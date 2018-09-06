Чиновник Белого дома написал анонимную колонку в NYT

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Некоторые сотрудники администрации президента США Дональда Трампа преднамеренно саботируют планы и действия своего начальника, чтобы защитить страну от его неблагоприятных наклонностей, написал в газете New York Times неназванный высокопоставленный сотрудник Белого дома.

Автор статьи утверждает, что "аморальность и импульсивность" Трампа привели к необдуманным и безрассудным решениям.

В аннотации к статье говорится, что New York Times пошла на редкий шаг, опубликовав анонимный материал в авторской колонке. Издание согласилось сделать это по просьбе автора - высокопоставленного представителя администрации Трампа, личность которого известна редакции.

Было решено предоставить ему анонимность, чтобы у автора не возникло проблем на рабочем месте. Редакция пришла к выводу, что публикация статьи без указания автора является единственно правильным решением, которое даст важное понимание ситуации читателям.

Сам Трамп назвал анонимного автора трусливым, а газету - фальшивкой.

Его пресс-секретарь заявила, что неизвестный автор всего лишь трус, которому не место на его должности.

Газета выступила в защиту редакционной статьи, заявив: "Мы очень горды, что опубликовали этот материал, который значительно улучшает общественное понимание того, что происходит в администрации Трампа".

Материал в газете появился через день после того, как в прессу попали отрывки книги журналиста Боба Вудворда о деятельности Трампа в Белом доме, в которой говорится, что высокопоставленные представители команды президента устроили "административный переворот", чтобы защитить от него страну. Сообщается, например, что они убирали с его стола важные документы, чтобы не дать ему возможность их подписать.

По сути, это признание того, что во власти страны возможен настоящий переворот.

Автор колонки отмечает, что не придерживается либеральных политических взглядов и разделяет многие цели, которые ставит перед собой президентская администрация, однако достигать этих целей удается не благодаря Трампу, а вопреки его усилиям.

Что говорит чиновник о Трампе?

Список критических замечаний соответствует тому, в чем обвиняют Трампа представители как левого, так и правого политического спектра. Это неорганизованность на встречах, импульсивное и мелочное поведение, неспособность придерживаться решений, антипатия к свободной прессе и антидемократические инстинкты.

Автор рассказывает о двухуровневом президентском правлении, когда действия Трампа - например, дружеское отношение к автократам и диктаторам, в числе которых Ким Чен Ын и Владимир Путин - сдерживают и перенаправляют "взрослые в комнате".

"Это не деятельность так называемой теории заговора, или глубинного государства. Это деятельность устойчивого государства", - пишет автор.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Газета New York Times выступила в защиту своей редакционной статьи

Он утверждает, что в администрации поговаривают об использовании 25-й поправки к конституции США, которая позволяет провести голосование с участием вице-президента и членов кабинета министров, чтобы сместить с должности президента, неспособного выполнять свои обязанности.

До нынешнего момента такой политический маневр обсуждался в основном лишь в кулуарах политических дискуссий и был уделом фантазий самых недовольных противников Трампа.

"Никто не хочет ввергать страну в конституционный кризис. Поэтому мы сделаем все возможное, чтобы направлять администрацию в нужном направлении, пока это тем или иным образом не завершится", - пишет автор.

Как ответил Белый дом?

Ранее уже сообщалось, что в Белом доме хотят выяснить личности людей, ставших источниками для книги Вудворда "Страх: Трамп в Белом доме". Колонка в NYT, скорее всего, лишь подольет масла в бушующий огонь.

Трамп в отмет написал в своем "Твиттере" лишь одно слово: "Предательство?"

Он также задался вопросом, существует ли на самом деле этот сотрудник, или же он просто придуман газетой.

Трамп добавил: "Если этот трусливый анонимный человек все-таки существует, то Times должна выдать его/ее властям из соображений национальной безопасности!"

Пропустить Twitter пост 2, автор: @realDonaldTrump Does the so-called “Senior Administration Official” really exist, or is it just the Failing New York Times with another phony source? If the GUTLESS anonymous person does indeed exist, the Times must, for National Security purposes, turn him/her over to government at once! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 сентября 2018 г.

Позднее он написал еще один твит: "Я осушиваю болото, но оно пытается сопротивляться. Не волнуйтесь, мы победим!"

Пропустить Twitter пост 3, автор: @realDonaldTrump I’m draining the Swamp, and the Swamp is trying to fight back. Don’t worry, we will win! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 сентября 2018 г.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс распространила строгий текст официального комментария.

"Человек, написавший текст, выбрал путь обмана, вместо того чтобы поддерживать законно избранного президента Соединенных Штатов. Он не ставит страну превыше всего, а ставит себя и свое эго выше волеизъявления американцев", - написала Сандерс.

Сандерс и Трамп обрушились с критикой на New York Times из-за ее решения опубликовать колонку. Президент отметил, что "все эти фальшивые СМИ лишатся своего бизнеса", когда закончится время его правления, потому что им будет не о чем писать.

Гадания на кофейной гуще - кто анонимный автор?

Статья даст старт самой любимой игре Вашингтона - выявлению неизвестного автора. Такой таинственности не было со времен вымышленной повести "Основные цвета", отсылающей к президентской кампании Билла Клинтона в 1992 году.

Учитывая особенности текста, который делает упор на международной политике, особое внимание будет приковано к людям, занимающимся внешней политикой и работающим в госдепартаменте, Национальном совете безопасности и министерстве обороны.

Скорее всего, анонимного автора попросят раскрыть себя.

"Кризис нашего времени заключается в том, что люди во власти видят президента, который отдает предпочтение автократам и диктаторам, подверженного антидемократической импульсивности, но не противостоят ему открыто, тем самым давая ему продолжать", - написал в "Твиттере" конгрессмен Дон Бейер.

Анонимное признание, подтверждающее опасение противников Трампа, вряд ли можно назвать проявлением храбрости. Но появление этого материала сразу после объявления о публикации книги Вудварда - это еще один удар по президенту, последствия которого будут ощущаться еще долго.