Дело об отравлении Скрипалей: хронология событий
Британские власти назвали подозреваемых в применении нервно-паралитического вещества "Новичок" на территории Великобритании.
По словам премьер-министра Терезы Мэр - это два сотрудника ГРУ, прибывших с трану под именами Александр Пертов и Руслан Боширов. Мы представляем краткую хронологию событий, связанных с этим преступлением.
Отравление Сергея и Юлии Скрипаль
3 марта
- Юлия Скрипаль прилетела в Англию навестить отца, бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля.
4 марта
- Сергей Скрипаль и его дочь Юлия обнаружены в бессознательном состоянии на скамейке в парке в Солсбери. Их госпитализировали в критическом состоянии.
6 марта
- Расследование инцидента взял под контроль отдел по борьбе с терроризмом лондонской полиции.
7 марта
- Полиция сообщила, что Скрипали подверглись воздействию нервно-паралитического токсина.
8 марта
- Сержант полиции Ник Бейли также госпитализирован с симптомами отравления. Ранее он посетил дом Скрипаля в рамках расследования дела.
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12 марта
- Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что с высокой долей вероятности отравляющее вещество - российского происхождения. Она потребовала объяснений от российских властей.
13 марта
- Российские власти заявили, что не будут отвечать на обвинения, пока им не предоставят образцы нервно-паралитического вещества.
14 марта
- Российская сторона не представила объяснения в названный Терезой Мэй срок. Британия выдворила 23 российских дипломата.
22 марта
- Сержант Ник Бейли выписан из больницы.
28 марта
- Скотленд-Ярд объявил, что впервые в контакт с поражающим веществом Скрипали вошли у себя дома. Максимальное концентрация была обнаружена на ручке входной двери дома Сергея Скрипаля.
- 27 стран выдворили более 140 российских дипломатов, заявив, что они стоят плечом к плечу с Великобританией.
29 марта
- Юлия Скрипаль пришла в сознание и может говорить, сообщили врачи.
6 апреля
- Врачи сообщили, что Сергей Скрипаль более не находится в критическом состоянии.
9 апреля
- Юлия выписана из больницы, ее перевели в безопасное место. Российское посольство потребовало доказательств, что это было сделано не вопреки ее воле.
12 апреля
- Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердила, что власти Британии верно идентифицировали вещество, которым отравили Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.
18 мая
- Стало известно, что Сергей Скрипаль также выписан из больницы. Он также переведен в безопасное охраняемое место.
23 мая
- Юлия Скрипаль выступила с первым публичным заявлением после выписки из больницы. "Нам очень повезло, что мы остались в живых", - сказала она. Юлия отказалась от помощи со стороны российского посольства.
4 июня
- Полиция сообщила, что в ходе следствия было собрано около 2300 различных вещдоков, исследовано более 4 тысяч часов видеозаписей камер наружного наблюдения.
Отравление двух британцев в Эймсбери
30 июня
- Утром в дом на Магглтон-Роуд в городе Эймсбери неподалеку от Солсбери вызывали скорую помощь: местная жительница Дон Стерджесс почувствовала себя плохо.
- Позже в тот же день врачей вызвали для ее знакомого Чарли Роули. Обоих экстренно госпитализировали.
4 июля
- В ночь на 4 июля полиция сообщила, что пострадавшие подверглись воздействию неопознанного вещества.
- Вечером того же дня Скотленд-Ярд подтведил, что вещество относится к группе нервно-паралитических агентов "Новичок".
5 июля
- Би-би-си стало известно, что, по сведениям британских властей, российские спецслужбы следили за Сергеем и Юлией Скрипалями в течение нескольких месяцев до покушения.
9 июля
- Дон Стерджесс скончалась.
13 июля
- Полиция нашла в доме Чарли Роули флакон из-под духов с нервно-паралитическим веществом "Новичок".
Поиск подозреваемых
19 июля
- Поступили первые собщения о том, что полиции удалось установить подозреваемых в покушении на Скрипалей.
20 июля
- Чарли Роули выписан из больницы. Врачи предупредили, что полностью восстановиться он не сможет.
24 июля
- Чарли Роули, подтвердил, что подарил своей подруге Дон Стерджесс найденный им флакон духов, в котором, как оказалось, был "Новичок".
8 августа
- США заявили, что за покушением на Скрипалей действительно стоит Россия, и объявили о введении санкций.
9 августа
- Российские власти заявили, что новые санкции, объявленные Соединенными Штатами в связи с покушением на Скрипалей, категорически неприемлемы и незаконны.
21 августа
- Британская пресса сообщила, что Чарли Роули вновь оказался в больнице в тяжелом состоянии.
27 августа
- Вступили в силу новые американские санкции в связи с покушением на Скрипалей. Более жесткие санкции США пригрозили ввести в случае, если Россия не предоставит гарантии отказа от производства и использования химического оружия.
4 сентября
- Брат Роули Мэттью сообщил, что Чарли почти ослеп, не в состоянии двигать конечностями, и что его лечат от менингита.
- Международная Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердила, что Дон Стерджесс умерла от того же нервно-паралитического вещества, которыми были отравлены Скрипали.
5 сентября
- Премьер-министр Тереза Мэй, выступая в парламенте, назвала подозреваемых в покушении на Скрипалей. Скотленд-Ярд подтвердил, что у него есть достаточно оснований для предъявления обвинений двум россиянам, въехавшим в Британию под именами Александр Петров и Руслан Боширов.
- Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант пообещал добиваться от Евросоюза скорейшего введения новых санкций против России за попытку отравления Сергея и Юлии Скрипалей.
6 сентября
- США, Франция, Германия и Канада согласились с доводами британской стороны в том, что российские власти "почти наверняка" причастны к отравлению в Солсбери.
- По инициативе Британии проходит чрезвычайное заседание Совета Безопасности ООН.