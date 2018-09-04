Сколько женщин в России могут дожить до новой пенсии. Графики

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В России самая большая в мире разница между продолжительностью жизни мужчин и женщин

Президент России Владимир Путин предложил смягчить пенсионную реформу для женщин и дать им возможность выходить на пенсию в 60 лет, а не в 63 года. Но все ли они доживут до пенсии?

В первом варианте пенсионной реформы, предложенной правительством, пенсионный возраст для женщин предлагалось увеличить на восемь лет, до 63 лет, в то время как для мужчинам - только на пять, до 65 лет.

Но президент России Владимир Путин 29 августа предложил смягчить условия пенсионной реформы для женщин. Это затронет 2,4 млн человек, заявляла ранее вице-премьер Татьяна Голикова.

Что это значит с точки зрения демографии?

Известно, что российские женщины живут дольше мужчин - в среднем на 11 лет.

Дожившие до 60 лет женщины в России в среднем могут прожить еще 21 год. Еще дольше - 24 года - жительницы Москвы.

Меньше всего на пенсии живут жительницы Чукотки - 17,5 лет, подсчитал демограф Илья Кашницкий на основе данных Российской базы данных по рождаемости и смертности. В ней собраны показатели смертности, рождаемости, численности населения и "подверженность риску" - вероятности смерти в течение определенного периода жизни.

Мужчины, дожив до 65 лет, в среднем могут прожить еще меньше - 14,5 лет.

Короткая пенсия

Но до своей пенсии доживают не все. До 60 лет по статистике доживают 93% женщин, достигших 50-летия и 90% тех, кому исполнилось 40 лет.

По подсчетам Кашницкого, среди женщин, достигших 60-летия, 3% могут не дожить до 63 лет. Больше всего таких женщин на Чукотке и в Туве (по 6%). Получается, что для них смягчение пенсионной реформы - существенный вопрос.

Меньше всего - в Калмыкии, Москве и Татарстане (около 2%).

Смягчение пенсионной реформы обойдется государству в 1,5 трлн рублей, посчитал аналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов. Это разница между расходами на выплату пенсий в варианте реформы правительства и варианте, предложенном Путиным.

По расчетам Голиковой, предложения Путина обойдутся бюджету в 3,6 трлн рублей за шесть лет, начиная с 2029 года. А с 2019 по 2028 годы от повышения пенсионного возраста система получит дополнительно 7,8 трлн рублей. Все деньги направят на повышение пенсии, заявляла ранее Голикова.