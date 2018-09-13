Россия и Украина судятся в Лондоне из-за "долга Януковича". Почему? И чем это может закончиться?
Английский суд вынесет в пятницу ключевое решение в принципиальном споре между Россией и Украиной о "долге Януковича" на 3 млрд долларов.
Вердикт покажет, сможет ли Киев перевести тяжбу из коммерческой в политическую плоскость и сделать Высокий суд Лондона ареной для обвинений в адрес Кремля в агрессии против Украины.
Процесс длится уже два с половиной года, но до развязки еще далеко. Русская служба Би-би-си разбиралась почему.
Платить нельзя судиться
Трое судей апелляционной инстанции под председательством Элизабет Глостер - той самой, что вела громкий процесс между Борисом Березовским и Романом Абрамовичем в 2012 году, - вынашивали решение почти девять месяцев.
В пятницу они объявят, прав ли был их коллега из Высокого суда Уильям Блэр, когда в марте 2017 года отказал Украине в праве приводить в свою защиту политические аргументы о давлении и агрессии со стороны России. Он решил рассмотреть спор в ускоренном порядке как обычную коммерческую сделку о долге, который Украина не вернула России, но дал Киеву возможность для апелляции.
Спор уходит корнями в события ноября 2013 года, когда правительство Виктора Януковича развернуло внешнюю политику Украины на 180 градусов - отказалось подписывать соглашение об ассоциации с ЕС и решило сближаться с Россией.
В ответ украинцы вышли на улицы.
Через месяц, в разгар Евромайдана, российский президент Владимир Путин принял Януковича в Москве и пообещал Украине скидку на газ в 30% и кредит на $15 млрд в обмен на еврооблигации, выпущенные по английскому праву. Янукович успел получить только первый транш на $3 млрд и уже в феврале бежал от протестов в Россию.
Срок погашения евробондов наступил в декабре 2015 года, однако новые власти Украины отказались возвращать долг.
Москва пошла в английский суд и попросила заставить Украину заплатить. Киев ответил: Россия навязала долг угрозами, потом агрессией подорвала способность вернуть его, а теперь использует английский суд для легитимизации своих действий.
Россия возразила: дело английского суда - заставить неплательщика выполнить контракт, а вопрос о том, почему он не платит, лежит вне его юрисдикции, поскольку касается международных договоров и отношений между суверенными государствами.
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Украина парировала: аргумент о принуждении к сделке применим в коммерческих тяжбах, и судья может рассудить Украину и Россию именно так, а не как суверенные государства. Тогда вопрос подсудности будет снят. А если Украине не дадут возможности защищаться, то нельзя давать России и права нападать - тяжбу надо прекратить, никакого решения не выносить.
Судья не согласился: Россия просила принудить Украину заплатить, ее иск касается только денег, она не просила выяснить причины неплатежа. Украина признает заключенный по английскому праву контракт, но приводит аргументы в защиту неплатежа. Если они подсудны в Англии, тяжбу надо проводить по полной программе, с аргументами сторон. Если нет - по ускоренной процедуре: просто сравнить контракт с реальностью и решить, кто выполнил свои обязательства, а кто нет. Но останавливать тяжбу и выбрасывать иск в корзину нельзя.
Судья Блэр в итоге решил, что все приведенные Украиной аргументы в свою защиту лежат вне юрисдикции английского правосудия и потому иск придется рассматривать по укороченной процедуре. В таком процессе ему останется установить только один факт: заплатила Украина или нет.
Исход подобной тяжбы ясен.
Ждать ли громкого процесса
Три судьи апелляционной инстанции в январе целую неделю выслушивали аргументы за и против отказа от затяжного громкого политического процесса в пользу короткого и тихого коммерческого.
Вариантов решения - три. Впрочем, они допускают ряд дополнительных нюансов.
- Отклонить апелляцию: победа России, хотя до возвращения долга еще очень далеко.
- Поддержать апелляцию: победа Украины, английский суд будет рассматривать политические обвинения в адрес России в агрессии и давлении.
- Остановить процесс. Ничья. Тяжба будет свернута без решения.
Даже если Украина выиграет апелляцию и в последующем процессе сумеет убедить судью признать сделку Януковича с Путиным недействительной, вопрос возврата этих денег остается.
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На слушаниях в апелляционном суде украинская сторона заявила, что готова обсуждать реституцию, но дала понять, что надеется отбиться от такого иска и не возвращать миллиарды. Юристы прямо не ответили на вопрос, как именно они собираются это сделать, но вскользь упомянули возможные встречные претензии.
Украина давно говорила, что хочет компенсации за потерю Крыма и торговые ограничения со стороны России, но будут ли эти претензии частью ее защиты, неизвестно - юристы не спешат открывать карты.
Если решение будет вынесено в пользу России, а Украина не заплатит, Кремль может начать охоту за зарубежными украинскими активами или усадить Киев за стол переговоров о реструктуризации этого долга.
Со своей стороны, Украина попытается убедить Верховный суд взяться за это дело. В этом случае она будет апеллировать к шестой статье британского Акта о правах человека 1998 года, гарантирующей право на справедливый суд.