СМИ России: Путин засекретил частных разведчиков

В обзоре российских газет за 5 сентября:

"Ведомости": от Большого театра до ЧВК Вагнера

Президент Путин подписал указ, засекречивающий "новый тип разведчиков". "Ведомости" пишут, что указом к государственной тайне отнесены "сведения о привлекаемых к выполнению разведывательных заданий сотрудниках внешней разведки Российской Федерации, не входящих в кадровый состав" разведывательных структур.

Как говорят эксперты, такой термин в документах встречается впервые, и предположительно к "частным разведчикам" могут быть причислены бойцы так называемой частной военной компании Вагнера, действующие на Украине и в Сирии. Источники газеты полагают, что управление ЧВК Вагнера осуществляется военной разведкой ГРУ.

"В законодательстве четко не сказано, что такое кадровый состав органов внешней разведки", - указывает адвокат Иван Павлов, который специально изучал эту тему, защищая обвиняемых по статье о госизмене. Суды же, по его словам, считали этот вопрос непринципиальным. По мнению адвоката, к кадровому составу относятся те сотрудники, которые непосредственно осуществляют разведывательную деятельность.

Разглашать сведения об этих лицах было запрещено и ранее, напоминает Павлов: "Теперь же к гостайне будут относиться и сведения о тех, кто оказывает этим людям какое-то содействие", - отмечает адвокат.

По большому счету расширение перечня засекреченных лиц приведет к тому, что любое упоминание о сотрудниках автоматически станет гостайной, считает автор книг о российских спецслужбах Андрей Солдатов: "Грубо говоря, секретится вся сфера. Чтобы уже никакие вопросы о персоналиях внутри спецслужб не возникали".

Расширение перечня позволяет засекретить и упоминания о сотрудниках ЧВК Вагнера, согласен эксперт: "Существует понятие "офицер действующего резерва" (из аппарата прикомандированных сотрудников) - это люди, которые формально могут не входить в кадровый состав и по легенде считаться бывшими сотрудниками спецслужб, а на самом деле оставаться прикомандированными сотрудниками. Гипотетически их можно прикомандировать куда угодно - от Большого театра до ЧВК Вагнера".

Солдатов подтверждает, что за упоминание таких сотрудников может грозить наказание, независимо от того, знаком упоминавший с перечнем секретных сведений или нет.

"Коммерсант", "Новая газета": эпидемию ВИЧ остановить будет невозможно

В министерстве юстиции разрабатывается законопроект, обязывающий НКО, занятые работой по профилактике инфицирования ВИЧ и имеющие иностранное финансирование, предоставлять "уполномоченному органу исполнительной власти" информацию о готовящихся программах мероприятий.

После предоставления сведений уполномоченный орган в 30-дневный срок либо согласует, либо запрещает мероприятия. Невыполнение решения о запрете повлечет ликвидацию НКО, говорится в законопроекте.

"Коммерсанту" стали известны детали работы над законопроектом. В ведомстве сообщили, что документ готовился совместно с минздравом, а дополнительный контроль за НКО "актуален ввиду высокой социальной значимости проблемы распространения ВИЧ-инфекции".

"Это странная инициатива, - считает директор некоммерческого партнерства Е.В.А (общероссийская сеть помощи ВИЧ-положительным женщинам) Юлия Годунова. - Любая бюрократизация процесса отдаляет помощь от клиентов. Например, не все ВИЧ-положительные мамы имеют достаточный доступ к заменителям грудного молока, и жертвовать средства на его заменители могут фонды из разных стран".

Заместитель гендиректора санкт-петербургского фонда "Гуманитарное действие" Алексей Лахов отметил, что многие НКО "получают не только государственное, но и иностранное финансирование". Основная причина, по его словам, в том, что иностранные фонды охотнее (чем государство) выделяют средства на работу с уязвимыми к ВИЧ группами населения - наркоманами, секс-работниками, геями.

Представитель общественного движения "Пациентский контроль" Юлия Верещагина считает, что законопроект может привести к снижению притока ресурсов и инвестиций, выделяемых на профилактику ВИЧ-инфекции извне, и, как следствие, России будет необходимо выделять больше средств из госбюджета.

"Новая газета" называет инициативу минюста угрозой здоровью нации. "По сути, предложение минюста грозит тотальным прекращением ВИЧ-профилактики в России, поскольку она почти полностью ведется некоммерческим сектором, и основная часть соответствующих программ финансируется из-за границы", - пишет издание.

Ирина Маслова, руководитель ассоциации секс-работников "Серебряная роза" заявила, что считает законопроект неконституционным: "Он категорически противоречит статье 41 Конституции: "Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь"… То, что НКО делают в сфере профилактики ВИЧ, обязано поддерживать государство. То, что вместо этого оно фактически пытается запретить профилактические программы, наносит ущерб как гражданскому обществу, так и здоровью нации. Если эта инициатива будет принята, закроют все ВИЧ-сервисные организации", - полагает она.

"Организации, которые занимаются профилактикой ВИЧ среди ключевых групп риска, финансируются не за счет государственного бюджета или российских благотворительных фондов, а получают ресурсы от зарубежных организаций. Таким образом, если закон будет принят, это усложнит последнюю возможность получать ресурсы на борьбу с эпидемией. А, как известно, распространение ВИЧ среди ключевых групп ведет к росту инфекции среди населения в целом. И остановить растущую эпидемию ВИЧ в России будет уже невозможно", - комментирует Евгений Писемский, руководитель общественной организации "Феникс ПЛЮС".

"Коммерсант": Абрамович меняет структуру активов на фоне санкций

Перестройка акционерной структуры Evraz - не единственное мероприятие, предпринятое Романом Абрамовичем и партнерами, чтобы, как предполагают эксперты, обезопасить компании бизнесмена от возможных санкций США. "Коммерсанту" стало известно, что в августе Абрамович снизил до 49,95% долю в Crispian Investments Ltd, владеющей акциями "Норникеля", продав 0,05% давнему партнеру Давиду Давидовичу.

Источники в отрасли и собеседники, знакомые с ситуацией, заявили изданию, что изменение структуры связано с опасениями акционеров Evraz относительно новой волны санкций США. Они могут последовать, если Вашингтон заявит о вмешательстве России в ноябрьские выборы конгресса.

Газета напоминает, что Абрамович, а также другие бенефициары Evraz Александр Абрамов и Александр Фролов в январе вошли в "кремлевский доклад" минфина США. В апреле под санкции США попали Олег Дерипаска и Виктор Вексельберг с их основными компаниями и Сулейман Керимов. Источники не раз отмечали, что санкции против "очевидно прозападного" Виктора Вексельберга демонстрируют жесткий подход к российскому бизнесу в целом.

Ряд собеседников газеты полагает, что санкций опасается прежде всего Роман Абрамович, который в мае столкнулся с визовыми проблемами в Великобритании. Формально санкции США касаются компаний, в которых подсанкционное лицо владеет 50% и выше.

Олег Петропавловский из БКС полагает, что если санкции США затронут всех ключевых акционеров Evraz, то они смогут снизить совокупную долю ниже 50%, продав 12-13% или передав в траст с разрешения США.

Бизнесмены Вексельберг и Дерипаска также на фоне санкций снижают участие в подконтрольных компаниях. Партнер Herbert Smith Freehills Алексей Панич говорит, что то, каким образом реструктурировалось владение активами Романа Абрамовича, говорит о попытке избежать санкций на основании правила о владении 50%.

"Но минфин США может творчески подходить к вопросам о том, кто попадет в черный список и действительно ли имеется контроль", - добавляет юрист. Партнер Nektorov, Saveliev & Partners Илья Рачков также считает, что снижение доли в Crispian ниже 50% может быть связано с санкционными рисками.

"Дождь", РБК: историю "заклеивают стикерами"

Министерство культуры отказалось выдавать прокатное удостоверение фильму "Похищенные сокровища Европы", сообщает ряд российских СМИ. Телеканал "Дождь" рассказывает, что фильм должен был выйти в России шестого сентября, к годовщине окончания Второй мировой войны.

"Официальные причины отказа в выдаче прокатного удостоверения станут известны в течение двух недель, и мы обязательно оповестим о них. Приносим свои искренние извинения и надеемся, что у вас еще будет возможность посмотреть этот замечательный фильм", - говорится в заявлении прокатной компании CinemaEmotion.

"Мы всего лишь хотели показать, какие произведения искусства благодаря победе в войне остались достоянием мира. Но мы не сможем. Весь мир посмотрел "Похищенные сокровища Европы" на аншлагах, а у нас запретили", - сетует глава отдела кинопроката "Невафильм" Мария Безенкова.

РБК пишет, что о причинах отказа не сообщается. Информацию прокомментировал гендиректор кинокомпании "Невафильм" и председатель совета Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин: "Вот же ирония: минкульт не разрешил прокат фильма о культуре... Очевидная мечта минкульта "заклеить стикерами" всю нашу историю... О времена, а нравы... Причина очевидно та же, по которой сегодня не получил бы прокатное удостоверение Михаил Ромм на свой фильм "Обыкновенный фашизм" - показательно, что оба фильма использовали одни и те же кадры кинохроники...", - написал Березин.

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О ситуации в сирийском Идлибе рассказывает "Коммерсант". Сирийская оппозиция обвинила Россию в бомбардировках провинции, обострение ситуации произошло за несколько дней до саммита президентов России, Турции и Ирана, на котором предполагается согласовать план действий в этой провинции.

Пропаганда встает в строй. Газета РБК рассказывает, чем будет заниматься Главное военно-политическое управление минобороны. Издание упоминает, что оно займется религиозными конфликтами, разъяснением военным политики российских властей, борьбой с наркоманией, а также получит контроль над телеканалом "Звезда".

Обзор подготовила Ольга Караулова, Служба мониторинга Би-би-си