Дело об отравлении Скрипалей: что такое европейский ордер на арест?

  • 6 сентября 2018
Съемка с камер наблюдения CCTV на ж/д станции в Солсбери, 3 марта 2018 года Правообладатель иллюстрации Metropolitan Police
Image caption Россияне Петров и Боширов обвиняются Великобританией в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль в английском городке Солсбери. Лондон выдал европейский ордер на их арест

На основании Конституции Российской Федерации россияне, которых подозревают в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, не могут быть экстрадированы в Британию - Россия своих граждан не выдает.

Оказаться в Великобритании Александр Песков и Руслан Боширов (британское следствие уверено, что это ненастоящие имена подозреваемых) могут только в том случае, если решат посетить какую-нибудь страну в составе ЕС. 5 сентября был выдан европейский ордер на их арест (EAW), а запрос на экстрадицию в Россию британские следователи решили даже не посылать.

Европейский ордер на арест - это механизм переправки подозреваемых между странами-членами ЕС, он был внедрен в 2004 году, но активно стал использоваться только последние 10 лет.

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Image caption В договоре о EAW участвуют все страны Европейского Союза. Ни одна страна не может отказаться от выдачи подозреваемого

Для передачи разыскиваемого лица стране, сделавшей запрос в рамках договора о европейском ордере на арест, не нужно никаких дополнительных политических решений.

В первые годы этой практики на процедуру экстрадиции уходил в среднем год. Сегодня подозреваемый должен быть передан в течение 90 дней после ареста. По данным Еврокомиссии, в среднем это занимает 48 дней.

В период с 2009 по 2017 год на основании европейского ордера были арестованы и экстрадированы двое россиян, и оба раза по запросу Великобритании. Один из них обвинялся в мошенничестве, другой - в убийстве.

За один только 2017 год Британия сделала 278 таких запросов, на основании которых был произведен 201 арест и 183 человека были переданы британским властям.

Большинство из них обвинялись в сексуальных преступлениях против детей, на втором месте - обвиняемые в убийстве, на третьем - в непредумышленном убийстве. Среди арестованных по европейскому ордеру на также были обвиняемые в "преступлениях против личности" и наркодилеры.

Большая часть экстрадированных в Британию имела британское гражданство, на втором месте - граждане Польши. Польша же является лидером по выдаче европейских ордеров на арест.

Великобритания заявляет, что после "брексита" хотела бы остаться частью механизма EAW, но пока неясно, будет ли это возможно.

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