Модель плюс-сайз на обложке Cosmo: вызов феминизму?

Плюс-сайз-модель Тесс Холлидей появилась на обложке британского Cosmopolitan еще на прошлой неделе. Её появление произвело эффект разорвавшейся бомбы, сети бурлят по сей день. Смотрим, как выбор редакции гламурного журнала бросил вызов феминизму в России и за её пределами.

"Эй, я теперь тоже COSMO GIRL! Поверить не могу, что пишу это. Если бы я видела тела, похожие на моё, на обложках этого журнала в юности, это изменило бы мою жизнь", - уверена Тесс.

33-летняя американская модель весом 155 кг росла в американской глубинке в небогатой семье, и её отношения с родителями были непростыми.

В интервью для модного издания Холлидей рассказала о попытках домогательств и даже изнасилования, предпринятых по отношению к ней в юности.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Тесс Холидей прославилась не только как модель: она также написала книгу "Полная девушка"

Теперь Тесс - успешная модель и активистка "бодипозитива", которая выступает с лекциями. Она уверена, что люди должны есть что угодно и сколько считают нужным, а обществу пора научиться принимать их такими, как они есть.

Сама она активно занимается спортом, плавает и ходит в походы. Но диетам Тесс не верит, утверждая, что можно быть полной и здоровой.

Реакция на ее появление на обложке гламурного журнала была столь бурной, что мы решили составить из комментариев критиков и защитников Тесс несколько образов современного феминизма и посмотреть, в каких направлениях шли дебаты.

Ни в коем случае не претендуя на научность, представляем, как фото Тесс стало настоящим вызовом для сегодняшних феминисток и их противников.

Тролли: она некрасивая, аж жуть

Некоторые посчитали, что нестандартная внешность модели - повод высмеять ее внешний вид и поглумиться.

ЗОЖ: за собой не следит

Но гораздо больше комментаторов полагает, что Тесс своей внешностью фактически "нормализует" нездоровый образ жизни, а их усилия поддерживать ЗОЖ могут оказаться напрасными.

Два года назад социальная сеть "Фейсбук" отказалась публиковать предложенное для рекламы изображение Тесс Холлидей в бикини. Позже представители соцсети сообщили Би-би-си, что совершили ошибку и сейчас одобрили фотографию.

В "Фейсбуке" тогда сочли, что фотография "изображает тело... нежелательным образом".

В этом году известный британский телеведущий Пирс Морган обвинил девушку в "пропаганде ожирения" в разгар "продолжающегося кризиса тучности Британии".

"Эта обложка так же опасна и предосудительна, как прославление моделей с "нулевой" талией", - распалился телеветеран.

Тесс не осталась в долгу, бросив: "Кстати, я американка, так что можете не беспокоиться насчёт моей жирной задницы".

"Те, кто думает, что я прославляю ожирение, прославляют тупость", - добавила модель.

Бодипозитив: пусть цветут тысячи тел

Авторы подобного рода комментариев настаивают, что далеко не всегда полнота - признак нездоровья.

Некоторые юзеры провели ещё более далеко идущие параллели: например, Екатерина Попова сравнила посыл обложки Cosmo с Тесс на ней с ощущениями от просмотра российского ромкома "Я худею", не в пользу последнего.

"Фильм собрал всё самое плохое, что можно показать полным людям и про них. Знаете, Тесс говорила, что если бы такая обложка появилась, когда она была школьницей, для нее всё могло бы сложиться по-другому. Ну, что ж, очевидно, российским девочкам пока на другое рассчитывать не приходится, а надо жить с мыслью, что надо худеть - для себя, конечно же, исключительно для себя", - делает выводы девушка.

Впрочем, некоторые комментаторы на этот счет иронизируют. Для известного российского музыкального продюсера Максима Фадеева успехи модели стали неожиданным поводом расстроиться из-за того, что он похудел.

"Стоило мне сбросить 70 кг, как пришла мода на бодипозитив", - вздыхает автор хитов певицы Линды.

Моё тело - моё дело

"На обложке космополитана (не русского) +size модель. Русский интернет: жирная, не заботится о своем здоровье, умрет от всегоооо", - цитирует комметаторов создательница проекта "Тихий пикет" Даша Серенко.

Для многих феминисток тело и все удобства и неудобства, которые оно доставляет или не доставляет, ложатся на ответственность самого человека.

"Она всего сама добилась"

"Тесс Холлидей добилась такого успеха, потому что смогла стать счастливой в своем теле", - писал некогда Woman Journal.

Сейчас эта точка зрения снова выходит на передний план: несмотря на тяжёлое детство, первое материнство в 20 лет и домогательства, у Тесс всё получилось.

"Просто соображение: @Tess_Holiday, ты добилась такого успеха, что другие тебе просто завидуют. И тебе не надо им отвечать. Хейтеры и так будут ненавидеть!" - пишет пользователь под именем Чарльз Гейтон III.

"Новый гламур"

Есть, впрочем, и активисты, недовольные тем, что Тесс, по их мнению, - не что иное, как новое лицо гламура.

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"...Есть мамонты помоложе, и это, например журнал Cosmopolitan, который недавно поместил plus-size модель Тесс Холидей на обложку. Кому-то хочется сказать: "Возрадуйтесь!", а мне хочется плюнуть им в лицо. Потому что разницы в обычных моделях и "апдейтнутых" примерно как [у] булки и пирожка: делаются по-разному, а вред один. Те худеют, эти поправляются, и тут и там тонны фотошопа и немыслимое количество косметики, весьма гетеронормативной: вот вам и скулы на толстом лице, вот губки, вот бровки. А они пыжатся-гордятся", - расстроился гражданский активист и автор "Телеграм"-канала "Никита в каждой бочке" Никита Понарин.