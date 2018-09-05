"Безумно богатые азиаты" и рост неравенства в Азии. В России - как в 1905-м

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Актриса Констанс Ву на премьере "Безумно богатых азиатов" в Калифорнии

Фильм "Безумно богатые азиаты", вышедший в свет в августе, третью неделю подряд держится в лидерах проката в США. Легкая романтическая комедия обратила внимание публики на растущее число супербогачей в странах Азии.

Если вы отправитесь в один из многочисленных торговых центров Сингапура, где происходит действие фильма, вы наверняка увидите, как из бутиков Prada, Gucci и Louis Vuitton покупатели выходят с большими пакетами, набитыми вещами из последних дизайнерских коллекций.

Похожую картину можно наблюдать во многих других городах Азии.

Регион, который, как казалось раньше, может стать удачным примером достижения экономического равенства, сейчас обращает на себя внимание экономистов из-за роста социального расслоения общества.

По данным международной организации Oxfam, количество супербогатых людей в Азиатско-Тихоокеанском регионе превысило число очень состоятельных жителей Северной Америки и Европы.

Сегодня в Азии живет больше миллионеров и миллиардеров, чем в любом другом регионе или стране мира. В то же время две трети жителей этого региона относятся к беднейшей части населения Земли.

"Социальное неравенство в ряде стран этого региона достигло пугающих масштабов", - говорит глава подразделения по проблемам неравенства в Oxfam Мустафа Талпур.

Согласно данным Forbes, США по-прежнему остаются лидером по числу долларовых миллиардеров - их в стране насчитывается 585. Впрочем, Китай с 373 миллиардерами отстает не слишком сильно.

Но, как следует из расчетов Oxfam, основанных на данных ежегодного доклада Credit Suisse - Global Wealth Databook, если посчитать миллиардеров во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, то их окажется 600 - больше, чем в США.

Также в странах Азиатско-Тихоокеанского региона живет больше всего крупных бизнесменов, владеющих активами более 1 млн долларов (при оценке состояния не учитывается стоимость основного жилья).

По данным консалтинговой компании Capgemini за 2018 год, в Азиатско-Тихоокеанском регионе сейчас живет 34,1% всех самых состоятельных бизнесменов мира, тогда как в Северной Америке - 31,3%.

Живущие в странах Азии бизнесмены владеют 30,8% совокупного состояния супербогатых людей во всем мире, на долю бизнесменов Северной Америки приходится 28,2% от этого состояния.

Тут уместно вспомнить, что в 2008 -2012 гг., когда США и страны Европы зализывали раны после масштабного финансового кризиса, экономика Китая ежегодно росла на 8-11%.

"Столь значительному подъему в те годы способствовали устойчивый рост ВВП и фондового рынка, особенно в Китае и Индии. Также к увеличению числа богатых людей привел стабильный рост ключевых рынков развитых стран и территорий в этом регионе - Японии, Гонконга, Сингапура", - говорит представитель консалтинговой компании Capgemini Чираг Тхакрал.

Супербогачи Азии - кто они?

Китайский предприниматель Ма Хуатэн, еще известный как Пони Ма, - самый богатый человек в Азии. Он занимает 17-ю строчку в мировом рейтинге Forbes, его состояние издание оценивает в 45,3 млрд долларов.

Он возглавляет совет директоров телекоммуникационного гиганта Tencent Holdings, которому принадлежит невероятно популярный в Азии мессенджер WeChat.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Пони Ма - самый богатый бизнесмен в Азии

В двадцатку самых состоятельных бизнесменов мира вошел и глава совета директоров компании Alibaba Джек Ма. Его состояние оценивается в 39 млрд долларов.

Alibaba - одна из самых дорогих компаний в мире, за минувший год стоимость акций этого китайского интернет-ритейлера выросла почти вдвое.

Также в числе 30 богатейших бизнесменов планеты - гонконгский предприниматель Ли Кашин и китайский бизнесмен Ван Цзяньлинь, их состояния оцениваются в 34,9 млрд долларов и 30 млрд долларов соответственно.

Ли Кашин, которому в июне исполнилось 90 лет, в этом году передал управление своими компаниями старшему сыну. Принадлежащие Ли Кашину многопрофильные конгломераты CK Hutchison Holdings и CK Asset Holdings работают в телекоммуникационном и энергетическом бизнесе, а также владеют рядом ритейлеров.

Ван Цзяньлинь возглавляет китайский конгломерат Dalian Wanda Group, один из крупнейших в мире девелоперов коммерческой недвижимости. Также Dalian Wanda Group владеет американской сетью кинотеатров AMC и киностудией Legendary Entertainment.

В прошлом году конгломерат был вынужден продать ряд активов, в том числе три тематических парка в Китае, предположительно из-за долгов.

Рост неравенства

В прошлом году 79% благосостояния, произведенного в Китае, досталось 1% населения, 73% благосостояния, созданного в Индии, тоже досталось лишь 1% населения этой страны, свидетельствуют данные Oxfam.

В результате в 2017 году 1% населения Китая владел 47% благосостояния страны, тогда как в Индии 1% населения принадлежало 45% богатств страны.

При этом, по данным швейцарского банка UBS, в 2017 году совокупное состояние азиатских миллиардеров впервые превысило размер ВВП России, который Росстат оценил в 1,55 трлн долларов.

О сильном социальном расслоении общества и социальном неравенстве в странах Азии свидетельствует в том числе и значение коэффициента Джини [статистический показатель степени расслоения общества страны или региона].

Коэффициент Джини для Китая составляет 0,82, для Индии - 0,88, для всего остального Азиатско-Тихоокеанского региона, по данным Oxfam, в 2015 году значение коэффициента составляло 0,90.

О том, что в стране царит социальное равенство, свидетельствует значение 0, а о сильном расслоении общества говорит коэффициент, равный 1.

Неравенство в России: как в 1905 году

По подсчетам французского экономиста Тома Пикетти, автора бестселлера "Капитал в XXI веке", по неравенству доходов Россия обогнала Европу, Америку и Китай.

10% самых богатых россиян, по данным Пикетти, владеют более 70% частных состояний в стране. 1% россиян получают 20% национального дохода в стране, а около 50 российских миллиардеров из списка Forbes обладают богатством в размере свыше четверти национального дохода.

В докладе о мировом неравенстве World Inequality Report (исследование Всемирной лаборатории неравенства в Парижской школе экономики) за 2017 год говорится, что уровень экономического неравенства в современной России сопоставим с дореволюционными показателями.

Согласно данным, представленным в докладе, доходы богатейших 10% граждан составляют 45,5% национального дохода. Эти цифры почти совпадают с распределением доходов жителей Российской империи в 1905 году.

В 2016 году средний доход на одного взрослого россиянина был равен 23,2 тыс. евро за год (1,8 млн рублей). Однако на самом деле доходы в стране распределены крайне неравномерно: менее состоятельная половина неселения (57,5 млн человек) получили в среднем только по 7,8 тыс. евро за год (640 тыс. рублей). При этом 10% наиболее состоятельных граждан располагали средним доходом в размере 105,5 тыс. евро (8,2 млн рублей).

Число долларовых миллиардеров в России, по данным Forbes, за последние два года, несмотря на санкции Запада, увеличилось на 29 человек, а за последний год - на 10 человек.

Как следует из опубликованного журналом в апреле рейтинга, число миллиардеров в России составило 106 человек, тогда как в 2016 году в России насчитывалось 77 долларовых миллиардеров.

По оценкам Forbes, совокупное состояние 200 богатейших россиян за минувший год выросло на 25 млрд долларов - до 485 млрд долларов.

По данным Росстата, коэфициент Джини для России в 2016 году составлял 0,414, в 1992 году этот показатель был равен 0,289. Credit Suisse, в свою очередь, оценил коэффициент Джини для России в 2017 году в 0,82. Коэффициент Джини для Британии, по данным банка, в прошлом году составил 0,73, для США - 0,85, для Японии - 0,60, для Франции - 0,70.