Известная ведущая Би-си-си Рэйчел Блэнд скончалась 5 сентября в возрасте 40 лет, два года спустя после того, как у нее диагностировали рак груди. Рэйчел открыто говорила о болезни, вела блог о ней и записывала популярный подкаст о раке.

По словам родных, она мирно умерла у себя дома, рано утром. За два дня до смерти она написала в "Твиттере", что ей осталось жить считанные дни. "Боюсь, время пришло, друзья. И совсем внезапно. Мне сказали, что мне осталось несколько дней. Это все нереально. Спасибо за поддержку. Оревуар, мои друзья", - написала она.

Блэнд была популярной ведущей в течение многих лет. Когда у нее обнаружили рак, Рэйчел начала вести подкаст You, Me and the Big C ("Ты, я и большой Р"), посвященный болезни. Вместе с двумя соведущими Блэнд рассказывала в подкасте о быте больного раком, о трудностях, связанных с лечением, и о том, как справляться с мыслями о смерти.

"Самый клевый клуб, в которым ты никогда не захочешь оказаться", - так Блэнд представляла свой подкаст. Он обрел популярность в первую очередь благодаря неформальному подходу к сложной теме и обсуждению вещей, с которыми сталкивается любой заболевший раком человек - от трудностей химиотерапии до того, как ходить на свидание, когда у тебя смертельное заболевание. Она также вела блог о жизни с раком.

Муж Рэйчел Стив сказал: "Она была невероятно талантливой ведущей, а также замечательной и очень любимой дочерью, сестрой, тетей, племянницей, женой и, что самое главное, матерью ее драгоценного маленького Фредди."

"Мы находим утешение в том, что она с момента диагноза вела столь удивительную и неустанную работу, чтобы изменить отношение к раку и доказать, что можно жить полной жизнью, даже когда сталкиваешься с огромными проблемами каждый день. В конце, когда ее тело было слабее всего, ее голос звучал сильно и мощно, как никогда", - сказал он.

В августе Рэйчел Блэнд, уроженка Кардиффа сказала, что пишет мемуары, которые должны стать для ее двухлетнего сына Фредди "письмом любви моему прекрасному мальчику". До его третьего дня рождения она не дожила лишь несколько дней.

Правообладатель иллюстрации Paul Cooper/Shutterstock Image caption Рэйчел с сыном Фредди

Она начала свою карьеру на Би-би-си более 15 лет назад с девичьей фамилией Ходжес, а в 2013 году вышла замуж за журналиста Би-би-си Стива Блэнда.

Помимо ведения программ на разговорном радио 5 Live, она работала в качестве ведущей на новостных каналах BBC News Channel, BBC World и BBC North West Tonight. В ноябре 2016 года ей поставили диагноз: трудноизлечимый рак груди. Блэнд обратилась к врачам после того, как она обнаружила опухоль в районе подмышки.

Спустя два месяца Рэйчел начала химиотерапию, в июле 2017-го ей сделали мастэктомию, а мае этого года она участвовала в клиническом испытании иммунотерапии. Но рак распространился слишком далеко, и это лечение ей уже не помогло.

На протяжении всей своей болезни она старалась позитивно смотреть на мир и честно рассказывать о раке в своем подкасте и блоге, чтобы дарить надежду таким же как и она людям.

Image caption Рэйчел Блэнд и соведущие "You, Me and the Big C" - Лорен Махон и Дебора Джеймс

Рэйчел вела подкаст с другими раковыми больными - Лорен Махон и Деборой Джеймс. Они общались со знаменитостями, а также обсуждали практические вопросы, включая выпадение волос, работу с финансами, а также то, как общаться со своими родными и близкими.

Во вторник, 4 сентября, ее подкаст поднялся на первое место на платформе iTunes.

"Когда я откровенно делилась всем этим, мне казалось, что я переживаю катарсис", - писала Рэйчел в статье для Huffington Post, опубликованной за день до смерти. "Меня очень поддерживало ощущение того, что мой вклад по-настоящему помог людям, проходящим лечение. Но с эгоистической точки зрения, эти откровения также помогли и мне".

Ведущая часто говорила о том, что больше всего боится того, что Фредди останется без матери.

Правообладатель иллюстрации Instagram: bigclittleme Image caption Рэйчел Блэнд написала мемуары для сына Фредди и собрала подарки на много лет вперед

"Я не боюсь смерти, - писала она в статье для Daily Telegraph в августе, - Я только боюсь за тех, кого я оставляю. За моего любимого Фредди, за Стива и нашу семью".

Она добавила: "Мы с Стивом не обсуждаем, как он будет справляться без меня, но мы говорим обо всем, что я хочу, чтобы он сделал вместе с Фредди, когда я уйду".

"Он довольно эмоциональный человек, поэтому я знаю, что он будет много плакать, но он также самый замечательный отец, и будет продолжать жить и оставаться сильным ради нашего сына", - писала журналистка.

Незадолго до смерти Блэнд рассказала, что мемуары почти закончены. Она также сказала, что она готовит подарки для своего сына, чтобы он открывал в каждый свой день рождения, пока ему не исполнится 21 год. Это личные вещи Блэнд - блокноты, духи и тому подобное.

Дань уважения отважной Рэйчел

Прощаясь с женой, Стив Блэнд написал: "Мы раздавлены, но она хотела бы, чтобы я поблагодарил всех, кто проявил интерес к ее рассказам или поддерживал своими посланиями. Вы даже представить не можете, насколько они были для нее важны."

Правообладатель иллюстрации Instagram: bigclittleme / Twitter: @rachael_hodges Image caption Рэйчел Блэнд с мужем Стивом

Джонатан Уолл, глава BBC Radio 5 Live, сказал: "Рэйчел была неотъемлемой частью нашего коллектива, и сегодня очень печальный день для всех нас и многих наших слушателей. Она была очень талантливой телеведущей и прекрасной преданной коллегой для многих из нас. Более того, она превратила последний год своей жизни в лучший год, рассказывая в эфире о самом важном, что я когда-либо слышал о жизни с раком, и, в конечном итоге, о неминуемой смерти из-за рака".

"Она оказала огромное влияние на жизни стольких людей. Мы все так гордимся тем, чего она добилась - поистине героическая ведущая и прекрасная жена, дочь и мать", - добавил он.

Бывший канцлер Великобритании Джордж Осборн назвал ее смерть "очень печальным известием". Заместитель лидера лейбористской партии Том Уотсон сказал, что семья Рэйчел должна "гордиться той удивительной храбростью, которую она проявила".

Соболезнования выразил и генеральный директор Би-би-си Тони Холл: "Рэйчел была популярным и вдохновляющим журналистом. Все преклонялись перед ее мужеством и достоинством. Ее будет очень не хватать ее многочисленным слушателям и сотрудникам Би-би-си"

Директор отдела новостей Би-би-си Фрэн Унсуорт выразила свои соболезнования в электронном письме, направленном всем сотрудникам Би-би-си: "Рэйчел была блестящим журналистом и любимой коллегой. Ее отвага и откровенность вдохновили и дали силы многим".

Коллега по 5 Live Тони Лайвси вспоминает Рэйчел:

Я познакомился с Рэйчел на своем первом шоу в прямом эфире в 2010 году, она помогала мне, когда я только всему учился. Впоследствии мы выходили в эфир много, много раз, а в последнее время она была моей соведущей на программе Drive каждую пятницу.

Она никогда не боялась пошутить и выйти за рамки принятого, и она всегда оставалась легкой и радостной, что поражало нас.

Лишь единственный раз она в личном разговоре выразила тревогу по поводу того, как ее муж Стив и сын Фредди справятся без нее. Даже тогда она "засучила рукава" - написала путеводитель по жизни для Фредди и нашла издателя.

"Расскажи Фредди все, - призывал я ее, - Он захочет узнать все о своей потрясающей маме".

Мы здесь в 5 Live уж точно расскажем ему несколько историй.