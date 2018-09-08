Умные рыбы, новые динозавры и ожирение, заметное из космоса. Последние находки ученых

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Ежедневно в мире совершаются десятки открытий - больших и маленьких, важных и не очень. Какие-то из них помогают нам лучше понять, как устроен этот мир, на фундаментальном теоретическом уровне; другие имеют важное прикладное значение; третьи просто забавны.

Каждую неделю мы рассказываем вам о последних научных новостях - самых интересных, самых важных или просто самых необычных и забавных.

Города, где люди страдают ожирением, можно распознать из космоса

Ученые из Вашингтонского университета показали, что уровень ожирения среди жителей того или иного города можно довольно точно предсказать по спутниковым снимкам городской застройки.

Ученые "скормили" компьютеру примерно 150 тысяч спутниковых изображений высокого разрешения из Google с видами таких американских городов, как Лос-Анджелес, Мемфис, Сан-Антонио и Сиэттл. Данные по ожирению взяли у центров по контролю и профилактике заболеваний США.

На картах исследователи отмечали различные объекты городской инфраструктуры (всего 96 категорий): например, если в районе много магазинов для животных, то есть вероятность, что их владельцы будут чаще гулять со своими питомцами.

Оказалось, что такие характеристики, как уровень озеленения улиц, тип жилой застройки, наличие в районе парков или дорог и пешеходных переходов, связаны с уровнем ожирения среди населения. Например, в более богатых или центральных районах города, или в расположенных рядом с набережными, или там, где есть бассейны, меньше людей страдают ожирением. А в районах с низкой плотностью населения и слабой урбанизацией - больше.

Правообладатель иллюстрации Getty Creative Image caption Кровь первой группы (0) подходит любым пациентам

Найден способ производства "универсальной крови"

Пострадавшие в катастрофах люди часто остро нуждаются в переливании крови, но у медиков не всегда достаточно именно той, которую можно перелить конкретному пациенту. Все зависит от группы крови.

Первая отрицательная группа крови уникальна тем, что ее можно переливать всем. Человек с такой группой - универсальный донор. И ученые из Университета Британской Колумбии нашли фермент, который способен "превращать" кровь второй, третьей и четвертой группы в универсальную первую.

Группу крови определяет набор антигенов на поверхности эритроцитов. На красных кровяных клетках первой группы специализированных антигенов нет (потому она и обозначается как "0"), так что, если убрать антигены с поверхности эритроцитов, то кровь станет первой группы. Именно это и делает открытый учёными фермент.

Решение оказалось в буквальном смысле на поверхности: найденные энзимы помогают бактериям в кишечнике поглощать сахара на его стенках.

"Думаю, у нас появился очень любопытный кандидат для изменения типа донорской крови на общий. Конечно, ему придется пройти через множество клинических проверок, чтобы убедиться в его безопасности, но он выглядит очень многообещающим", - заключает руководитель исследования биохимик Стивен Уизерс.

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В родословной динозавров найдено недостающее звено

Палеонтологи из Университета Альберты в Канаде объявили о находке на северо-западе Китая останков двух новых динозавров - Xiyunykus и Bannykus, - которые дополняют эволюционное древо гигантских ящеров, заполняя эволюционный разрыв.

Xiyunykus и Bannykus были тероподами - то есть хищниками, передвигавшимися на мощных задних конечностях (как, например, тираннозавр), - и жили 90-160 млн лет назад.

Их позиция в эволюционной цепи - между двумя довольно сильно различающимися видами, позднеюрских и позднемеловых альваресзавридов. Палеонтологи не могли понять, как от хищников-мясоедов произошли существа, конечности которых позволяли им копать гнезда насекомых (именно это было теперь их пищей).

Скелеты их предшественников - Xiyunykus и Bannykus - проясняют эту эволюционную странность, дополняя цепь недостающим звеном.

"По передним конечностям видно, как они приспосабливались к рытью, что позже стало еще более выраженным, а их черепа вследствие некоторых особенностей также уже напоминают насекомоядных. Задние конечности менее изменены [по сравнению с предком]. Судя по всему, они претерпели значительные изменения уже только вслед за передними конечностями и головой", - описывает последнюю находку один из участников исследования, палеонтолог Корвин Салливан.

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Солнечные лучи могут производить возобновляемое топливо

Ученые Кембриджского университета получили возобновляемое топливо путём полуискусственного фотосинтеза - процесса, с помощью которого растения преобразуют солнечный свет в энергию. В результате фотосинтеза растения расщепляет воду на кислород и водород, а последний является многообещающим источником возобновляемой энергии.

Ведущий автор работы Катаржина Сокол замечает, что естественный, сформировавшийся в ходе эволюции фотосинтез не так эффективен, поскольку его единственная цель - чтобы растение выжило. В результате в энергию перерабатывается лишь 1-2% от того объёма, что в теории можно было бы получить и накопить.

"Полуискусственный фотосинтез совмещает в себе преимущества естественного фотосинтеза с синтетической химией и наукой о материалах, в результате чего получаются системы, которые преодолевают природные ограничения", - пишут ученые.

Команде удалось также возобновить фотосинтез в водорослях, которые "спали" на протяжении тысячелетий.

"Гидрогеназа - фермент, присутствующий в водорослях, способен "превращать" протоны в водород. В ходе эволюции этот процесс остановился, потому что не был нужен для выживания, но нам удалось преодолеть это бездействие и добиться желаемой реакции - расщепления воды на водород и кислород", - объясняет Сокол.

Правообладатель иллюстрации Reinhard Dirscherl/ullstein bild via Getty Images Image caption Аквариамные рыбки могут быть сознательнее, чем мы думали

Рыбы, которые смотрятся в зеркало

В 1970-х годах психолог Гордон Гэллап-младший разработал методику, показывающую, обладает ли то или иное существо сознанием, - так называемый зеркальный тест. В ходе него животное смотрится в зеркало - и осознаёт (или не осознает), что видит собственное отражение.

Этот тест до сих пор считается главным индикатором в психологии животных, и некоторые млекопитающие и птицы успешно его проходят. Однако рыбы пока в этом списке не фигурировали.

Новое исследование ученых Городского университета Осаки (Япония) и Института орнитологии Общества Макса Планка (Германия) показывает, что небольшая аквариумная рыбка под названием димидиатус (Labroides dimidiatus) проходит все стадии этого теста. Авторы работы отмечают, что, когда на рыбе ставят цветную отметку, она пытается ее убрать, - но только если замечает её в зеркале.

Ученые не спешат делать выводы и поднимают вопрос: а что если такая реакция и поведение рыбы является признаком другого когнитивного процесса, и действительно ли зеркальный тест подходит для всех животных?