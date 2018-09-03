СМИ России: Медведев - главная жертва пенсионной реформы?

В обзоре российских газет за 30 августа:

"Ведомости": не тот результат

Чтобы повысить явку на выборы мэра Москвы, столичные власти организовали беспрецедентную информационную кампанию, пишет газета "Ведомости". Впрочем, издание считает, что явка все равно будет низкой. Сейчас власти рассчитывают на явку от 32% до 40%. Но пока выше 27% не ожидается.

"По предварительным подсчетам, явка составит около 20%, - приводят "Ведомости" мнение близкого к мэрии человека. - Примерно 10-12% - это бюджетники, еще 3-3,5% дадут дачники. Почти невыполнимые планы поставили по надомникам - каждому району от 800 до 2500 человек. Так можно собрать до 18%, но это не тот результат, который нужен мэрии".

Абсолютному большинству москвичей выборы неинтересны - невозможно даже найти наблюдателей, говорит собеседник газеты.

Рассчитывать, что часть людей придет самотеком, не приходится, поэтому мэрия в последние дни старается показать как можно больше позитивных новостей, добавляет он: открыли сразу семь станций метро, в среду планируется открыть медицинский центр международного уровня.

ВЦИОМ в свою очередь прогнозирует явку в 31,8%. Но руководитель службы Валерий Федоров сам в нее не верит.

"Информированность о выборах слабая, агитматериалы сработали плохо. Был период отпусков, люди устали от выборов. Мы даем явку 32%, но сами сомневаемся", - цитирует его газета.

Чтобы пойти на выборы, людям нужен мотив - высокая конкуренция, возможность что-то изменить, интересная программа кандидата. Cейчас же мотивов мало, добавляет он: "Мы ожидали, что ближе к выборам произойдет мобилизация, но пока ее не видим. Возможно, рост произойдет в последнюю неделю".

Руководитель ИСЭПИ Дмитрий Бадовский отмечает, что выборы проходят в отсутствие очевидной электоральной интриги.

"Но нужно учитывать специфику этих выборов и городского электорального цикла, - считает он. - Собянин объективно имеет доминирующие позиции, а для оппозиции выборы важны с точки зрения подготовки к выборам в Мосгордуму 2019 года".

"Новая газета": балласт из единороссов

"Новая газета" пишет о возможной судьбе "Единой России". По мнению издания, президент может пожертвовать партией ради своего рейтинга.

Издание отмечает, что рейтинг "Единой России" с начала года упал на 16% и приблизился к историческим минимумам в 34%.

И важно, пишет газета, что такие данные фиксируют государственные социологи из ВЦИОМ, которых трудно заподозрить в вольнодумстве.

Основным фактором, оказавшим давление на рейтинг единороссов, считает "Новая газета", стала пенсионная реформа.

На рейтинге президента она тоже сказывается, но пока чуть менее драматично: замеры "Левады-центра" в начале июля показывали, что уровень доверия к Путину снизился с 60% до 48%.

Глава ВЦИОМа Валерий Федоров считает, что следствием недовольства граждан в условиях неконкурентных выборов в регионах станет снижение явки.

И в администрации президента эту проблему, по мнению газеты, заметили, так что в некоторых регионах единороссам будто бы разрешили использовать в качестве предвыборного слогана фразу "партия президента".

Однако, отмечает издание, теперь даже эта невинная формулировка вызывает публичные скандалы. В прессе появилась информация о том, что Mail.ru Group потребовала от местных отделений "Единой России" документального подтверждения своей связи с президентом.

Крайне непопулярная фигура главы правительства и по совместительству лидера правящей партии Дмитрия Медведева, которая в любом случае будет названа ответственной за пенсионную реформу, сегодня рассматривается обществом как очевидная жертва, пишет газета.

"В критический момент, когда рейтинг президента достигнет минимума, балласт из единороссов нужно будет сбросить", - не исключает издание.

"Ведомости" и "Коммерсант": не повод для войны

После убийства в пятницу в Донецке лидера самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко все попытки активизации мирного процесса приостановлены, пишет в свежем номере газета "Ведомости".

"В нынешней ситуации, конечно, невозможно разговаривать о ближайших встречах в нормандском формате, как этого хотели многие европейские партнеры. Это серьезная ситуация, которую нужно проанализировать", - сказал в субботу министр иностранных дел России Сергей Лавров.

В убийстве Захарченко Москва обвинила Киев. Об этом, в частности, заявила представитель МИДа России Мария Захарова.

Вероятно, серьезных попыток реанимировать минский процесс в новой ситуации не будет в ближайшие месяцы, а может быть, и до выборов на Украине весной 2019 г., приводит газета мнение человека, близкий к российским спецслужбам.

Политолог Алексей Макаркин, впрочем, уверен, что гибель Захарченко ничего не изменит и войны из-за этого не будет.

Процесс мирного урегулирования никак от Захарченко не зависел, поясняет эксперт: "Мы видим на примере [экс-главы ЛНР Игоря] Плотницкого, что такого человека вполне могли спокойно убрать за пределы республики, если бы к нему возникли какие-то претензии".

А отношения между Москвой и Киевом уже и так настолько плохи, что какие-то изменения вряд ли последуют, добавляет Макаркин: "Ситуация тупиковая, возможности разрешить ее военным способом не видно - слишком большой риск для обеих сторон. А раз так, то едва ли произойдет что-то ¬экстраординарное".

Газета "Коммерсант" в свою очередь напоминает, что со смертью Александра Захарченко у власти в республиках Донбасса не осталось ни одного подписавшего минские соглашения: Игорь Плотницкий, подписавший документ от лица Луганской народной республики, был отстранен от должности главы в ходе силового переворота в ноябре 2017 года.

Впрочем, в самом Киеве не считают, что смерть Александра Захарченко что-то серьезно изменит. "Гибель Захарченко не меняет суть переговорного процесса, - прокомментировал "Коммерсанту" украинский источник, близкий к Минской контактной группе. - Неподконтрольные Киеву территории находятся в управлении РФ. Это марионеточный режим, и от фамилии нового российского ставленника ситуация не меняется".

А бывший командующий силами ДНР Игорь Стрелков считает, что убийство Захарченко может послужить "лишь поводом" для изменения политики Москвы в отношении Донбасса, однако само по себе мало что меняет.

"Я остаюсь при мнении, что минские соглашения были мертворожденным ребенком, и Россия может либо отстоять право республик Донбасса - а лучше Новороссии - на существование военным путем, либо капитулировать. Если после убийства Захарченко в Кремле со мной согласятся и бросят попытки договориться с "уважаемыми партнерами", перемены будут",- цитирует Стрелкова газета.

Что еще почитать:

Гибель главы ДНР Александра Захарченко может привести к переделу сфер влияния в регионе, но не к приостановке выполнения минских соглашений. РБК разобрался в политических последствиях убийства лидера непризнанной республики. https://www.rbc.ru/politics/02/09/2018/5b8c1b079a79474630f4b260?from=center_1

Президент фонда Global Venture Alliance Магомед Мусаев выкупил российскую версию журнала Forbes у медиагруппы ACMG Александра Федотова. Он, пишет газета РБК, пообещал не вмешиваться в редакционную политику в отличие от прежнего владельца. https://www.rbc.ru/newspaper/2018/08/31/5b87fbe89a7947ea36a94df3

У российских граждан появилась возможность создавать наследственные фонды для управления имуществом после смерти, рассказывает газета "Коммерсант". Такой вид фондов введен поправками к Гражданскому кодексу. Однако ряд вопросов, в том числе, кто будет управлять самими фондами, остается открытым. Сейчас подобная практика в России отсутствует, а законодательство не детализировано. https://www.kommersant.ru/doc/3731078

В репортаже под заголовком "Точка невозврата" газета "Известия" рассказывает, как проходили похороны убитого главы ДНР Александра Захарченко. https://iz.ru/784492/sergei-prudnikov/tochka-nevozvrata-donetck-poproshchalsia-s-aleksandrom-zakharchenko

Обзор подготовил Олег Савин, служба мониторинга Би-би-си