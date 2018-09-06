Правообладатель иллюстрации REX/Shutterstock Image caption Сергей Скрипаль, бывший офицер ГРУ, обвиненный в работе на британскую разведку, 4 марта вместе с дочерью был отравлен в Солсбери

Британские власти назвали подозреваемых в применении нервно-паралитического вещества "Новичок" на территории Великобритании.

По словам премьер-министра Терезы Мэр - это два сотрудника ГРУ, прибывших с трану под именами Александр Пертов и Руслан Боширов. Мы представляем краткую хронологию событий, связанных с этим преступлением.

Отравление Сергея и Юлии Скрипаль

3 марта

Юлия Скрипаль прилетела в Англию навестить отца, бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля.

4 марта

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия обнаружены в бессознательном состоянии на скамейке в парке в Солсбери. Их госпитализировали в критическом состоянии.

6 марта

Расследование инцидента взял под контроль отдел по борьбе с терроризмом лондонской полиции.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Специалисты в костюмах химзащиты тщательно исследовали район, где обнаружили потерявших сознание Скрипалей

7 марта

Полиция сообщила, что Скрипали подверглись воздействию нервно-паралитического токсина.

8 марта

Сержант полиции Ник Бейли также госпитализирован с симптомами отравления. Ранее он посетил дом Скрипаля в рамках расследования дела.

12 марта

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что с высокой долей вероятности отравляющее вещество - российского происхождения. Она потребовала объяснений от российских властей.

13 марта

Российские власти заявили, что не будут отвечать на обвинения, пока им не предоставят образцы нервно-паралитического вещества.

14 марта

Российская сторона не представила объяснения в названный Терезой Мэй срок. Британия выдворила 23 российских дипломата.

22 марта

Сержант Ник Бейли выписан из больницы.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Сотрудники служб безопасности в Солсбери искали следы "Новичка" по всему городу

28 марта

Скотленд-Ярд объявил, что впервые в контакт с поражающим веществом Скрипали вошли у себя дома. Максимальное концентрация была обнаружена на ручке входной двери дома Сергея Скрипаля.

27 стран выдворили более 140 российских дипломатов, заявив, что они стоят плечом к плечу с Великобританией.

29 марта

Юлия Скрипаль пришла в сознание и может говорить, сообщили врачи.

6 апреля

Врачи сообщили, что Сергей Скрипаль более не находится в критическом состоянии.

9 апреля

Юлия выписана из больницы, ее перевели в безопасное место. Российское посольство потребовало доказательств, что это было сделано не вопреки ее воле.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption "Нам очень повезло, что мы остались в живых", - сказала Юлия Скрипаль

12 апреля

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердила, что власти Британии верно идентифицировали вещество, которым отравили Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

18 мая

Стало известно, что Сергей Скрипаль также выписан из больницы. Он также переведен в безопасное охраняемое место.

23 мая

Юлия Скрипаль выступила с первым публичным заявлением после выписки из больницы. "Нам очень повезло, что мы остались в живых", - сказала она. Юлия отказалась от помощи со стороны российского посольства.

4 июня

Полиция сообщила, что в ходе следствия было собрано около 2300 различных вещдоков, исследовано более 4 тысяч часов видеозаписей камер наружного наблюдения.

Отравление двух британцев в Эймсбери

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Полиция перекрыла несколько участков города Эймсбери, в том числе дом пострадавших на Магглтон-роуд

30 июня

Утром в дом на Магглтон-Роуд в городе Эймсбери неподалеку от Солсбери вызывали скорую помощь: местная жительница Дон Стерджесс почувствовала себя плохо.

Позже в тот же день врачей вызвали для ее знакомого Чарли Роули. Обоих экстренно госпитализировали.

4 июля

В ночь на 4 июля полиция сообщила, что пострадавшие подверглись воздействию неопознанного вещества.

Вечером того же дня Скотленд-Ярд подтведил, что вещество относится к группе нервно-паралитических агентов "Новичок".

5 июля

Би-би-си стало известно, что, по сведениям британских властей, российские спецслужбы следили за Сергеем и Юлией Скрипалями в течение нескольких месяцев до покушения.

9 июля

Дон Стерджесс скончалась.

13 июля

Полиция нашла в доме Чарли Роули флакон из-под духов с нервно-паралитическим веществом "Новичок".

Поиск подозреваемых

19 июля

Поступили первые собщения о том, что полиции удалось установить подозреваемых в покушении на Скрипалей.

20 июля

Чарли Роули выписан из больницы. Врачи предупредили, что полностью восстановиться он не сможет.

24 июля

Чарли Роули, подтвердил, что подарил своей подруге Дон Стерджесс найденный им флакон духов, в котором, как оказалось, был "Новичок".

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Контрафактный флакон из-под духов Nina Ricci, который подобрал и подарил своей подруге Чарли Роули

8 августа

США заявили, что за покушением на Скрипалей действительно стоит Россия, и объявили о введении санкций.

9 августа

Российские власти заявили, что новые санкции, объявленные Соединенными Штатами в связи с покушением на Скрипалей, категорически неприемлемы и незаконны.

21 августа

Британская пресса сообщила, что Чарли Роули вновь оказался в больнице в тяжелом состоянии.

27 августа

Вступили в силу новые американские санкции в связи с покушением на Скрипалей. Более жесткие санкции США пригрозили ввести в случае, если Россия не предоставит гарантии отказа от производства и использования химического оружия.

4 сентября

Брат Роули Мэттью сообщил, что Чарли почти ослеп, не в состоянии двигать конечностями, и что его лечат от менингита.

Международная Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердила, что Дон Стерджесс умерла от того же нервно-паралитического вещества, которыми были отравлены Скрипали.

Правообладатель иллюстрации Metropolitan police Image caption Подозреваемые в покушении на Скрипалей

5 сентября

Премьер-министр Тереза Мэй, выступая в парламенте, назвала подозреваемых в покушении на Скрипалей. Скотленд-Ярд подтвердил, что у него есть достаточно оснований для предъявления обвинений двум россиянам, въехавшим в Британию под именами Александр Петров и Руслан Боширов.

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант пообещал добиваться от Евросоюза скорейшего введения новых санкций против России за попытку отравления Сергея и Юлии Скрипалей.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Отравление Скрипалей почти наверняка было санкционировано высшим руководством российского государства, заявила в парламенте Тереза Мэй

6 сентября