Российские банки накопили 3,3 трлн рублей и никуда не могут их деть

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Российские банки оказались в ловушке ликвидности. У них есть свободные деньги, но кредитовать некого: среди бизнеса надежных, с их точки зрения, заемщиков мало. А кредитование населения хоть и быстро растет, но его уже сдерживает ЦБ.

Об этом говорили участники Международного банковского форума "Банки России - XXI" в Сочи.

В банковском секторе накопилось 3,3 трлн рублей профицита ликвидности, сказал президент Ассоциации банков России Георгий Лунтовский.

Профицит ликвидности - это ситуация, при которой банки не испытывают потребности брать деньги у Центрального банка России (ЦБ), а наоборот, денег у них так много, что они размещают их в ЦБ.

По словам Лунтовского, из-за нехватки качественных заемщиков и высоких регуляторных требований банки размещают деньги на депозитах в ЦБ, просто чтобы получить "приемлемый безрисковый доход".

По словам Лунтовского, общий объем средств на корсчетах и депозитах в ЦБ за последние пять лет вырос более чем в три раза. Особенно активно наращивают эту долю малые и средние банки, которым сложно конкурировать за заемщиков с крупными банкам, пояснил Лунтовский.

Зампред ЦБ Василий Поздышев, отвечая на вопрос Би-би-си, говорит, что один из источников этой ликвидности - это размещение средств ЦБ в банках, которые проходят процедуру финансового оздоровления.

"Мы не хотим, чтобы все эти средства массово были размещены в экономике. Мы хотим, чтобы эти средства постепенно размещались в эффективные проекты", - объяснил он.

Значительную часть этих денег банки размещают на счетах ЦБ, признает Поздышев. По мере того, как банки будут размещать эти деньги в "эффективные проекты", суммы, размещенные на счетах в ЦБ, будут сокращаться, прогнозирует он.

Но сам ЦБ в июльских материалах прогнозировал, что профицит структурной ликвидности к концу года еще вырастет и составит 3,7-4,1 трлн рублей.

Почему так происходит?

Банкиры говорят, что деньги давать некому

Судя по статистике ЦБ, на счетах в Банке России сроком до семи дней банки разместили 2,377 трлн рублей.

"Сейчас маржинальность банковской деятельности сократилась. И ты выбираешь, либо тебе выдать кредит с риском или разместить в Центральном банке деньги без риска. И топ-менеджеры банков выбирают стратегию, либо искать этого клиента с повышенным риском или пересидеть, потому что каждый виток санкций сказывается практически на каждом секторе", - посетовал в разговоре с Би-би-си предправления банка "Абсолют" Татьяна Ушкова.

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Заместитель председателя правления Совкомбанка Алексей Панферов рассказал Би-би-си, что наблюдается нехватка заемщиков в среднем сегменте.

"Есть крупные и понятные заемщики, они либо перекредитованы, либо им ничего не надо", - пояснил Панферов. Есть и малый бизнес, который отлично кредитуется, полагает он.

В середине же находятся компании, у которых нет международной отчетности, рейтингов, нет достаточного уровня оборота. А у банков недостаточный уровень экспертизы, чтобы анализировать эти компании, указывает Парфенов.

Для этого нужна обширная практика, команда экспертных менеджеров по залогам и прочее. По словам Панферова, с кредитованием этой средней части компаний связаны, в том числе, проблемы "Открытия", Бинбанка и других банковских структур.

"Мы всегда были довольно селективными", - сказал предправления Росбанка Илья Поляков, описывая банковскую стратегию выбора заемщиков. У банка, по его словам, исторически сложилась база надежных заемщиков среди крупных компаний, а также малого и среднего бизнеса.

"Профицит ликвидности, наблюдающийся в системе является следствием не только дефицита возможностей направления средств, но и общим пониженным аппетитом к риску, присутствующим у кредитных организаций", - сказал заместитель директора группы АКРА Валерий Пивень.

По его мнению, потребность в кредитных ресурсах в корпоративном секторе действительно является ограниченной.

"В итоге можно, говорить о том, что две проблемы существуют параллельно, и даже потенциальный рост среднего качества кредитного портфеля банков не заставит их расставаться с накопленным запасом денежных средств", - пояснил он.

Потребительское кредитование, напротив, растет

Если в корпоративном секторе не хватает заемщиков, то в сфере потребительского кредитования ЦБ уже вынужден принимать меры, чтобы охладить рынок.

По данным на 1 августа, россияне были должна банкам 13,3 трлн рублей. Для сравнения - на 1 января общий объем кредитов, выданных физлицам, составлял 11,9 трлн рублей.

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Уже в феврале этого года глава ЦБ Эльвира Набиуллина предупреждала, что не допустит перегрева рынка потребительского кредитования. В июле на встрече с президентом Владимиром Путиным она была вынуждена констатировать: ЦБ отмечает ускоренный рост кредитования физлиц по итогам первого полугодия 2018 года и более медленные темпы роста корпоративных кредитов.

"Ускоренно растут кредиты физическим лицам, гражданам - 18,9%", - сказала она, добавив, что корпоративное кредитование растет чуть медленнее - 4,6% год к году в июне.

Уже с сентября регулятор приступил к активным действиям: по кредитам со ставкой выше 10% он ввел повышенные нормативы, фактически для банков означает, что им понадобится больше капитала для таких кредитов.

"Очень не хотелось бы попасть в особый кредитный цикл, когда население, чтобы компенсировать свои расходы и сохранить уровень жизни, пытается эту разницу компенсировать за счет все большого и большого объема кредитования", - заявил 6 сентября журналистам зампред ЦБ Поздышев.

Пока, по его словам, российская экономика не дошла до этого цикла, а задача ЦБ - это предотвратить. "Было бы хорошо, если бы темпы роста корпоративного кредитования и темпы роста розничного кредитования были бы одинаковы", - сказал он.

Сам Поздышев поддерживает любые меры по контролю за уровнем потребительского кредитования, так как темпы его роста остаются высокими.

ЦБ сейчас рассматривает предложения самих банков о том, как лучше ограничить кредитование. Одно из таких предложений - это различные коэффициенты риска по кредитам, рассказал Поздышев. Это должно, по его словам, ограничить, например, использование потребительских кредитов в качестве первоначальных взносов по ипотеке.