов, но ни один из них не является на 100% эффективным.

Так, например, Комиссия по рекламным стандартам Великобритании запретила размещенную в "Фейсбуке" рекламу приложения Natural Cycles ("Естественные циклы") после того, как было выявлено, что реклама вводит потребителя в заблуждение.

В рекламе приложение, предсказывающее дни восприимчивости женского организма к оплодотворению, характеризовалось как высокоточное и прошедшее клинические испытания.

Комиссия сочла, что компания-разработчик Natural Cycles преувеличивает эффективность продукта. Известны как минимум несколько случаев нежелательных беременностей у женщин, пользовавшихся приложением.

Эффективность некоторых контрацептивов достигает 99%, однако у других она едва превышает 70%.

Эффективность контрацепции зависит от того, какие средства вы применяете, и от того, применяете ли вы их правильно. NHS рекомендует для максимальной эффективности тщательно следовать инструкции по применению.

Правообладатель иллюстрации Natural Cycles Image caption Так выглядит приложение Ntaural Cycles

Естественное планирование семьи

Естественное планирование семьи или осознание способности к оплодотворению означает тщательное отслеживание менструального цикла и признаков, свидетельствующих о максимальной предрасположенности женского организма к оплодотворению.

При скрупулезном следовании этому методу он может быть на 99% эффективным, однако при типичном использовании эффективность его снижается примерно до 76%.

Этот метод не имеет никаких побочных эффектов. "Осознание способности к оплодотворению" лежит в основе многочисленных приложений для смартфонов, таких как Natural Cycles, средняя эффективность которого оценивается создателями в 93%.

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Презервативы

Существуют два типа презервативов - мужские и женские.

Презервативы - единственное противозачаточное средство, которое, кроме контроля над беременностью, является также средством защиты от многих распространяемых половым путем инфекций.

Мужские презервативы считаются на 98% эффективными. Изготавливаются они из тонкого латекса, полиизопрена или полиуретана.

Есть несколько факторов, способных снизить эффективность презервативов. Среди них - основанные на маслах лубриканты (они могут повредить латексные или полиизопреновые презервативы), разрыв презерватива и антистоматитовые кремы.

Женские презервативы эффективны на 95% и размещаются внутри влагалища.

Они менее эффективны, так как могут порваться, а еще пенис может случайно оказаться между презервативом и стенкой влагалища.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Так выглядит женский презерватив

Таблетка

Оральные контрацептивы в теории дают эффективность свыше 99%, но на практике при "типичном использовании" их эффективность снижается до 91%.

При самом распространенном способе использования оральные контрацептивы принимают в одно и то время каждый день в течение 21 дня, а затем делают перерыв на семь дней на время менструации.

Риск беременности повышается, если вы не принимаете таблетки в одно и то же время, пропускаете день или дни, или если у вас серьезное расстройство желудка или рвота.

Некоторые антибиотики, в том числе рифампицин и рифабутин, также могут привести к снижению действенности оральной контрацепции.

Таблетки, основанные исключительно на прогестинах (вид женских стероидных гормонов) и не содержащие гормон эстроген, считаются при правильном использовании эффективной более чем на 99%. Их нужно принимать каждый день без перерыва. При типичном использовании эффективность таких контрацептивов оценивается в 92%.

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Контрацептивные инъекции

Инъекции считаются более чем на 99% эффективными. Срок их действия варьируется от восьми до тринадцати недель в зависимости от применяемого препарата.

При "типичном использовании" их эффективность оценивается в 94%. Инъекции не влияют на прием других лекарств, но могут привести к нарушению менструального цикла или даже к полному прекращению менструаций.

После прекращения инъекций может потребоваться период до года для возобновления способности к оплодотворению.

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Контрацептивный пластырь

Пластырь дает 99% эффективности при правильном и 91% при "типичном использовании".

Он выделяет в организм женщины гормоны, способствующие предотвращению беременности, и действует в течение недели. Пластырь нужно менять еженедельно в течение трех недель, а потом делать недельный перерыв - как с оральными контрацептивами.

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Вагинальное кольцо

Как и пластырь, вагинальное кольцо дает свыше 99% эффективности при идеальном и около 91% при "типичном" использовании.

Оно вставляется внутрь влагалища и выделяет гормоны в кровоток. Действует в течение месяца.

Кольцо не мешает нормальному сексу, и действенность его не снижается в случае расстройства желудка или рвоты. Главное - не забывать менять его каждый месяц.

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Контрацептивный имплантат

Имплантат действует в течение трех лет и при идеально правильном использовании считается эффективным более чем на 99%.

Представляет он из себя небольшой пластиковый стержень, который вшивается под кожу предплечья и выпускает в кровь женщины соответствующие гормоны.

Некоторые медицинские препараты (определенные антибиотики, лекарства против ВИЧ или эпилепсии) могут снижать эффективность имплантата.

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Гормоновыделяющая внутриматочная система

Считается более чем на 99% эффективной и действует от трех до пяти лет в зависимости от типа.

Это небольшая Т-образная конструкция, которая вставляется в матку и выделяет гормон прогестаген.

NHS считает внутриматочную систему "одной из самых эффективных из доступных в Британии форм контрацепции", но признает наличие небольшого риска занести инфекцию при ее вставлении в матку.

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Внутриматочная спираль

Спираль считается более чем на 99% эффективной и может оставаться в организме женщины до десяти лет - в зависимости от типа.

Она во многом схожа с внутриматочной системой. Отличие в том, что делается она из меди и пластика. Именно медь способствует предотвращению беременности.

Есть небольшой риск того, что матка может отринуть спираль. Она также не годится, если ранее у женщины были инфекции в области таза.

Диафрагмы и противозачаточные колпачки

При правильном применении вместе со спермицидами диафрагмы и колпачки дают 92-96% эффективности.

Типовое использование дает не более 71-88% процент эффективности, что делает их менее действенными по сравнению с другими контрацептивами.

Диафрагмы и колпачки делаются из силикона и вставляются во влагалище перед половым актом.

Приспособление должно оставаться внутри влагалища по меньшей мере шесть часов после секса, и его эффективность напрямую зависит от внимательности женщины к точному времени его внедрения и изъятия.