Эд Ширан, стриминг и винил: финансовый ренессанс британской музыки

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Альбом "÷" Эда Ширана стал мировым бестселлером 2017 года

Доходы британских лейблов растут невиданными со времен бритпопа темпами, а за границей они получают рекордные прибыли - в мире все больше желающих слушать Сэма Смита, Дуа Липу и Скепту.

Каждый восьмой альбом в мире сейчас - британский, а экспортные доходы музыкальной индустрии с начала века превысили 5 млрд фунтов, подсчитала Британская ассоциация производителей фонограмм (BPI).

В 2017 году в мире было продано британской музыки на полмиллиарда долларов - во многом благодаря альбому "÷" ("Divide") Эда Ширана, который разошелся 6-миллионным тиражом (только в Британии было продано 2,7 млн копий пластинки), дебютному Human от Rag'n'Bone Man, сольному релизу Гарри Стайлса из One Direction и второму альбому Сэма Смита The Thrill Of It All.

Британские музыканты не зарабатывали столько за границей с 2000 года, когда BPI начала подсчеты объемов экспорта. Причем последние два года их экспортные доходы растут по 10-12% в год, и Британия уверенно занимает второе место на мировом музыкальном рынке после США.

Дома дела тоже налаживаются. Тут пока далеко до рекордов начала века, когда в отсутствие заметной конкуренции со стороны интернет-сервисов оборот музыкальной индустрии превышал 1 млрд фунтов в год.

В прошлом году в Британии было продано музыки на 840 млрд фунтов, и отрасль имеет все шансы очень быстро вернуться в золотые времена: доходы растут по 10% в год - это самый высокий темп с середины 1990-х, когда британцы выстраивались в очереди за пластинками Blur, Pulp и Oasis.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Дуа Липа в Монреале

Казенные турне в Китай

За финансовым ренессансом британских лейблов стоит не только талант местных музыкантов. BPI называет и другие причины.

В прошлом году люди охотнее платили за стриминговые сервисы - подписка подскочила на 45%. И это не помешало им покупать все больше винила.

Экспорт же растет в том числе благодаря господдержке. На бюджетные 3 млн фунтов за последние три года были организованы две сотни музыкальных проектов за границей - британских исполнителей возили в Индию и Китай, Африку и Латинскую Америку, помогали им с турами по США и Франции.

Итог, по подсчетам BPI, - 11 фунтов экспортных доходов на каждый вложенный казенный фунт. И всплеск интереса на некогда спящих рынках. Продажи в Бразилии выросли за прошлый год в полтора раза, в Индии - более чем вдвое, а в Китае - на 432%.

Однако большинство платежеспособных поклонников Ширана и Rag'n'Bone по-прежнему живут в Европе, на которую пришлась почти половина продаж в прошлом году, и в США - американцы приносят британским лейблам треть экспортных доходов.