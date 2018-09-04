Битва за "брексит": Борис Джонсон против Терезы Мэй

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Борис Джонсон ушел с поста министра иностранных дел в кабинете Терезы Мэй этим летом в знак протеста против "плана Чекерс"

Цейтнот и тупик, в которых оказались переговоры Британии о выходе из Евросоюза, грозят правящей Консервативной партии сменой лидера, а всей стране, как следствие, - серьезным политическим кризисом.

В последние два дня однопартийцы премьер-министра и лидера консерваторов Терезы Мэй атаковали ее сразу с двух сторон: лидер сторонников "жесткого брексита", недавний министр иностранных дел Борис Джонсон назвал позицию кабинета Мэй на переговорах с ЕС сдачей в плен Брюсселю, а лидер большой группы депутатов-еврооптимистов Ник Боулс отказался поддержать позицию Мэй, выдвинув свой план сохранения максимально тесных связей с ЕС на ближайшие годы.

Глубина и масштаб раскола в Консервативной партии по вопросу о будущих взаимоотношениях с ЕС окончательно выяснятся в ближайшие два месяца.

В конце сентября - начале октября пройдет ежегодная конференция Консервативной партии. 22-23 октября состоится саммит Евросоюза, к которому делегации ЕС и Британии по плану должны подготовить соглашение о выходе и дальнейших отношениях сторон - если только стороны не примут какое-нибудь иное, политическое решение. Затем соглашение должен будет утвердить парламент Британии.

Каждый из этих моментов для премьер-министра Терезы Мэй обещает оказаться сложнее и опаснее предыдущего.

Выборов руководства нет в повестке партийной конференции, но если на ней подтвердится, что значительная часть делегатов выступает против Мэй, это подорвет ее позиции.

Если переговоры с ЕС закончатся ничем, это тоже в глазах многих станет политическим поражением Мэй - а кроме того, "обвальный" выход из ЕС без соглашения, по оценкам многих еврооптимистов, ощутимо ударит по британской экономике.

Наконец, если соглашение будет заключено, но оппоненты Мэй с обеих сторон, включая депутатов ее же партии, провалят его в Палате общин, это неминуемо будет рассматриваться как неформальный вотум недоверия.

Оппоненты Мэй критикуют так называемый "план Чекерс" - позицию на переговорах с ЕС, согласованную в июле на выездном заседании правительства в загородной резиденции Чекерс.

Суть этой позиции, если описывать ее предельно коротко, состоит в том, что Британия хотела бы сохранить свободное передвижение товаров по согласованным с ЕС "общим правилам", но ограничить иммиграцию.

Борис Джонсон пишет в понедельник в Daily Telegraph, что, соглашаясь на общие правила, Британия заранее выбрасывает белый флаг и лишает себя возможности заключать договоры о свободной торговле с третьими странами. Джонсон призывает отказаться от "плана Чекерс" и добиваться договора о максимальной либерализации торговли между ЕС и Британией после выхода последней.

Депутат Ник Боулс в статье в той же Telegraph объявляет о начале кампании за отмену "плана Чекерс" с диаметрально противоположной Джонсону позиции: он призывает на ближайшие три года остаться в Евросоюзе на правах, аналогичных правам Норвегии - то есть, соблюдая все правила ЕС и платя в него взносы, но не имея права голоса на саммитах.

Тереза Мэй - в том же номере Telegraph, где опубликована статья Боулса - ответила критикам, что не откажется от "плана Чекерс" и что уверена в успехе переговоров с ЕС.

"Хотя, конечно, на переговорах еще многое предстоит решить", - добавляет Мэй за несколько недель до запланированного окончания переговоров, которые начались больше года назад.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Противники выхода из ЕС до сих пор не прекратили свою кампанию - и надеются на второй референдум. Тереза Мэй считает, что второй референдум быд бы ударом по устоям демократии

Проблема для Мэй заключается в том, что Брюссель тоже пока не согласился с ее планом.

Глава делегации ЕС на переговорах Мишель Барнье несколько раз повторял, что принципиальная позиция ЕС остается прежней: свобода передвижения товаров, услуг, капитала и людей неразрывно связаны, и Британия не сможет остаться на едином с ЕС рынке товаров и услуг, ограничив при этом передвижение людей.

Арифметические шансы противников Мэй из числа ее однопартийцев похоронить ее "план Чекерс" выглядят вполне реальными.

После прошлогодних выборов у консерваторов в Палате общин - шаткое большинство в 316 из 650 мандатов. У Ника Боулса в Палате общин - примерно 50 единомышленников. В воскресенье 20 депутатов Палаты общин из числа сторонников жесткого отношения к ЕС открыто объявили, что будут голосовать против плана Мэй. Кроме них, в группе единомышленников Бориса Джонсона в парламенте состоит около 60 депутатов. Возглавляет эту группу, которая называется "Группа европейских исследований", депутат Джейкоб Рис-Могг.

Рис-Могг при этом сейчас считается одним из вероятных кандидатов в лидеры консерваторов в случае поражения и ухода Терезы Мэй.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Миллионер и депутат Джейкоб Рис-Могг в последние месяцы достаточно неожиданно стал фаворитом среди потенциальных альтернативных лидеров тори

Каковы же шансы Бориса Джонсона?

Борис Джонсон - один из самых известных в мире британских политиков вообще и тори в частности. Кроме того, судя по результатам июльских опросов, среди британской публики он - самый популярный из потенциальных претендентов на пост лидера партии (правда, за него - всего 15% опрошенных).

Но проблема Джонсона в том, что лидера партии избирает не публика: кандидатов выдвигают депутаты парламента, а голосуют - в последнем туре, если осталось два кандидата, а не один - все члены партии. Среди однопартийцев же Джонсон сейчас - совсем не самый популярный из альтернативных лидеров: в июле он уступал и Рис-Моггу, и министру внутренних дел Саджиду Джавиду, и лидеру шотландских консерваторов Рут Дэвидсон.

Конечно, до вероятной досрочной отставки Мэй - если она вообще случится - еще есть время, и расклад может измениться.

После референдума и ухода Дэвида Кэмерона в 2016 году Джонсон считался твердым фаворитом, но внутрипартийную борьбу выиграла Мэй. Что-то похожее может произойти и на следующих выборах лидера консерваторов.

Вот только Джонсон, в отличие от Мэй при Кэмероне, все последнее время стабильно терял и поддержку однопартийцев, и симпатии британской публики.

Бориса Джонсона многие сравнивают с Дональдом Трампом - за определенную долю популизма, а также стремление нарушать правила, принятые в политическом истеблишменте (хотя воспитанник Итона и Оксфорда Джонсон и сам - бесспорно, член истеблишмента).

Для того, чтобы попытаться повторить успех Трампа и возглавить страну, Джонсону, вероятно, нужна прямая поддержка его электората - и тут ему могли бы помочь изменения в регламенте выборов и в составе партии, которых, по данным прессы, добивается часть тори.

Во-первых, сторонники изменений хотят облегчить выдвижение кандидатов на пост лидера партии, разрешив выдвигаться при наличии поддержки всего 20 депутатов парламента.

Во-вторых, пресса сообщала в последние недели о намерении сторонников "жесткого брексита" - в частности, членов тихо умирающей Партии национальной независимости (UKIP), массово вступить в Консервативную партию и, когда наступит момент, добиться победы своего кандидата на выборах.

Но этим планам и предложениям пока далеко до реализации. Да и сам политический кризис вполне вероятен, но не неотвратим. Может, еще обойдется.