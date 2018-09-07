Как осведомитель ФСБ помог создать "Мужское государство"

Правообладатель иллюстрации Kirill Khanenkov for BBC Image caption Окрестности студенческого общежития, в котором жили двое подсудимых

Все лето на закрытом суде в Хабаровске разбирается дело четверых членов неформального движения "Мужское государство". Их случай в деталях похож на нашумевшее дело "Нового величия". Молодые люди обсуждали в соцсети "ВКонтакте" планы по ограблению наркоторговца, выезжали за город стрелять из пневматики и думали, что никому нет до этого дела. Но среди них оказался информатор ФСБ, и теперь им грозит до 10 лет лишения свободы по обвинению в экстремизме.

Декабрь 2017 года, ранее утро. Силовики врываются в комнату студенческого общежития. "На пол, всем лежать! Вниз смотрим!" - вооруженные люди в бронежилетах укладывают лицом в пол молодых людей в белье. Над кроватью одного из них висит плакат рок-группы Bullet for my Valentine, а рядом черный флаг с белым орлом и буквами "М.Г.". Это студент Тихоокеанского университета Сергей Жеребцов, тогда ему было 19 лет.

На кадрах оперативной съемки, показанной на сайте телеканала РЕН ТВ, закадровый голос сообщает, что ФСБ и Росгвардия задержали группу экстремистов.

Черный флаг на этих кадрах принадлежит неформальной группе "Мужское государство" ("М.Г."). Это нигде не зарегистрированное движение, выступающее за патриархат и национализм. Движение в основном существует в онлайне.

Во время чемпионата мира по футболу они, например, травили в соцсетях девушек, которые фотографировались с иностранными болельщиками. А недавно его участники засветились в Саратове, когда организованно пришли на "стрелку" с последователями молодежной субкультуры АУЕ защищать избитого теми блогера - сторонника Алексея Навального.

Главная группа во "ВКонтакте" с названием "Мужское государство" насчитывает 155 тысяч членов. Основатель группы Владислав Поздняков выступает за изгнание женщин из всех сфер общественной жизни, объясняя это тем, что мужчины якобы "умнее, умеют мыслить критически и не руководствуются эмоциями".

"Если ты считаешь, что я не прав, то возьми последние идеи, законы [Елены] Мизулиной, [Ирины] Яровой. Или возьми наши суды, где большинство судей женщины. Какой процент обвинительных приговоров в России? Почти 100%", - пишет в своем манифесте Поздняков: веру в неравенство полов он сочетает с нелюбовью к нынешней российской власти.

Тест по переписке

У "Мужского государства" много "филиалов" в городах России - таких же групп "ВКонтакте", которые заводят, чтобы найти единомышленников в родном городе. Такую группу Виктор Карташов и Сергей Жеребцов создали в Хабаровске 8 августа 2017 года. Группа не была сверхпопулярной - в ней никогда не состояло одновременно больше нескольких десятков человек, сейчас там 22 участника.

Уже 18 сентября в группу добавился человек по имени Роман Уматов - по крайней мере, этим именем он представлялся молодым людям. Впоследствии выяснится, что это информатор ФСБ и что именно он даст подробные показания, на которых и выстроится уголовное дело. Рядом с его именем в деле стоит пометка "данные легендированы".

Согласно его показаниям, админ группы Жеребцов устроил Уматову тест по переписке перед тем, как добавить в группу:

- К национализму как относишься?

- Как к патриотизму… Куда без него, - ответил информатор ФСБ. - Это что-то типа нового теста? Проверки на годность?

- Знал бы ты, сколько ваты пишет, - пожаловался в ответ Жеребцов и спросил, есть ли у Уматова девушка и как тот относится к Путину. Девушки у того не было, Путина он укорил за коррупцию.

Ответы удовлетворили админа:

- Мы собираемся на митинге Навального выйти с МГшным флагом, мусора могут не так понять и забрать. Если вкратце, не боишься иметь дело с законом?

- Не в первый раз закон нарушать, раз больше, раз меньше), - со смайликом ответил Уматов.

В деле есть упоминания о том, что обвиняемые фотографировались вместе, чтобы отчитаться перед "головным" "Мужским государством", и посылали фото лидеру "большого" движения Позднякову.

Но сам Поздняков - в свободное от "Мужского государства" время он работает фитнес-тренером - сказал Би-би-си, что узнал о хабаровских единомышленниках только после того, как появилось уголовное дело.

"Обычно происходит так: какой-то рандомный чел пишет с какого-то рандомного [города] кому-то из администраторов и говорит, что в своем [городе] хочет сделать филиал. Мы даем добро после того, как пообщаемся с ним, убедимся, что он адекватный, что он не отходит от основных идей МГ. А данный филиал с нами ничего не согласовал", - рассказал он.

Правообладатель иллюстрации Kirill Khanenkov for BBC Image caption Сейчас в хабаровской группе "Мужского государства" состоят 22 участника

Поздняков уверяет, что сторонники "Мужского государства" соблюдают законы: "Как таковой власти над филиалами у нас нет. Мы даем указания, чтобы ребята не нарушали закон и чтобы не нарушали идеологию МГ. А в случае чего ответственность несет каждый сам за себя".

"Навыки стрельбы"

По версии обвинения, в августе Жеребцов пришел к "необходимости создания в г. Хабаровске под его руководством экстремистского сообщества, то есть объединить группу людей, разделяющих общие с ним идеи национализма и патриархата, основанные на национальной и половой ненависти и вражде в целях подготовки и совершения преступлений экстремистской направленности".

Первым делом новые последователи "Мужского государства" вышли на митинг Навального, который 24 сентября приехал в Хабаровск в ходе своего предвыборного турне. К этой дате молодые люди скинулись по 200 рублей и напечатали флаг движения. 7 октября они снова вышли на митинг протеста, объявленный Навальным на день рождения президента Путина.

Когда митинги закончились, единомышленники выбрались на природу. 8 октября они, согласно показаниям Уматова, "отрабатывали навыки стрельбы": двое молодых людей принесли пневматические пистолеты.

В октябре семь человек из группы пошли кидать "коктейли Молотова" в недостроенном здании в Хабаровске: скинувшись на бензин, они кидали бутылки с зажигательной смесью в стену.

Следователи, изучавшие деятельность "группировки", не конкретизируют, к чему именно они готовились с пневматикой и бутылками с зажигательной смесью. В обвинительном заключении указано, что они "приняли участие в подготовке к совершению преступлений экстремистской направленности".

Родители обвиняемых говорят, что не понимают, зачем их дети ездили на природу с "коктейлями Молотова".

Би-би-си ожидает ответа от Следственного комитета России и управления ФСБ по Хабаровскому краю.

Правообладатель иллюстрации Kirill Khanenkov for BBC Image caption Заброшенное здание, в котором подсудимые кидали "коктейли Молотова"

Тех, кто не приходил на встречи, из закрытой переписки удаляли, обзывая их "суками домосидными": и если в группе хабаровского "Мужского государства" сейчас 22 человека, то в особом, закрытом чате их становилось еще меньше. Всего участники "экстремистского сообщества" виделись восемь раз.

"Они наболтали, на них надавили"

"Но я не экстремист, - говорит на оперативном видео темноволосый юноша Даниил Абросов, пока оперативники ведут обыск (на диване лежит найденный ими пневматический пистолет). - Можно маме позвонить?"

"К Даниилу пришли с обыском в шесть утра. А он мне звонит в четыре часа дня, через десять часов после задержания ему только дали телефон", - сердится его мать Наталья Абросова. Именно в эти десять часов молодые люди дали признательные показания. Сын с 20 лет жил в отдельной квартире, так что она не могла узнать об обыске быстро.

"Их сначала отвезли в отделение ФСБ, потом повезли в милицию, там взяли все показания. Была у нас бесплатная адвокатесса, я ее спрашиваю про статью, она: какая разница, вам это все равно ничего не скажет", - вспоминает Абросова. Она юрист по образованию и в статьях УК кое-что понимает.

"Говорит, полностью есть все доказательства, надо все подписывать. Они наболтали, на них надавили. Все четыре адвоката как один говорили: признавайтесь во всем, иначе будет хуже", - возмущается мать задержанного.

Похожую историю о своем первом допросе рассказывают все, кого сейчас судят за репосты и картинки во "ВКонтакте": следователи и государственный адвокат наперебой убеждают сознаться во всем, чтобы получить меньшее наказание.

Когда в дело вошел другой адвокат Василий Порайко, нанятый Абросовой, ее сын заявил, что показания им были даны под давлением и что он хочет их уточнить. Но с тех пор с Абросовым не провели ни одного допроса, на котором он мог бы изменить свои показания.

В деле четверо обвиняемых: Жеребцов, Карташов, Абросов и Александр Исаев - всем от 19 до 21 года, все студенты, кроме Карташова, который работал после окончания колледжа. Все, кроме Абросова, приехали в Хабаровск учиться из других городов - Амурской области и Еврейской автономной области.

Правообладатель иллюстрации Kirill Khanenkov for BBC Image caption Двор, откуда Даниила Абросова увезли после обыска

Абросов учился в Хабаровском институте инфокоммуникаций. Очень любил плавание, его однокурсница вспоминает, что даже пары прогуливал ради бассейна.

Его мать помнит, что года два-три назад у сына была девушка, которая бросила его ради другого.

"Даниил был уверен, что она ушла из корыстных соображений. Был у него такой лейтмотив в отношении девушек. Но нельзя сказать, чтобы он отказался от отношений с девушками", - говорит мать подсудимого.

Студентка Елизавета гуляла в одной компании с Даниилом - говорит, узнав про уголовное дело, она была шокирована: "С девушками он дружит и общается хорошо. Плохого он никогда ничего не делал и не говорил - наоборот, когда с ним встречались или общались, был очень доброжелателен".

"Говорил и про женщин что-то нелестное, и про людей другой национальности, и "ауешником" был, - вспоминает однокурсница Абросова, которая просила не называть ее имени. - Но стоило поговорить с ним на эту тему, он сливался. Когда про женщин говорил, я говорила: у тебя же есть подруги и не все поголовно такие плохие, как ты говоришь, исключения плохие всегда присутствовать будут".

"Когда про лиц другой национальности говорил, я указывала на его самого и на его друзей, которые явно не чистых кровей. И что, они ведь тоже достойны жизни? Он, понурив голову, соглашался со мной во всем. Это все настолько несерьезно звучало с его слов, что я даже не думала, что это может действительно куда-то его завести", - говорит однокурсница Абросова.

Правообладатель иллюстрации Kirill Khanenkov for BBC Image caption Граффити возле общежития, где жили двое обвиняемых

Жеребцов уехал из родного Благовещенска, поступив в Тихоокеанский институт: полтора года жил в общежитии, вдали от семьи.

"Ну, видимо, у пацанов было много свободного времени, и свободное время и явилось причиной этих киданий зажигательных бутылок, стрельбы из пистолетов… А следствие все это объединило", - сокрушается его отец Павел Жеребцов.

Наталья Абросова получила статус защитника в деле, поэтому в зал суда ее пускают, а остальных родителей нет: суд закрытый. Павел Жеребцов регулярно ездит на свидания к сыну. Его жене тяжелее - чтобы выбраться из Благовещенска в Хабаровск, нужно как минимум два дня, к тому же будних. Мать Жеребцова просто не отпускают с работы.

"Это нормальный, обыкновенный пацан: улица, хоккей, компьютер, - говорит Павел Жеребцов. - Ну, насколько я его знаю здесь, в Благовещенске. Когда он уехал в Хабаровск, у нас все ограничилось телефонными разговорами: привет-привет, все хорошо, я на занятия пошел. Может, у него что-то сдвинулось за эти полтора года. Но, насколько я сейчас с ним общаюсь, в голове у него ровным счетом ничего такого нет: даже та идеология, которую ему приписывают - женоненавистничество, патриархат - полная ерунда. Он говорит, болтали с пацанами, болтали и доболтались".

Правообладатель иллюстрации Kirill Khanenkov for BBC Image caption Четыре студента девятый месяц находятся в СИЗО Хабаровска

Отец приехал, нападение отложили

Впрочем, в октябре в закрытом чате начали обсуждать более серьезные, чем нелюбовь к женщинам, вещи. Возникла идея сделать взрывчатое вещество, но студенты передумали, даже не начав изготовление: у них не было ингредиентов и они боялись, что нестабильная химическая смесь взорвется прямо в руках.

Тогда появилась другая идея - закидать "коктейлями Молотова" точку продажи наркотиков.

Осведомитель Уматов утверждает, что идею предложил Жеребцов, и, по его задумке, наркоторговец должен был быть обязательно нерусским. "Участники сообщества крайне негативно относятся к лицам не славянской внешности, считая их "биомусором", - говорится в показаниях информатора.

Сергей Ким, бывший сосед Жеребцова по общежитию и наполовину кореец, уверяет, что сосед относится к нему хорошо: "Несмотря на то, что я метис, он ни разу не проявлял ко мне никакой агрессии".

Молодые люди иногда выпивали вместе. Мать Абросова уверена, что мотив ненависти к нерусским придумало следствие, чтобы как-то оправдать экстремистскую статью. По ее версии, напасть на торговца молодые люди хотели потому, что он распространял вредные вещества, а не из-за национальности.

Впрочем, нападение отложилось на несколько недель - к Жеребцову из Благовещенска приехал отец, и тот не мог планировать его. Потом планирование тоже не задалось. Сначала молодые люди съездили на ту точку продажи наркотиков, которую нашел Жеребцов. Точка не подошла - наркотики продавали из квартиры, и молодые люди поняли, что можно сжечь полдома, а не только рассадник наркотиков, рассказывал позже на допросе информатор.

Правообладатель иллюстрации Kirill Khanenkov for BBC Image caption Именно этот ларек в рамках оперативного эксперимента "превратили" в точку продажи наркотиков

Уматов предложил другую точку, подставную: ее создали в рамках оперативного эксперимента, а роль продавца играл сотрудник Росгвардии восточной внешности. В ларек на автобусной остановке в спальном районе Хабаровска молодые люди ездили дважды: приходили, покупали пакетик курительной смеси, смотрели на коробку продавца с деньгами и уходили, так ничего и не совершив.

"Изучали местность", - объясняет в показаниях Уматов. Он утверждает, что от идеи кидать "коктейли Молотова" быстро отказались: собирались дезориентировать торговца газовым баллончиком и забрать деньги, а наркоторговца избить.

Патроны оказались холостыми

Мать Абросова под логином сына долго читала ту самую переписку в секретном чате "Мужского государства". Она нашла места, где, по ее словам, сам информатор ФСБ активно подталкивал всех к действию.

Например, указывает Абросова, Уматов сам напоминал про идею со взрывчаткой, а когда разговор пошел о нападении на торговца, все время предлагал товарищам снова собраться: "Серый, сегодня опять гулять идем?", "Собираемся на этих [выходных]?" "Нужно собраться погулять завтра вечером… У всех получается?"

Примерно в эти дни Жеребцов и Исаков нашли подработку - устроились в супермаркет. У Абросова в декабре начиналась сессия. Идея могла умереть просто от нехватки времени у участников "Мужского государства".

"Я, по ходу, заболел", - пишет Абросов 1 декабря, предлагая перенести очередную поездку к палатке торговца. Но Уматов настаивает. "Холодно стоять будет", - пишет Абросов. "Да мы по-быстрому", - уговаривает Уматов.

Через три дня, 4 декабря, всех четверых задержат в общежитии.

Правообладатель иллюстрации Kirill Khanenkov for BBC Image caption На входе в Хабаровское СИЗО

"Надоело возить их в этот киоск. Возили-возили, а они никак не нападут. Сотрудники плюнули и задержали в надежде, что у них будет найдено какое-то оружие, компрометирующие вещи", - считает мать Абросова.

Ни один из изъятых при обыске предметов эксперты не отнесли к оружию: патроны оказались холостыми, пистолеты - пневматическими, а немецкие ножи времен Третьего рейха - декоративными изделиями.

Сувениры времен нацистской Германии собирал Карташов. Также он рассказывал товарищам, что администрирует группы во "ВКонтакте" "Типичный боец Вермахта" и "Мемный Рейх". В переписке с ними он жаловался, что выставил на продажу повязку рейхсфюрера СС, а его кто-то обозвал за это фашистом.

"В допросе написано страшно - хотели напасть, избить, покалечить. Но если смотреть на факты и доказательства - мало ли, кто что хочет. Надо смотреть, кто какие действия совершил", - продолжает мать подсудимого Абросова.

Действительно, следователи не смогли вменить подсудимым ни приготовления к грабежу, ни даже хулиганства - никакой другой уголовной статьи, кроме, собственно, создания экстремистского сообщества (статья 282.1 УК РФ).

Адвокат Абросова считает, что состава преступления нет. Пленум Верховного суда России от 28 июля 2011 года определил признаки экстремистского сообщества: у него должен быть организатор, состав должен быть стабильным, а действия - согласованными "в целях реализации общих преступных намерений".

Адвокат Порайко подчеркивает: молодые люди встречались в разном составе, решения принимали все вместе, а группа во "ВКонтакте" появилась задолго до предложений кого-нибудь ограбить.

"Три месяца болтали, семь раз встретились - и все, уже мафиозная структура", - говорит Абросова.

Фото Кирилла Ханенкова

Хотите узнавать обо всем самом важном и интересном через мессенджер? Тогда подписывайтесь на наш Telegram-канал.