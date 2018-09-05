Есенин 18+. Почему детям в России не продают книги классиков

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Старшекласснице из Екатеринбурга не удалось купить в книжных магазинах сборники стихов Сергея Есенина, Иосифа Бродского и Владимира Маяковского, которые попали в категорию "только для взрослых".

Для покупки продавцы требовали предъявить паспорт и отказались продать их, так как покупательница была несовершеннолетней. Об этом написало местное издание "Новый день". О каких конкретно книгах шла речь, издание не уточняло.

После этой новости депутат Госдумы Александр Шолохов (внук нобелевского лауреата Михаила Шолохова) пообещал, что в парламенте обсудят сложившуюся практику. "Я совершенно согласен с людьми, которые говорят, что необходимы определенные разумные критерии для введения (маркировки), а не делать это автоматически", - сказал депутат.

Вот как работает эта система сейчас.

Кто требует указывать, какие книги нельзя продавать детям?

Печатать на книгах возраст, начиная с которого их рекомендуется читать, требует федеральный закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" (436-ФЗ).

Он действует с 2012 года и относится также к фильмам, выставкам и прочей "информационной продукции".

Какая информация считается вредной для детей?

Согласно тексту, вредной для детей информацией считается та, которая:

побуждает причинить себе вред или убить себя;

вызывает желание употреблять алкоголь, наркотики или табак, заниматься проституцией и попрошайничеством и так далее;

отрицает семейные ценности, формирует "неуважение" к родным и "пропагандирует нетрадиционные сексуальные отношения";

оправдывает насилие и жестокость (за исключением, когда речь идет об охране правопорядка или защите государства);

содержит нецензурную брань, порнографию.

Как помечается нежелательная для детей продукция?

Согласно закону, в тексте книги должен находиться знак, указывающий ограничения по возрасту. Есть четыре градации для детей и подростков (0+, 6+, 12+, 16+), а также одна - для взрослых (18+).

По каким критериям книги относят к той или иной возрастной группе?

Категория 0+ допускает эпизоды насилия, если оно оправдано жанром, показано без натурализма, и в итоге добро торжествует над злом, а к жертве насилия выражается сострадание. Упоминание сексуального насилия запрещено.

Категория 6+ допускает кратковременные и ненатуралистические описание заболеваний человека, ненатуралистические описание несчастного случая, аварии, катастрофы либо ненасильственной смерти, а также описание преступлений, если они не побуждают к антиобщественным действиям.

Категория 12+ допускает эпизодическое описание жестокости и насилия (не сексуального) без натуралистического показа процесса лишения жизни или нанесения увечий. Разрешены описания употребления алкоголя и наркотиков при условии осуждающего отношения к ним. Кроме того, разрешены эпизодические ненатуралистические описания половых отношений между мужчиной и женщиной.

Категория 16+ допускает наличие в тексте отдельных бранных слов и выражений, не относящихся к нецензурной брани.

Категория 18+ допускает любое содержание за исключением запретов, наложенных иными российскими законами: например, если книга находится в списке экстремистских материалов.

Классической литературы это тоже касается?

Да. На практике это касается всех книг, в том числе тех, которые входят в школьную программу.

При этом в 436-ФЗ указано, что действие закона не касается произведений, имеющих "значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества".

Как ее определить, закон не уточняет.

Кто определяет, какую категорию присвоить?

Проверка проводится экспертами, аккредитованными государством, имеющим специальное образование (педагогика, возрастная психология, детская психиатрия и так далее).

Экспертиза проводится по инициативе органов власти, компаний, некоммерческих организаций и частных лиц.

Иногда возрастные цензы для одного и того же текста разные. Так, у разных издательств можно найти "Тихий Дон" Михаила Шолохова и "Доктора Живаго" Бориса Пастернака с пометками "12+" (с этого возраста обычно начинается предмет "литература" в школе) или "16+" (старшие классы).

Кто и как отвечает за нарушения закона?

Издательствам и торговым сетям грозят штрафы от 10 тысяч до 50 тысяч рублей.

Как следят за соблюдением законов в книжных магазинах?

За исключением "18+" оценки как правило носят характер рекомендаций, обращенных к родителям.

Иными словами, проверять, 14 или 16 лет подростку, покупающему "Тихий Дон", кассир в магазине едва ли будет, однако "Лолита" Владимира Набокова (18+) вполне может вызвать у него желание проверить паспорт.

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Кроме того, по закону книги только для взрослых должны продаваться в запечатанном виде. Как правило, речь идет о прозрачной целлофановой упаковке, сквозь которую можно увидеть обложку, но нельзя полистать страницы. Знак "18+" в этом случае хорошо заметен и нанесен на обложку или на внешнюю упаковку.

Согласно рекомендации Роскомнадзора, цвет и шрифт знака должен отличаться от цвета и основного шрифта издания.

В некоторых текстах Бродского, Есенина и Маяковского действительно можно найти нецензурные слова, что формально делает книги, где они встречаются, запретными для детей.

Если речь идет об уровне 16+ или ниже, рекомендуемый возраст обычно печатается под обложкой на странице с выходными данными в произвольной форме.

А что если ребенок попытается купить книгу через интернет?

Зависит от магазина и от конкретного менеджера.

Например, в магазине "Лабиринт" корреспонденту Би-би-си сообщили, что если у администратора возникнут сомнения в совершеннолетии покупателя, то он может попросить документ. Как сотрудник поймет, кто сделал виртуальный заказ, в ответе не уточнялось.

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