Пресса Британии: "сумасшедший" Трамп требовал убить Башара Асада

В обзоре британской прессы:

Новая книга о Трампе: подчиненные называли президента идиотом и воровали документы

Британская пресса рассказывает о книге журналиста Боба Вудворда о Дональде Трампе, которая, хотя еще и не появилась в продаже, уже успела наделать много шума. Вудворд стал известен благодаря статьям, написанным им во время Уотергейтского скандала, итогом которого стала отставка тогдашнего президента США Ричарда Никсона.

В своей новой книге "Страх: Трамп в Белом доме", которую Вудворд написал по итогам сотен часов интервью, он утверждает, что ближайшие помощники нынешнего главы США в частных беседах говорили, что он потерял рассудок, и называли его идиотом. А также жаловались, что интеллектуальные способности Трампа находятся на уровне пятого класса школы, пишет Daily Telegraph.

В книге, например, упоминается, что один из главных экономических советников президента "воровал" письма со стола своего начальника, чтобы тот не вносил резких изменений в американскую торговую политику. Трамп в целом показан скорым на гнев человеком, не способным понимать вопросы национальной безопасности.

Сообщается, что глава администрации Белого дома Джон Келли как-то сказал на одной из встреч: "Он идиот. Бесполезно пытаться его в чем-то убедить. Он съехал с катушек. Мы попали в сумасшедший город". Министр обороны Джеймс Мэттис, как пишет издание, ссылаясь на книгу, был крайне рассержен после попыток донести до Трампа важность присутствия американской армии на Корейском полуострове.

"Мы это делаем, чтобы не допустить Третьей мировой войны", - как сообщается, сказал он президенту. Но в частных разговорах он якобы говорил, что понимание ситуации Трампом находится на уровне пяти- или шестиклассника.

Самый высокопоставленный экономический советник Трампа Гэри Кон незадолго до ухода с должности, как сообщается, "украл" со стола президента черновик письма, в котором говорилось о шагах по выходу из торгового соглашения с Южной Кореей. Слова Кона о причинах этого поступка пересказал один из его помощников: "Я не мог допустить, чтобы это попало ему на глаза. Он никогда не увидит этого документа. Нужно защищать страну". Когда Трамп изъявил желание выйти из соглашения о свободной торговле в Северной Америке, Кон якобы сказал: "Я могу это остановить. Я просто заберу документ с его рабочего стола", пишет газета.

Бывший адвокат Трампа Джон Дауд, как сообщается, репетировал с Трампом дачу показаний в рамках расследования о предполагаемом вмешательстве России, во время которого тот постоянно запинался, противоречил сам себе и врал. После этого Дауд якобы попытался убедить спецпрокурора Роберта Мюллера не вызывать Трампа для дачи показаний. "Я не могу допустить, чтобы он выглядел как идиот. Вы опубликуете текст его слов, потому что в Вашингтоне сливают всё, и люди за океаном скажут: "Я же тебе говорил, что он идиот. Я говорил, что он тупой, как чертова гантель. Зачем мы вообще ведем дела с этим идиотом?". Дауд якобы сказал Трампу: "Не давайте показания. Потому что либо так, либо оранжевая тюремная роба", цитирует газета.

Отмечается, что президент на это просто отмахнулся, сказав, что станет прекрасным свидетелем. После этого Дауд уволился.

Вудворд пишет в своей книге, что президент нелицеприятно отзывался о генеральном прокуроре США Джеффе Сешнсе, с которым поссорился из-за расследования о российском вмешательстве: "Этот человек умственный дебил. Он тупой южанин". Трамп, как отмечается в книге, говорил, что глава аппарата Белого дома Райнс Прибус ведет себя как "маленькая крыса", которая только и делает, что шныряет вокруг. Сообщается, что он насмехался над своим бывшим советником по национальной безопасности Гербертом Макмастером за то, что тот носит недорогие костюмы, из-за которых он похож на "продавца пива", пишет газета.

Хаотичное поведение Трампа и отсутствие у него интереса к вопросам национальной безопасности вызывали беспокойство у его советников по международным делам, говорится в книге. Сообщается, что в апреле 2017 года он сказал главе Пентагона Джеймсу Мэттису убить сирийского президента Башара Асада, после того как тот применил химическое оружие. Как сообщается, Трамп тогда сказал: "Давайте [...] убьем их. Давайте туда войдем. Давайте всех их [...] прикончим".

Как сообщается, после этого разговора Мэттис сказал высокопоставленному советнику: "Ничего этого мы делать не будем", отмечает издание.

Представитель Белого дома сказал, что еще не вышедшая книга - это не более чем сфабрикованные истории.

Западным странам нужно объединяться для защиты от киберугроз

В период, когда кибервойны стали постоянной реальностью, необходимо укреплять трансатлантический союз, пишет в Financial Times руководитель IronNet Cybersecurity Кит Александр.

Западный подход к вопросу кибербезопасности не работает. Страны по обе стороны Атлантики считают, что частные компании сами должны защищать себя от угроз, откуда бы они ни исходили. Но реальность такова, что компании не могут успешно обезопасить себя от нападок хакеров, которые спонсируются государствами, или от преступников, располагающих широкими возможностями.

Хотя государства давно это осознают, они так и не могут до конца понять, как выстроить совместную коллективную защиту. Еще хуже то, что инструменты и системы, которые сегодня используют правительства и компании, в своей основе содержат устаревшие принципы. В итоге есть два типа компаний: те, кто подверглись взлому хакеров и знают об этом, а также те, кто подверглись взлому, но не знают об этом. Если всех взламывают, то наша стратегия не работает, полагает автор.

У компаний нет полномочий, чтобы эффективно силовыми методами отпугивать иностранные государства, если те пожелают провести военную или разведывательную операцию. И фирмы не могут предугадать угрозы, собирая разведывательные данные из других стран, как это может делать государство. И это проблема для индустрии, потому что многие хакерские группы имеют связи с властями, которые предоставляют им доступ к своей компьютерной технике.

Невозможно представить другую ситуацию, в которой частный бизнес должен рассчитывать на себя в вопросах предотвращения угроз национального уровня. Например, мы не ожидаем, что компании Walmart и Tesco начнут устанавливать на крышах супермаркетов зенитные ракеты, чтобы защитить себя от российских бомбардировщиков. Но когда дело касается кибербезопасности, именно этого мы требуем от фирм, пишет автор.

Факт в том, что мы находимся в состоянии войны или близком к ней в киберпространстве. На кону национальное благополучие, когда такие крупные игроки, как Китай, крадут миллиарды долларов в сфере интеллектуальной собственности, и это подрывает экономику наших стран. Россия тоже активно использует киберпространство для подрыва институтов демократии и сеяния внутренней вражды на Западе, а также готовит условия для более активных форм ведения войны. Агрессивно себя ведут Иран и Северная Корея.

Поэтому частным компаниям и целым секторам необходимо ввести систему коллективной безопасности для обеспечения лучшей киберзащиты. Мы можем добиться этой цели, сохранив при этом право на частную жизнь людей и защищая наши общие ценности. Слишком велика угроза, а последствия нашего бездействия будут очевидными. Поэтому действовать нужно сейчас, резюмирует Александр.

Акулы едят не только мясо

Американские ученые выяснили, что акулы едят не только мясо, но и водоросли, пишет i.

Малоголовая молот-рыба стала первым известным науке видом всеядной акулы, которая поглощает большое количество водорослей, а также питается мелкой рыбой и моллюсками.

Ученые из Калифорнийского университета заинтересовались, получает ли малоголовая молот-рыба питательные вещества из водорослей. После проведенного исследования стало понятно, что да.

Всего в водах Атлантического океана и Мексиканского залива обитает почти 5 млн малоголовых молотов-рыб. В свете нового открытия ученым предстоит понять, какую роль они играют для плантаций морских водорослей. Эти морские экосистемы чрезвычайно важны для мирового океана, отмечает газета.

Обзор подготовил Геннадий Алашеев, bbcrussian.com