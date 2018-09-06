СМИ России: новые лица в деле "Новичка" и ожидание санкций

В обзоре российских газет за 6 сентября:

"Коммерсант", The Bell: санкции последуют, но не из Брюсселя

Публикацию фотографий предполагаемых отравителей Скрипалей в британском Солсбери комментирует "Коммерсант". Великобритания предложила России помочь найти двоих мужчин, подозреваемых в попытке отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, пишет газета.

В среду власти Великобритании назвали исполнителями преступления россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, а заказчиками - российскую военную разведку, чьи действия были санкционированы Москвой. Экстрадиции Лондон добиваться не планирует, считая, что это бесполезно. МИД России заявил, что Москва к отравлению не причастна и об указанных мужчинах ничего не знает.

Британский премьер Тереза Мэй сообщила, что будет добиваться расширения санкций против России.

Источники во внешнеполитической службе Евросоюза сообщили, что пока к ним из Лондона никаких запросов о поддержке дополнительных санкций против Москвы не поступало. "На уровне ЕС это вряд ли возможно. В прошлый раз (в апреле этого года, когда страны ЕС массово выслали российских дипломатов в знак поддержки позиции Лондона) это сделать не удалось из-за позиции Греции, Австрии и некоторых других стран, и реакция шла на индивидуальном уровне, - сообщил газете источник. - С тех пор ситуация не изменилась". Источник, впрочем, уточнил, что не исключает запросов по этому поводу из Лондона в структуры ЕС в ближайшее время.

27 августа США ввели против России ряд технических санкций, связанных с делом Скрипалей, напоминает издание. Они в основном касаются ограничений на экспорт в Россию товаров оборонного назначения. В ноябре ожидается введение второго пакета санкций, уже более серьезных: фактический запрет на торговлю между двумя странами, запрет для американских банков выдавать кредиты правительству России, запрет на полеты "Аэрофлота" в США и многое другое.

Чтобы избежать этого, Москве предложено предоставить США "гарантии, что она больше не будет производить и использовать химическое оружие". Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что "эти условия заведомо и преднамеренно сформулированы так, чтобы их нельзя было выполнить".

ЕС вводить новые ограничения в ноябре не обязательно, но в конгрессе США уже потребовали, чтобы Брюссель сделал это, так как преступление произошло на европейской земле.

Сетевое издание The Bell также связывает расследование с будущими санкциями именно со стороны США: "22 ноября Дональд Трамп должен будет наложить на Россию новые санкции за нарушение закона о нераспространении химического оружия. Выбор конкретных санкций остается за президентом, но чем больше новых подробностей раскроет британское следствие, тем меньше у Трампа будет возможности ограничиться незначительными санкциями", - комментирует издание.

"Фонтанка": Петрова и Боширова нашли в соцсетях

Власти Великобритании назвали имена предполагаемых отравителей Скрипалей, опубликовали фотографии с их перемещениями. Несмотря на зрелый возраст, биографии мужчин скупы и отдают мистификацией, что не исключает британскую версию о вымышленных именах и работе подозреваемых на российскую разведку, пишет "Фонтанка".

Издание провело свое расследование личностей, фото которых опубликовали британские власти. "Фонтанка" обращает внимание, что паспорта обоих людей имеют серию "65", а номера документов отличаются последней цифрой: ...1297 и ...1294.

В открытых источниках информации о Боширове практически нет. По данным "Фонтанки", он родился 12 апреля 1978 года в Душанбе, был зарегистрирован в Москве в 25-этажном доме на Большой Набережной улице. Опрос соседей выявил, что по адресу проживает одинокая пенсионерка, а мужчину в указанной квартире никто не видел.

В 2015 году на него завели два исполнительных производства за автомобильные штрафы, полученные с разницей в три дня, - 20 и 23 июля. Странность в том, что номера производств идут не по порядку. Первому присвоен 433048, второму - 432322, хотя их оформляло одно подразделение - межрайонный отдел судебных приставов по взысканию административных штрафов № 1 Москвы. На портале мировых судей столицы дела об административных правонарушениях в отношении Руслана Боширова отсутствуют.

В соцсетях активностью Боширов тоже не отличается. Созданные под этими именем и фамилией в 2014 году страницы пусты. В "Фейсбуке" у Боширова зарегистрирован один друг, девушка с Украины.

На Боширова и Петрова заграничные паспорта (обычные, не биометрические) были оформлены около двух лет назад, оба часто летали в Европу. С сентября 2016 года по март 2018-го они посетили Амстердам, Женеву, Милан, неоднократно - Париж. Александр Петров минимум один раз до дела Солсбери бывал в Лондоне - с 28 февраля по 5 марта 2017 года.

О Петрове известно еще меньше. По документам он родился 31 июля 1979 года. Человек с такими датой рождения и именем-фамилией встречается в списке сотрудников национального производителя иммунобиологических препаратов - ФГУП НПО "Микроген". Он создан в 2003 году слиянием 14-ти предприятий иммунобиологической отрасли.

"Ведомости": москвичей без из ведома прикрепляют к участкам

Москвичи жалуются на прикрепление без их ведома к дачным участкам на выборах мэра, пишет газета "Ведомости". Избирком ссылается на техническую ошибку.

Движение "Голос" направило председателю Центризбиркома Элле Памфиловой заявление с просьбой проверить факт "тайного" прикрепления к участку.

Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов объяснил инцидент тем, что в ходе технического тестирования программы, обеспечивающей прохождение заявлений избирателей, "фрагмент тестирования попал в общую базу". После этого все заявления удалили, всего в рассылку могло попасть около 400 человек, а с жалобами на неправомерное прикрепление к дачным участкам обратилось лишь несколько человек.

Слова Горбунова подтверждает и руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами мэра Алексей Венедиктов, где вопрос о "ложных дачниках" был поднят во вторник. Когда тестировали программу, на последнем этапе не предупредили ЦИК, чтобы там не рассылали СМС, поясняет он: "Моя задача - чтобы никто не проголосовал дважды, а все, кто имеет право голосовать, проголосовали. Сейчас сработала система защиты - люди получили уведомления о прикреплении к участкам, это значит, что система не пропустила ошибку".

Остается непонятным, что это было за тестирование, каким документом оно регламентируется и почему, судя по дате полученного уведомления, оно проходило 25 августа, в разгар кампании, недоумевает сопредседатель "Голоса" Григорий Мельконьянц. Он призвал наблюдателей уделить особое внимание дачным участкам в ходе голосования.

Forbes: рубль готовится к санкциям

Министерство экономического развития (МЭР) ждет большего ослабления рубля до конца года, а также опасается роста инфляции. Эксперты считают, что прогнозы ведомства излишне оптимистичны и не учитывают главного риска - санкций, пишет Forbes.

Министерство пересмотрело свои ожидания по среднему курсу доллара на конец 2018 года с 60,8 рублей до 61,7 рублей за доллар, а на 2019 год — с 63,2 до 63,9 рублей за доллар. Изменение связано со значительным ослаблением курса рубля в августе - примерно на 8%. Причинами ухудшения прогноза ведомство называет ужесточение кредитно-денежной политики ФРС США, отток капитала из развивающихся стран и возможность введения нового пакета санкций против России со стороны США.

Прогноз по динамике ВВП также стал пессимистичнее. Министерство снизило ожидаемый показатель темпов роста российской экономики с 1,9% до 1,8% по итогам этого года и с 1,4% до 1,3% по итогам следующего года. О том, что прогноз по росту ВВП будет пересмотрен, министр экономического развития Маским Орешкин сообщал журналистам еще в августе.

Старый прогноз был оторван от реальности, считает главный аналитик Nordea Bank Денис Давыдов. Новые параметры точнее отражают сложившуюся экономическую ситуацию, однако ведомство все еще старается быть оптимистичным и не включает в свои прогнозы негативные сценарии развития событий.

По словам эксперта, учитывая текущее положение дел, министерство максимально близко к справедливым оценкам, так как рынки на предстоящие вызовы уже отреагировали, и негатив во многом учтен. Однако вновь нерелевантным его может сделать принятие наиболее жесткого варианта санкций против России.

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Обзор подготовила Ольга Караулова, Служба мониторинга Би-би-си