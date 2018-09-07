“Смиренно и почтительно”. Starbucks пришел в Италию показать, чему научился у итальянцев

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В 1983 году американец Говард Шульц приехал в Милан, влюбился в итальянские кафе и загорелся идеей напоить Америку эспрессо. За 35 лет он построил крупнейшую в мире сеть кофеен - почти 30 тысяч Starbucks в 77 странах - но всегда почтительно обходил стороной Италию.

И только теперь Шульц решился бросить вызов своим богам и начать варить кофе в Милане.

Starbucks решил бить из всех орудий: кафе, бар и обжарочная Starbucks Reserve Roastery открываются под одной крышей в шикарном здании бывшей почты в центре Милана.

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Открытие станет финальным аккордом дела жизни для Шульца - последние два года он постепенно отходил от управления всемирной кофейной империей стоимостью более 70 млрд долларов.

"В 1983 году я бродил по миланским улицам зачарованный, одурманенный и влюбленный в итальянские кафе. Я умчался в Америку с мечтой воссоздать эту прекрасную идею в США, но все говорили, что я двинулся умом", - рассказывал Шульц.

"Теперь мы открываем Starbucks Reserve Roastery в Милане. Круг замкнулся".

Starbucks продает кофе в Европе уже 20 лет - первую точку американцы открыли в Лондоне. Однако с такой помпой Starbucks не выходил ни на один из 77 предыдущих рынков.

Помимо Милана подобных заведений под вывеской Reserve Roastery всего два: первое открылось на родине Starbucks в американском Сиэтле в 2014 году, а второе - спустя три года в китайском Шанхае.

Американский рынок для Starbucks основной, но Шульц предрекал, что со временем компания будет зарабатывать в Китае больше, чем в США.

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В центре миланской кофейни - огромный обжарочный аппарат Scolari местного производства; мрамор и мозаики тоже, разумеется, итальянские.

"Мы никуда не спешили, мы хотели сделать все, чтобы наше появление на итальянском рынке был продуманным и уважительным", - сказал Кевин Джонсон, сменивший Шульца на посту гендиректора Starbucks.

До конца года американцы собираются открыть в Италии еще несколько кофеен поскромнее.

Итальянские коллеги Starbucks на рынке говорят, что не боятся конкуренции, и что высококачественный кофе давно доступен всем желающим.

Организация Federazione Italiana Pubblici Esercizi (FIPE), представляющая бары и рестораны страны, заявила, что почти 150 тыс. кофеен в Италии предлагают отличное соотношение цены и качества, взимая в среднем один евро за эспрессо и 1,30 евро за капучино.

Но традиционные итальянские кофейни работают как пит-стопы - итальянцы выпивают свои эспрессо на бегу, даже не присаживаясь.

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Starbucks хочет предложить своим посетителям нечто принципиально иное - их пригласят стать свидетелями всего процесса изготовления любимого напитка, начиная с высыпания зерен в жаровню.

Представители FIPE приветствовали эти планы, заявив, что появление Starbucks будет стимулом к повышению качества местных кофеен.