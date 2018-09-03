В обзоре британской прессы:

Подковерные игры за власть в мире шахмат

В шахматном мире развернулась нешуточная борьба, действие которой происходит не на доске, а в офисах политиков и в том числе кремлевских, пишет корреспондент Guardian Эндрю Рот.

В октябре состоятся выборы нового президента Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Нынешнего исполняющего обязанности главы ФИДЕ Георгиоса Макропулоса, который хотел бы сменить свой временный статус на постоянный, обвиняют в том, что он пытается заручиться поддержкой у шахматных федераций, испытывающих проблемы с финансами.

Он в свою очередь обвиняет второго претендента, бывшего зампреда председателя правительства России Аркадия Дворковича, в том, что тот использует авторитет Кремля для продвижения своей кандидатуры, пишет журналист.

Третьим претендентом выступает британский гроссмейстер Найджел Шорт, взявший за основу своей предвыборной кампании борьбу с коррупцией в этом виде спорта.

Может показаться, что эта должность для Дворковича будет слишком мелкой: он был замом премьер-министра России и возглавлял комитет по организации Чемпионата мира по футболу, на который, предположительно, было потрачено около 10 млрд фунтов (13 млрд долларов).

Годовой бюджет ФИДЕ составляет лишь 2,3 млн фунтов (3 млн долларов), пишет автор.

Но его выдвижение логично, учитывая важность шахмат для России и традиционное доминирование страны в ФИДЕ. Российская кампания, детали которой стали известны благодаря просочившимся в прессу письмам, сообщениям СМИ и беседам с шахматными чиновниками, вызывает удивление.

Сообщается, например, что президент России Владимир Путин в частной беседе призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху повлиять на голосование шахматной федерации Израиля, говорится в письме министра иностранных дел этой страны, с которым ознакомился журналист Guardian.

Африканские и некоторые другие представители шахматных федераций приезжали на матчи ЧМ по пригласительным билетам (Дворкович заявил, что это не является покупкой голосов), а федерация шахмат ЮАР получила письма от российских дипломатов с призывом проголосовать за Дворковича, пишет Рот.

Сотрудники шахматных федераций трех стран Европы рассказали Guardian, что их приглашали на встречу с российскими дипломатами для обсуждения предстоящего голосования.

"Этого бы вполне хватило", чтобы решить исход голосования, заявил казначей ФИДЕ и доверенное лицо Макропулоса Адриан Зигель. По его информации, российские власти вышли на связь, как минимум, с 30 федерациями, отмечает автор.

Четыре года назад Макропулоса самого обвиняли в том, что его поддерживает Москва. Тогда он поддержал сторону, выступавшую против российского оппозиционера Гарри Каспарова.

Поклонники игры говорят, что октябрьские выборы могут стать стимулом для изменений в виде спорта, который много лет контролировался эксцентричным российским бизнесменом Кирсаном Илюмжиновым.

Он был вынужден покинуть должность президента после того, как попал под американские санкции из-за связей с президентом Сирии Башаром Асадом, сообщает корреспондент.

Гроссмейстер Найджел Шорт, также претендующий на пост президента ФИДЕ, заявил, что шахматы распугали крупных международных спонсоров из-за отсутствия прозрачности. "Многие спонсоры связаны с российскими бизнесменами. Это произошло после того, как пришла Agon (российская компания, занимающаяся организацией шахматных турниров ФИДЕ)", - цитирует издание австралийского гроссмейстера и шахматного журналиста Иэна Роджерса.

Хотя ключевым для выборов этого года является слово "реформы", англичанин Шорт остается темной лошадкой. "Столько людей затаили на него обиду. Некоторые не будут за него голосовать просто из личных соображений", - приводит Guardian слова Роджерса.

Как считают некоторые шахматные обозреватели, если не принимать во внимание связь Дворковича с Кремлем, он зарекомендовал себя как эффективный чиновник с более чистой репутацией, чем у Макропулоса, который был тесно связан с Илюмжиновым, отмечает Рот.

Видимо, почувствовав, что преимущество ускользает из рук, кампания Макропулоса решила использовать вопрос о российском вмешательстве против самого Шорта.

"Вы будете обвинять российское правительство во вмешательстве в выборы? Вы случайно не с Дворковичем работаете? Вам бы хотелось, чтобы он победил, потому что, как мы все знаем, и как вы сами говорили, у вас нет шансов", - написал в "Твиттере" член команды Макропулоса Малкольм Пейн.

Выборы президента ФИДЕ состоятся в октябре в Батуми, напоминает издание.

Амбициозный проект Alibaba в России

Китайская компания Alibaba близка к подписанию соглашения с компаниями Mail.ru и Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) по созданию совместного предприятия, пишет Financial Times.

Как сообщили изданию представители российской власти и другие источники, стороны близки к подписанию соглашения о совместной деятельности. Участие в переговорах РФПИ демонстрирует высокий уровень поддержки со стороны российского государства.

Привлечение китайских инвестиций стало одной из главных стратегий Кремля после введения западных санкций в 2014 году. Москва стремится укрепить торговые связи с Пекином и развернуться на восток.

Председатель совета директоров Alibaba Джек Ма неоднократно посещал Россию за последние несколько лет и даже выступал с докладом на одной сцене с Путиным. "Нам кажется, компании Alibaba необходимо объединять усилия, чтобы развивать Россию", - сказал тогда Джек Ма.

По словам неназванного источника в правительстве, проект будет амбициозным по своим масштабам. Mail.ru отказалась от комментариев, пишет FT.

Alibaba уже давно рассматривает Россию одним из основных быстроразвивающихся рынков, в котором крупнейшие западные интернет-магазины практически не представлены. Развитие онлайн-торговли в России отстает от остальной Европы. Это во многом объясняется превалированием наличных денег.

Объем онлайн-продаж в стране эквивалентен лишь одной шестой интернет-торговли в Британии. Но потенциал есть: примерно половина из 140 млн населения России пользуется интернетом каждый день, отмечает FT.

Климкин: Кремль не ценит человеческую жизнь

Попытки освободить голодающего в тюрьме Олега Сенцова ни к чему не приводят, потому что Кремль не ценит человеческую жизнь, заявил в интервью газете i министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

По его словам, Москва использует любую возможность, чтобы раздробить Украину на части. Климкин признал, что поначалу его министерство подходило осторожно к работе по освобождению заключенных, однако теперь для этого используются все возможные каналы. Украине в этом помогают граждане Франции, Германии и США, подчеркнул он.

Климкин надеется, что Россия в конечном счете ради спасения репутации согласится на сделку, по которой украинские заключенные могли бы, например, быть переданы какой-нибудь третьей стране.

"Я верю, что, в конечном счете, это случится, но было бы некорректно говорить о конкретных сроках. Это очень деликатный вопрос и для нас, и, что наиболее важно, для семей [заключенных]", - цитирует министра газета.

Климкин, родившийся на территории нынешней России, относится к числу умеренных политиков. Он сказал, что подписанные в 2015 году минские соглашения уже были нарушены.

"Разговоры о дружбе и сотрудничестве в политическом или эмоциональном смысле - это полная чепуха. Россия нарушила все условия, даже вводную часть. Нельзя позволять ей утверждать обратное", - приводит издание его слова.

По словам министра, он не согласен с утверждением, что в Киеве всем заправляют националисты. "Смотрите, у них есть вес. Конечно. Но они не являются движущей силой на политическом пространстве", - цитирует Климкина газета.

Обзор подготовил Геннадий Алашеев, bbcrussian.com