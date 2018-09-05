"Вера в Бога и правое дело": чему будут учить политруки в армии России

Правообладатель иллюстрации Vladimir Peslyak/TASS Image caption По словам военного обозревателя Александра Гольца, советские офицеры были идейными коммунистами, но политические занятия они считали пустой тратой времени

Без партийной составляющей, но с верой в Бога - новый руководитель созданного в министерстве обороны России политического управления рассказал, какие задачи будут стоять перед политработниками в российских вооруженных силах.

Минобороны России в конце июля создало новую структуру - главное военно-политическое управление (ГВПУ). Его возглавил генерал-полковник Андрей Каратаполов. В среду он рассказал о том, следует ли ожидать от новых политруков возвращения к советской практике идеологической обработки военнослужащих.

Как доложил Картаполов, ГВПУ многое возьмет от советской системы работы в войсках, но без партийной составляющей. "Она нам не нужна, но остальная система, она же работала очень хорошо", - считает он.

"Мы не собираемся, конечно, опять возвращаться к девизу "За веру, царя и отечество", это пройдено, но вера в Бога и вера в свое правое дело служения Родине - они где-то очень близки и необходимы", - добавил генерал.

По его словам, в структуру главного военно-политического управления войдут и департамент культуры, управление по работе с обращениями граждан. Готовить политработников с 1 сентября следующего года начнут в военных вузах.

Ранее генерал Картаполов объяснял необходимость новой политической структуры в военном ведомстве "циничной и неприкрытой информационной войной против России", а также "оголтелой пропагандой" и "абсолютной ложью" со стороны врагов России.

Накануне издание РБК сообщило, что в министерстве обороны готовится проект положения о ГВПУ, одной из главных задач которого станет организация военно-политической пропаганды и агитации в вооруженных силах.

Сотрудники управления будут проводить информационно-разъяснительную работу с военнослужащими и гражданским персоналом вооруженных сил по "актуальным вопросам государственной внутренней и внешней политики" и реализации избирательных прав.

От поисков несогласных к предупреждению экстремизма

В феврале стало известно, что министерство обороны России как минимум в одном военном округе раздает военнослужащим анкеты с вопросами об отношении к "несанкционированным сборам оппозиции" и готовности к "силовому противодействию лицам, призывающим к силовой смене строя".

О том, что в Южном военном округе командиры искали несогласных с политикой властей среди военнослужащих, Би-би-си тогда сообщил в "Твиттере" солдат срочной службы из Краснодарского края (он попросил не называть его имя).

Еще раньше об опросе военных сообщал интернет-канал оппозиционера Алексея Навального.

Сейчас же речь идет о том, что политуправление будет заниматься "предупреждением экстремизма" и "контрпропагандистской работой по защите личного состава от негативного информационно-психологического воздействия". Оно также должно "изучать информацию о религиозной обстановке в воинских коллективах" и помогать подбирать "кандидатов для назначения на штатные должности по работе с верующими военнослужащими".

ГВПУ будет контролировать финансирование телерадиокомпании "Звезда" и газеты "Красная звезда", "выпускать пропагандистские кинофильмы и видеоматериалы", а также сотрудничать с другими СМИ.

"Мы не должны бояться слова "пропаганда"

В настоящее время в российской армии уже существует институт заместителей командира части по работе с личным составом, которых неофициально называют замполитами.

Как рассказал в интервью военному блогеру Денису Мокрушину один из офицеров, занимающих эту должность, подготовкой специалистов в последние годы занимались несколько военных вузов.

"Общественно-государственной" подготовкой в армии считают не только политинформацию, но и изучение военной истории, государственного устройства, традиций и религий народов России. Темы, по которым проводятся занятия, "приходят из главного управления по воспитательной работе", а конспекты публикуются в журнале "Ориентир", - рассказывал офицер.

"Мне помогают в работе некоторые телевизионные программы, например, "Служу России" или "Военная тайна" с Виктором Прокопенко. Оттуда очень удобно брать клишированные фразы, слоганы, которые потом можно использовать в воспитательной работе для формирования общественного сознания. Которыми можно "мочить". Мы не должны бояться слова "пропаганда", потому что по руководящим документам моя работа значится "пропагандистской", - сказал офицер в интервью.

Член общественного совета при министерстве обороны Виктор Баранец считает, что целью ГВПУ станет проведение государственной военной политики в войсках.

"Это, прежде всего, ориентировка личного состава армии на понимание политики государства, и, естественно, на вытекающие из этой политики военные задачи", - сказал он Би-би-си. Сам Баранец считает, что в армии должна распространяться государственная идеология. Статью конституции о том, что никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной, эксперт считает вредной.

От нового политуправления, впрочем, Баранец многого не ждет. "В декабре создадут оргштатную структуру, к 1 января определят функции и задачи, кто кому подчиняется, что заместитель командира по военно-политической работе является таким же начальником для личного состава. Распишут, чем он должен заниматься, от политпросвещения и заканчивая тюлевыми занавесками. А потом ****** [замучают] отчетностью Москву", - пояснил он.

По словам военного эксперта Александра Гольца, который в советские годы работал в газете "Красная звезда", инициатива минобороны свидетельствует о том, что военное руководство возвращается к модели СССР. Он называет создание ГВПУ "совсем не безобидной глупостью".