Что происходит в крымском Армянске после выброса вредных химикатов

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Крымский город Армянск уже две недели переживает экологическое бедствие. Власти обвиняют во всем завод "Крымский титан". О ситуации в городе рассказывают жители, экологи и чиновники.

В ночь на 24 августа жители Армянска начали жаловаться в соцсетях на жёлтый липкий налёт, который покрыл окна и металлические предметы. Сообщалось, что на растениях - в частности, на яблонях - засохли листья. У многих горожан начались недомогания - в частности, головная боль и тошнота.

Местные власти и приближенные к ним эксперты подозревали в причастности к происшествию все крупные предприятия, работающие на севере Крымского полуострова - "Крымский содовый завод", АО "Бром" и расположенный в Армянске филиал ООО "Титановые инвестиции" (завод "Крымский титан"). Все три завода отвергали подозрения. В итоге власти возложили ответственность на титановый завод.

Он закрыт на две недели с 5 сентября, написал на своей странице в Facebook глава региона Сергей Аксенов. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил обращения с экологически-опасными веществами. Связаться с представителями "Крымского титана" Би-би-си не удалось.

Media playback is unsupported on your device В Крыму из-за токсичных испарений эвакуируют детей

"Пусть живут хоть до декабря"

Из Армянска эвакуируют детей школьного и дошкольного возраста. Почти 2900 несовершеннолетних вывезли во вторник, более 1100 должны вывезти в среду.

Как пояснили Русской службе Би-би-си в министерстве образования, науки и молодёжи Крыма, "детей отправляют на незапланированные каникулы".

"За минувшие сутки по линии министерства образования, науки и молодежи Крыма в оздоровительные лагеря и санатории из Армянска вывезено 2879 человек. Оперативный штаб под руководством министра Натальи Гончаровой, сформированный 4 сентября, организовал работу по перевозке и размещению детей дошкольного возраста от 3 лет и первоклассников с родителями, а также учащихся 2-11 классов в санаториях и лагерях Евпатории, Бахчисарайского и Сакского районов", - сообщает министерство.

Правообладатель иллюстрации Sergei Malgavko/TASS/Getty Images

Детям более младшего возраста и беременным женщинам, которые хотят уехать из Армянска, помогают волонтёры и благотворители.

"Кто ещё с детьми до 18 лет включительно хочет уехать из Армянска к морю или в горы в Бахчисарай? Алупка, Ялта, Севастополь готовы принять - пишите в личку. Проживание на 2 недели примерно, без оплаты", - пишет во "ВКонтакте" председатель благотворительного фонда "Крым - родной дом" Антонина Бойченко.

"Официально всех вывозят на две недели в государственные санатории. Наши базы, которые согласились принять - они сказали: "на две недели, но может и больше". Есть база, которая сказала "пусть живут хоть до декабря". Частные базы готовы дольше принимать", - поясняет Бойченко.

Заявки на выезд от семей с маленькими детьми из Армянска продолжают поступать и сейчас, говорит она. Кроме того, обращения начали поступать от пожилых людей, которые хотят выехать из Армянска - их готовы принять в Симферополе.

При этом Сергей Аксенов утверждает - опасности нет. "Четко и ясно заявляю: жизни и здоровью граждан ничего не угрожает. Оснований для введения ЧС нет. Однако в предупредительных целях, чтобы выработать все алгоритмы действий, принято решение объявить каникулы на две недели для школ и детских садов Армянска и всех детей города школьного возраста и дошкольного возраста - с мамами, - отправить отдыхать в наши крымские санатории", - пишет глава Крыма.

В штатном режиме

Местные жители пишут, что больницы в Армянске якобы переполнены, люди поступают с жалобами на жжение в легких, отравления и химические ожоги.

Они также жалуются на отсутствие в городских аптеках ватно-марлевых повязок для защиты органов дыхания.

В Центральной городской больнице Армянска уверяют, что никакого катастрофического наплыва пациентов нет, работа ведется в штатном режиме.

Представители нескольких аптек признали, что на повязки очень высокий спрос, но заверили, что этот товар в продаже есть.

Правообладатель иллюстрации Sergei Malgavko/TASS/Getty Images Image caption "Четко и ясно заявляю: жизни и здоровью граждан ничего не угрожает", - успокаивает людей Аксенов

"Паллиативные меры"

Вице-премьер крымского правительства Игорь Михайличенко накануне заявил, что причиной выпадения вредного химического вещества в Армянске стало испарение содержимого кислотонакопителя, используемого филиалом "Титановых инвестиций". По его словам, этому "способствовало продолжительное повышение температуры воздуха, длительное отсутствие осадков, а также понижение уровня воды в кислотонакопителе".

По мнению крымского эколога Маргариты Литвиненко, в последние несколько лет завод "Крымский титан" регулярно нарушал правила содержания серной кислоты в кислотонакопителях. Причиной тому стал дефицит воды на полуострове, который ощущается на протяжении последних четырех с половиной лет. После российской аннексии Крыма Украина перекрыла поток днепровской воды из Северо-Крымского канала. Именно канал, по словам Литвиненко, был основным источником пополнения цистерн кислотонакопителей.

"Изначально было понятно, что говорить о соляной кислоте или хлориде железа не имеет смысла. Люди жаловались на першение в горле, повышенную температуру, высыпания и даже химические ожоги. Все это не является следствием взаимодействия организма с соляной кислотой или хлоридом железа. Многие независимые эксперты сразу утверждали, что именно серная кислота или ее соединения провоцируют ту же липкую ржавчину, которая образовывается на металлической посуде, и специфический туман, который окутывает Армянск по утрам", - сказала она.

Экологи обращали внимание властей на то, что цистерны "Крымского титана" критически обмелели за несколько месяцев до происшествия, говорит Литвиненко, но никакой реакции на это не последовало.

"Три года до этого как-то удавалось избежать катастрофы, но все меры, которые принимала наша власть, были паллиативными, поэтому произошедшее ЧП было весьма ожидаемым",- сказала Литвиненко.

По ее оценкам, в условиях постоянного дефицита воды есть лишь два пути комплексного решения проблемы рисков загрязнения воздуха на севере Крыма: "Нужно или останавливать завод, или договариваться с Украиной о возобновлении поставок воды. Третьего нет", - считает эколог.