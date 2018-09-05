Что происходит с "мозговым центром" Путина без Кудрина

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Центр стратегических разработок (ЦСР), написавший несколько программ развития для президента России Владимира Путина, будет "переформатирован" и станет "скромным" аналитическим центром под контролем министерства экономического развития. Чем известен ЦСР?

О том, что новый куратором ЦСР станет минэкономразвития, сообщило издание News.ru, это подтвердили Би-би-си три источника в ЦСР.

Министр экономического развития Максим Орешкин уже вошел в совет ЦСР, сказал Би-би-си Олег Вьюгин, член совета ЦСР.

Русская служба Би-би-си обратилась за комментариями в министерство экономического развития и к представителю Кудрина за комментариями, ожидает ответа.

В ЦСР сейчас происходит трансформация из-за перехода Алексея Кудрина в Счетную палату, сказал Русской службе Би-би-си Лилия Овчарова, которая занималась в центре вопросами человеческого капитала и социальной сферы. Сама она находится в неоплачиваемом бессрочном отпуске.

Изначально структура ЦСР была изменена из-за написания программы реформ по заданию президента и прихода в центр Кудрина, добавила Овчарова. Но до прихода Кудрина ЦСР всегда был близок к министерству экономического развития, и сейчас центр возвращается к своей старой модели, говорит она.

Центр стратегических разработок существует почти 20 лет, он оказывает консалтинговые услуги. Исследования и работы у него заказывали как компании, так и госведомства.

ЦСР оказался в центре внимания в 2016 году, когда его совет возглавил бывший министр финансов и давний знакомый Путина Кудрин, а сам ЦСР начал писать программу социально-экономического развития России на период после 2018 года, то есть на следующий политический цикл.

По словам одного из источников Би-би-си в ЦСР, тогда в ЦСР появилось много "прикомандированных" экспертов. В мае этого года Кудрин возглавил Счетную палату, после чего часть сотрудников перешла туда вслед за ним, а часть уволилась. "А ЦСР впал в спячку", - говорит сотрудник центра.

Работа для Кудрина

Слухи о том, что ЦСР ждут перемены, появились еще весной этого года.

Источник в ЦСР ранее говорил Би-би-си, что еще до назначения Кудрина в Счетную палату в Москве была вечеринка для экспертов по случаю завершения работы над президентской программой.

"И там уже обсуждали, что будет с ЦСР, когда и если уйдет Кудрин. Говорили, что ЦСР все же продолжит работу", - говорил Би-би-си один из экспертов, работавший над программой.

После того, как Кудрин возглавил Счетную палату, начали ходить слухи о том, что ЦСР и вовсе ждет ликвидация, рассказывал Би-би-си один из экспертов, который узнал об этом от руководства центра. "Основная причина - ЦСР задумывался как институт для реформ, а тут решили, что реформы можно писать и в правительстве", - говорил источник.

В ЦСР уверяли, что этого не произойдет. "Характер [работы] изменится. Проект, который мы делали два года, завершается. Но теперь мы будем заниматься более конкретными вещами. Региональными проектами и прочее", - говорил собеседник Би-би-си в ЦСР.

Чем известен ЦСР?

Фактически ЦСР как минимум дважды написал для Путина программу на несколько его президентских сроков.

ЦСР был создан в 1999 году по инициативе Путина. Экономисты на базе центра должны были составить программу экономического развития на ближайшие десять лет.

Программу под руководством выходцев из Петербурга Германа Грефа, Дмитрия Мезенцева и Дмитрия Козака начали писать перед президентскими выборами 2000 года, на которых в итоге победил Путин. Программа стала известна как "Стратегия 2010".

Греф после ЦСР получил пост в правительстве и возглавил министерство экономического развития и торговли. Сейчас он возглавляет крупнейший банк России - Сбербанк.

В начале двухтысячных председателем попечительского совета ЦСР был Дмитрий Козак, который тогда бы зам главы администрации президента. Сейчас он вице-премьер.

Дмитрий Мезенцев был губернатором Иркутской области, сейчас - сенатор.

С ЦСР сотрудничали нынешняя глава ЦБ Эльвира Набиуллина и ее заместитель Ксения Юдаева.

В 2016 году ЦСР вновь привлекли к работе с Кремлем. Путин во время прямой линии в апреле 2016 года назвал экс-министра финансов "одним из очень крепких и полезных экспертов" и добавил, что он "на площадке эффективно работающих структур, может быть и Центра стратегических разработок, он будет заниматься вопросами, связанными со стратегией развития на период после 2018 года".

Правда, затем стало ясно, что у ЦСР появились конкуренты - помощник президента Борис Титов и близкие к нему эксперты подготовили по поручению Путина свою стратегию, кроме того, свои предложения готовил и министр экономического развития Орешкин.

Один из знакомых Кудрина говорил Би-би-си, что Кудрину оказалось "не просто продвигать свою стратегию" и "открывать двери".

Что будет дальше?

"ЦСР при Кудрине был широкомасштабным проектом. Тогда было привлечено порядка 1200 экспертов", - говорит экс-заместитель министра экономического развития Алексей Ведев.

Теперь, по мнению Ведева, это будет скромный аналитический центр, которое будет заниматься различными аналитическими проектами. "Масштаб, который был достигнут при Кудрине, вряд ли будет сохранен", - полагает Ведев.

Сам Ведев работал в ЦСР в 2011 году. Он тоже считает, что тогда ЦСР был "исторически близок" к минэкономразвития. Ведев не исключает, что сейчас ЦСР возвращается к масштабам времен Михаила Дмитриева, возглавлявшего центр почти десять лет до 2014 года.

Дмитриев стал научным руководителем ЦСР в 2004 году, а в 2005 году занял пост президента центра. На посту главы ЦСР Дмитриев спрогнозировал кризис 2008 года. А весной 2011 года он вместе с социологом Сергеем Белановским фактически предсказал массовые акции протеста после выборов в Госдуму. В их докладе говорилось о наступлении политического кризиса и падении уровня поддержки Владимира Путина, Дмитрия Медведева и "Единой России".