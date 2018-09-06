Дело об отравлении Скрипалей: хронология событий

  • 6 сентября 2018
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Image caption Сергей Скрипаль, бывший офицер ГРУ, обвиненный в работе на британскую разведку, 4 марта вместе с дочерью был отравлен в Солсбери

Британские власти назвали подозреваемых в применении нервно-паралитического вещества "Новичок" на территории Великобритании.

По словам премьер-министра Терезы Мэр - это два сотрудника ГРУ, прибывших с трану под именами Александр Пертов и Руслан Боширов. Мы представляем краткую хронологию событий, связанных с этим преступлением.

Отравление Сергея и Юлии Скрипаль

3 марта

  • Юлия Скрипаль прилетела в Англию навестить отца, бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля.

4 марта

  • Сергей Скрипаль и его дочь Юлия обнаружены в бессознательном состоянии на скамейке в парке в Солсбери. Их госпитализировали в критическом состоянии.

6 марта

  • Расследование инцидента взял под контроль отдел по борьбе с терроризмом лондонской полиции.
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Image caption Специалисты в костюмах химзащиты тщательно исследовали район, где обнаружили потерявших сознание Скрипалей

7 марта

  • Полиция сообщила, что Скрипали подверглись воздействию нервно-паралитического токсина.

8 марта

  • Сержант полиции Ник Бейли также госпитализирован с симптомами отравления. Ранее он посетил дом Скрипаля в рамках расследования дела.

12 марта

  • Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что с высокой долей вероятности отравляющее вещество - российского происхождения. Она потребовала объяснений от российских властей.

13 марта

  • Российские власти заявили, что не будут отвечать на обвинения, пока им не предоставят образцы нервно-паралитического вещества.

14 марта

  • Российская сторона не представила объяснения в названный Терезой Мэй срок. Британия выдворила 23 российских дипломата.

22 марта

  • Сержант Ник Бейли выписан из больницы.
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Image caption Сотрудники служб безопасности в Солсбери искали следы "Новичка" по всему городу

28 марта

  • Скотленд-Ярд объявил, что впервые в контакт с поражающим веществом Скрипали вошли у себя дома. Максимальное концентрация была обнаружена на ручке входной двери дома Сергея Скрипаля.
  • 27 стран выдворили более 140 российских дипломатов, заявив, что они стоят плечом к плечу с Великобританией.

29 марта

  • Юлия Скрипаль пришла в сознание и может говорить, сообщили врачи.

6 апреля

  • Врачи сообщили, что Сергей Скрипаль более не находится в критическом состоянии.

9 апреля

  • Юлия выписана из больницы, ее перевели в безопасное место. Российское посольство потребовало доказательств, что это было сделано не вопреки ее воле.
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Image caption "Нам очень повезло, что мы остались в живых", - сказала Юлия Скрипаль

12 апреля

  • Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердила, что власти Британии верно идентифицировали вещество, которым отравили Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

18 мая

  • Стало известно, что Сергей Скрипаль также выписан из больницы. Он также переведен в безопасное охраняемое место.

23 мая

  • Юлия Скрипаль выступила с первым публичным заявлением после выписки из больницы. "Нам очень повезло, что мы остались в живых", - сказала она. Юлия отказалась от помощи со стороны российского посольства.

4 июня

  • Полиция сообщила, что в ходе следствия было собрано около 2300 различных вещдоков, исследовано более 4 тысяч часов видеозаписей камер наружного наблюдения.

Отравление двух британцев в Эймсбери

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Image caption Полиция перекрыла несколько участков города Эймсбери, в том числе дом пострадавших на Магглтон-роуд

30 июня

  • Утром в дом на Магглтон-Роуд в городе Эймсбери неподалеку от Солсбери вызывали скорую помощь: местная жительница Дон Стерджесс почувствовала себя плохо.
  • Позже в тот же день врачей вызвали для ее знакомого Чарли Роули. Обоих экстренно госпитализировали.

4 июля

  • В ночь на 4 июля полиция сообщила, что пострадавшие подверглись воздействию неопознанного вещества.
  • Вечером того же дня Скотленд-Ярд подтведил, что вещество относится к группе нервно-паралитических агентов "Новичок".

5 июля

  • Би-би-си стало известно, что, по сведениям британских властей, российские спецслужбы следили за Сергеем и Юлией Скрипалями в течение нескольких месяцев до покушения.

9 июля

  • Дон Стерджесс скончалась.

13 июля

  • Полиция нашла в доме Чарли Роули флакон из-под духов с нервно-паралитическим веществом "Новичок".

Поиск подозреваемых

19 июля

  • Поступили первые собщения о том, что полиции удалось установить подозреваемых в покушении на Скрипалей.

20 июля

  • Чарли Роули выписан из больницы. Врачи предупредили, что полностью восстановиться он не сможет.

24 июля

  • Чарли Роули, подтвердил, что подарил своей подруге Дон Стерджесс найденный им флакон духов, в котором, как оказалось, был "Новичок".
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Image caption Контрафактный флакон из-под духов Nina Ricci, который подобрал и подарил своей подруге Чарли Роули

8 августа

  • США заявили, что за покушением на Скрипалей действительно стоит Россия, и объявили о введении санкций.

9 августа

  • Российские власти заявили, что новые санкции, объявленные Соединенными Штатами в связи с покушением на Скрипалей, категорически неприемлемы и незаконны.

21 августа

  • Британская пресса сообщила, что Чарли Роули вновь оказался в больнице в тяжелом состоянии.

27 августа

  • Вступили в силу новые американские санкции в связи с покушением на Скрипалей. Более жесткие санкции США пригрозили ввести в случае, если Россия не предоставит гарантии отказа от производства и использования химического оружия.

4 сентября

  • Брат Роули Мэттью сообщил, что Чарли почти ослеп, не в состоянии двигать конечностями, и что его лечат от менингита.
  • Международная Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердила, что Дон Стерджесс умерла от того же нервно-паралитического вещества, которыми были отравлены Скрипали.
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Image caption Подозреваемые в покушении на Скрипалей

5 сентября

  • Премьер-министр Тереза Мэй, выступая в парламенте, назвала подозреваемых в покушении на Скрипалей. Скотленд-Ярд подтвердил, что у него есть достаточно оснований для предъявления обвинений двум россиянам, въехавшим в Британию под именами Александр Петров и Руслан Боширов.
  • Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант пообещал добиваться от Евросоюза скорейшего введения новых санкций против России за попытку отравления Сергея и Юлии Скрипалей.
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Image caption Отравление Скрипалей почти наверняка было санкционировано высшим руководством российского государства, заявила в парламенте Тереза Мэй

6 сентября

  • США, Франция, Германия и Канада согласились с доводами британской стороны в том, что российские власти "почти наверняка" причастны к отравлению в Солсбери.
  • По инициативе Британии проходит чрезвычайное заседание Совета Безопасности ООН.

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