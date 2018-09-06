Куратором строительства проекта дочери Путина стал брат заместителя Собянина

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption Вице-мэр Петр Бирюков (слева) и мэр Москвы Сергей Собянин

Курировать строительство масштабного проекта по расширению МГУ им. Ломоносова - "долины МГУ" - будет младший брат заместителя мэра Москвы по ЖКХ и благоустройству Петра Бирюкова Алексей. Он бывший владелец строительной компании, получавшей подряды от мэрии. Сейчас он признан судом банкротом. Концепцию "долины МГУ" разработала компания дочери президента Путина.

О назначении брата Бирюкова новым проректором МГУ им. Ломоносова по капитальному строительству сообщило объединение студентов, сотрудников и выпускников университета "Инициативная группа МГУ". Эту информацию Би-би-си подтвердили два источника в университете.

Управление капитального строительства МГУ курирует строительство новых объектов университета. Главный проект ближайшего времени в МГУ, который предполагает возведение как минимум нескольких новых объектов, это так называемая научно-технологическая долина МГУ. Концепцию "долины" разрабатывала компания "Иннопрактика" под руководством Катерины Тихоновой, писал РБК. Тихонова, по данным источников агентств Рейтер и Блумберг, приходится младшей дочерью президенту Путину. Несколько источников Би-би-си также подтверждали эту информацию. В официальном пресс-релизе министерства финансов США от 6 апреля 2018 года Екатерина Тихонова прямо названа дочерью российского президента. Сам Путин никогда не подтверждал, но и не опровергал родства с Тихоновой.

На сайте университета информации о назначении Алексея Бирюкова проректором нет. Однако он присутствует на фотографиях с последнего заседания ректората 5 сентября.

О том, что Алексей Бирюков - это брат Петра Бирюкова, говорил сам вице-мэр в интервью газете "Ведомости" в 2014 году. В 2017 году РБК писал, что Алексей Бирюков родился в 1955 году там же, где и Петр Бирюков - в деревне Старый Бузец Курской области. У них обоих отчество Павлович. После публикации вице-мэр не опровергал эту информацию.

Би-би-си направила запрос в МГУ и ожидает комментария. Представитель Петра Бирюкова отказалась от комментариев, посоветовав обращаться за ними в МГУ. Пресс-секретарь мэра Москвы Сергея Собянина на момент публикации не ответила на сообщения и звонки Би-би-си.

До Бирюкова должность проректора по капитальному строительству занимала бывший первый заместитель руководителя департамента строительства Москвы Марина Гребнева.

Правообладатель иллюстрации MSU.RU Image caption Алексей Бирюков на заседании ректората МГУ

Кто такой Алексей Бирюков

Вице-мэр Петр Бирюков отвечает в Москве за ЖКХ и благоустройство. Ему 67 лет, и он работает в структурах столичной мэрии с 1978 года. Бирюков считался близким к Юрию Лужкову чиновником, но ему удалось вписаться в команду Сергея Собянина и укрепить свои позиции.

С продвижением Петра Бирюкова по чиновничьей карьерной лестнице бизнес его брата пошел в гору. В 2000 году Петр Бирюков стал префектом Северного округа Москвы, а его брат - акционером и гендиректором строительной компании "Универсстройлюкс". Компания стала получать подряды от московской мэрии сначала в Северном округе, который возглавлял Петр Бирюков в 2000-2002 годах, а затем в Южном, где он был префектом в 2002-2007 годах, писала "Медуза".

Одним из крупнейших проектов компании, как писало издание, была реконструкция музея-заповедника в Царицыно стоимостью 10 млрд рублей (146,5 млн долларов по нынешнему курсу). По мнению экспертов, при реконструкции не удалось выдержать стиль XVIII века. Архитектурный критик Григорий Ревзин назвал результаты работы актом вандализма, "сочетанием наивности и апломба" и "дворцом Лужкова", открытым для публики.

В 2007 году Петр Бирюков стал первым заместителем и руководителем комплекса городского хозяйства Москвы. "Универсстройлюкс" стала заниматься строительством новых баз для хранения противогололедных реагентов.

"Универсстройлюкс" была обанкрочена в апреле 2018 года. По данным СПАРК, сейчас Алексею Бирюкову принадлежит три компании - "УСЛ Бетонснаб", "УСЛ Отделстрой", "УСЛ Спецстроймеханизация". Ни одна из них не публиковала отчетность с 2010 года и не получала госконтрактов.

В феврале 2018 года Алексей Бирюков был признан банкротом: он задолжал 800 тыс. рублей БМ-Банку. Московский Арбитражный суд временно запретил ему выезд из страны и запустил процедуру продажи его имущества.

Что такое "долина МГУ"

План по масштабному расширению университета разрабатывается с 2013 года, с самого начала проект называли аналогом Кремниевой долины в США. "Долина" находится на личном контроле у президента России Владимира Путина, который возглавляет попечительский совет МГУ. Ректор Виктор Садовничий в 2015 году на встрече с Путиным оценивал стоимость "долины" в 110 млрд руб. (1,6 млрд долларов по текущему курсу). Сейчас цены изменились, неоднократно говорил с тех пор Би-би-си Садовничий, но новую оценку давать отказывался.

В январе 2017 года Садовничий сообщил, что МГУ начал реализовывать проект "долины". В июле того же года был принят специальный закон о научно-технологических центрах, определивший порядок создания проектов типа "долины МГУ". В июне этого года, по данным СПАРК, МГУ зарегистрировал акционерное общество "Управляющая компания инновационного научно-технологического центра МГУ "Воробьевы горы". Компания, которую возглавил проректор МГУ по общим вопросам Виктор Вайпан, будет "обеспечивать создание и функционирование инфраструктуры центра (долины), организовывать научно-технологическую деятельность на его территории", сообщал МГУ.

В конце июня 2018 года Садовничий, отвечая на вопрос Би-би-си, сообщил, что в правительстве готовится специальный проект постановления о "долине МГУ".

Компания "Иннопрактика", директором которой является Катерина Тихонова, работает на базе фонда "Национальное интеллектуальное развитие" и "Центра национального интеллектуального резерва" (структурное подразделение МГУ). Фонд был зарегистрирован в декабре 2012 года. С тех пор он зарабатывал на госзаказе, получив с 2014 года госконтракты на сумму 1,3 млрд рублей на научные разработки, в основном связанные с геологией. Главный заказчик фонда - "Роснефть" и ее "дочка" "Арктический научный центр", которые обеспечили "Иннопрактике" заказов почти на 1 млрд рублей.

По-родственному

Работали на столичную мэрию и другие родственники Бирюкова. "Петр Палыч очень добрый и всех родственников объединяет", - рассказывала "Медузе" сестра Петра Бирюкова Валентина. Компания "Гарант-Инвест", долями в которой владели дочь чиновника Ирина и племянница Екатерина, строила торговые центры в тех округах, где Бирюков был префектом. Например, она возвела ТЦ "Галерея Аэропорт" около метро "Динамо". Позже Ирина и Екатерина сдавали мэрии в аренду грузовые автомобили.

Двоюродный брат Бирюкова Алексей, по данным "Медузы", возглавил управу района Печатники в Юго-Восточном округе столицы, в то время как префектом этого округа был сам Петр Бирюков.

Контракты в сфере ЖКХ, например, на озеленение города, получала и компания "ЕВС", принадлежала Евгению Бирюкову. "Ведомости" называли его племянником вице-мэра, но тот отрицал знакомство с ним.

Сын Бирюкова Александр начинал карьеру в компании Capital Group, которая была крупным подрядчиком мэрии по программе "Моя улица", писал РБК. По этой программе мэрия реконструирует улицы столицы: расширяет их, перекладывает асфальт, меняет бордюры, высаживает деревья, меняет коммуникации и т.д.