Забытая гибель "Принцессы Алисы": 650 утонувших в Темзе 140 лет назад

Правообладатель иллюстрации Illustrated London News Ltd/Mary Evans Image caption Гибель парохода "Принцесса Алиса" до сих пор считается крупнейшим кораблекрушением по количеству жертв в истории британского речного судоходства

140 лет назад, 3 сентября 1878 года, прямо посреди Темзы затонул пассажирский пароход "Принцесса Алиса". Погибли сотни лондонцев, возвращавшихся домой после проведенного на морском побережье выходного дня. Эта трагедия, сегодня почти забытая, долго не сходила с первых страниц газет и в конечном счете привела к радикальным переменам во всей практике судоходства в Британии.

Лодочник подцепляет крюком и вытаскивает из смрадных вод Темзы очередное тело - улов, за который он получит свои пять шиллингов.

Несколькими днями раньше заполненная возвращавшимися из воскресной поездки к морю людьми "Принцесса Алиса" была раскроена надвое. Около 650 человек погибли, и в течение недель тела их разлагались в воде. Постепенно их выбрасывало на берег.

В день аварии погода была прекрасная, и пассажиры - главным образом семьи с детьми - погрузились на пароход, отправлявшийся за последними лучами летнего солнца на морское побережье в графстве Кент.

Правообладатель иллюстрации © National Maritime Museum, London Image caption Этот макет восстанавливает момент, когда "Принцессу Алису" разрезало на две части

Поездка была недорогой - билет стоил примерно два шиллинга, в зависимости от того, до какого места на побережье отправлялся пассажир. Это примерно семь фунтов (9 долларов) в современных ценах - значительно меньше, чем стоимость поездки на побережье на поезде сейчас.

Большая часть из находившихся на борту 700 пассажиров были люди среднего достатка - квалифицированные рабочие или мелкие служащие.

К вечеру, после дня, проведенного в прогулках по пещерам парка Рошервилль, на набережной города Ширнесс и по популярному курорту Грейвзенд, многие чувствовали себя уставшими и приняли роковое решение - спуститься вниз в салон или же в свои каюты.

Правообладатель иллюстрации Phil Merryman Image caption Повару Альфреду Мерримену удалось выжить

Повар Альфред Мерримен поступил на работу на судно буквально в последнюю минуту. Для 30-летнего отца четырех детей из района Боу на востоке Лондона это была прекрасная возможность чуть-чуть подзаработать и редкий шанс сбежать от грязных улиц столицы.

Около восьми часов вечера, когда "Принцесса Алиса" приближалась к пирсу Северный Вулидж на востоке Лондона, он стоял на палубе у входа в салон.

Как раз в тот момент, когда он произнес слово "превосходно!" в ответ на вопрос о впечатлениях от поездки, он увидел, как прямо на "Принцессу Алису" движется огромный углевоз "Замок Байвелл", масса которого более чем в три раза превышала массу 890-тонной "Принцесса Алисы".

Правообладатель иллюстрации Mary Evans Picture Library Image caption После столкновения "Принцесса Алиса" ушла под воду за несколько минут

Со страшным скрежетом пароход развалился на две части.

"Паника на борту была ужасная, женщины и дети кричали и изо всех сил пытались забраться на капитанский мостик", - гласит стенограмма свидетельских показаний Мерримена.

"Я сразу ринулся к капитану и спросил у него, что делать. "Мы тонем, делай, что можешь", - воскликнул тот. Это были его последние слова. В тот же момент судно пошло ко дну".

Как можно сделать вывод из находящейся в Национальном морском музее Британии модели аварии, нос и корма парохода задрались вверх, а всех находившихся на палубе увлекло вниз в образовавшуюся в результате сильного удара воронку.

Правообладатель иллюстрации © National Maritime Museum, London Image caption Иллюстрация "Как нашли мою бедную девочку" показывает, как погибших прибивало к берегу Темзы

Мерримена и остальных находившихся на палубе людей швырнуло в потоки воды. Те же, кто находился в салоне или в каютах, оказались в ловушке.

В результате столкновения были разрушены канализационные трубы. Тонны неочищенных отходов вылились в воду и заполнили легкие барахтавшихся в воде и боровшихся за свою жизнь женщин и детей. Вонь была такая, что выворачивало даже видавших виды лодочников.

Команда "Замка Байвелла" сбрасывала в воду спасательные шлюпки, доски и даже клетки для перевозки кур, чтобы тонущим было за что уцепиться. Однако тяжелые платья викторианской эпохи тянули людей ко дну. Для большинства гибель стала неминуемой.

Правообладатель иллюстрации Illustrated London News Ltd/Mary Evans Image caption Тела вытаскивали из воды с помощью багров

Мерримен ухватился за обломок развалившегося судна, но когда его примеру последовали еще 20 человек, обломок затонул.

Он поплыл - один из немногих, кто умел плавать - и через некоторое время ухватился за свисавшую с борта "Замка Байвелла" веревку. Вскоре к нему присоединились еще трое, и их всех вытащили наверх.

Другие спасшиеся рассказывали, как все были охвачены одним - инстинктом выжить.

В интервью газете Illustrated Police News - склонному к сенсациям таблоиду - 20-летний клерк Клод Гамильтон Уиль признавался, как, пытаясь спастись, отталкивал от себя тонущих людей:

"Я заметил плывущего рядом со мной брата. Оба мы хорошо умеем плавать, и мы сумели добраться до находившегося неподалеку парохода. В воде было полно людей, и мы с трудом от них уворачивались. За меня схватилась женщина, но я сумел вырваться, и она как камень пошла ко дну".

Правообладатель иллюстрации Jim Miles, descendant of AT Merryman Image caption Мерримен оказался в числе 130 человек, кого удалось спасти. На фото он на свадьбе старшего сына (второй слева в верхнем ряду)

Вытащенного из воды Мерримена высадили на пирсе Южного Вулиджа.

"Достали и других, но мало кто из них выжил. Один мальчик умер у меня на руках", - рассказывал он.

Всего живыми извлекли из воды около 130 человек. Некоторые из них умерли в течение следующих нескольких дней - главным образом из-за отравления канализационными стоками.

Спасся и Роберт Хейнс, работавший на борту "Принцессы Алисы" музыкант-контрабасист. Он любил смотреть на корабли и заметил приближающийся "Замок Байвелл" за несколько минут до столкновения.

Ему показалось, что углевоз движется прямо на их судно, но большого внимания своему наблюдению он не придал, будучи уверенным в том, что "Замок Байвелл" сумеет изменить курс.

В работе оркестра был объявлен небольшой перерыв, и он как раз собирался последовать за своими коллегами-музыкантами на нижнюю палубу, чтобы отдохнуть.

Правообладатель иллюстрации Illustrated London News Ltd/Mary Evans

Он находился буквально в метре от врезавшегося в борт пассажирского судна носа углевоза. На мгновение Хейнс замер, не понимая, что ему делать со своим тяжелым и громоздким инструментом. Наконец он бросил контрабас и ринулся на верхнюю палубу.

"Буквально в одно мгновение нос "Принцессы Алисы" отделился от кормы, и корабль развалился как картонная коробочка. В образовавшийся разлом угодили и большинство людей", - рассказывал он.

Плавать Хейнс не умел, но ему удалось ухватиться за спасательный круг. В итоге его подобрала шлюпка, спущенная на воду с борта "Замка Байвелл".

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Прежде чем отплыть в безопасное место, люди на шлюпке вытащили из воды еще несколько человек - как живых, так и мертвых.

К попыткам команды "Замка Байвелла" спасти людей присоединились другие находившиеся в это время на Темзе суда, но вскоре спасательная миссия превратилась в операцию по извлечению тел утонувших.

Буквально за несколько минут дети осиротели, мужчины и женщины овдовели, многие семьи погибли целиком. Еще нескольких дней тела всплывали по всему течению Темзы. Мертвых складывали во временные морги, наспех построенные по всему Лондону.

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По мере того, как потрясение от трагедии превращалось в гнев, люди стали требовать ответа.

Почему корабли столкнулись? Кто в этом виноват? Была ли "Принцесса Алиса" переполнена? Почему людей не спасли спасательные шлюпки? Смертельны ли для людей канализационные стоки? Правда ли, что капитан "Замка Байвелла" был пьян?

Расследование началось на следующий день после катастрофы, но единственное, что могли делать в течение двух страшных недель члены следственного жюри, - наблюдать за тем, как улицы Вулиджа заполняются растущим потоком мертвых тел и тысячами родственников пострадавших, вглядывавшихся в их лица со смесью ужаса и надежды.

Правообладатель иллюстрации Illustrated London News Ltd/Mary Evans Image caption На кладбище в лондонском районе Вулидж похоронили 120 неопознанных тел

Вскоре следствие объявило, что, так как списка пассажиров "Принцессы Алисы" не было, установить точное число находившихся на борту судна людей и, соответственно, число погибших, не удастся.

Два месяца 19 членов суда присяжных выслушивали сотни часов свидетельских показаний. В письменном виде они составили пять тысяч страниц.

Image caption Специальный мемориала на кладбище в Вулидже был возведен на пожертвования 23 тысяч человек

13 ноября присяжных заперли в комнате, и им было сказано, что выйти оттуда они смогут, только достигнув вердикта.

Вынесенный вердикт содержал следующие выводы:

"Замок Байвелл" должен был остановиться и дать обратный ход раньше

"Принцесса Алиса" должна была остановиться и не давать задний ход

Столкновений в русле Темзы можно было бы избежать, если бы существовали более жесткие навигационные правила

Также было установлено, что "Принцесса Алиса" в момент катастрофы была в нормальном плавучем состоянии, но членов экипажа было недостаточно, количество пассажиров превышало "разумное", и на борту не было необходимого количества спасательных средств.

Image caption По берегам Темзы, где произошло кораблекрушение, расположились промышленные предприятия

Еще несколько лет после аварии в парламенте обсуждали, какие уроки следует извлечь из трагедии: от того, кто должен оплачивать захоронение неопознанных тел до того, каким образом можно очистить реку. Лондонцы и вся страна живо обсуждали, какое наследие оставит после себя затонувшая "Принцесса Алиса".

Усовершенствование канализационной системы, введение аварийной световой сигнализации на судах по всему миру, строительство нового Альберт-дока, который помог разделить крупнотоннажные корабли и мелкие суда, - все это стало результатом трагедии.

Image caption Информационная табличка напоминает о случившемся

Несмотря на огромное количество жертв, и сегодня до конца неясно, что же стало причиной столкновения в тот вечер.

Сегодня берег реки рядом с тем местом, где произошла катастрофа, безлюден. Тишину нарушает лишь крик чаек и шум перерабатывающих металлолом машин на другом берегу Темзы в Баркинге.

Единственное упоминание о случившемся - поблекшая от времени и исписанная граффити информационная табличка.

Материал подготовлен при содействии автора книги "Катастрофа "Принцессы Алисы"" Джоаны Лок.