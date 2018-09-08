"От заката до рассвета". Животные Африки на силуэтных фотографиях

Правообладатель иллюстрации Greg Du Toit/mediadrumworld.com

Фотограф-натуралист Грег дю Туа сделал серию снимков силуэтов животных на юге и востоке Африки. В своем проекте он хотел отобразить таинственную красоту Африки.

Правообладатель иллюстрации Greg Du Toit/mediadrumworld.com

Эти фотографии - часть большого проекта "От заката до рассвета", снятого в Ботсване, Зимбабве, Намибии, Танзании, Кении и Замбии.

Правообладатель иллюстрации Greg Du Toit/mediadrumworld.com

Львы, жирафы, слоны, фламинго, леопарды, носороги и зебры сфотографированы в контровом свете заката и восхода солнца.

Правообладатель иллюстрации Greg Du Toit/mediadrumworld.com

"Я просто хочу передать невероятное разнообразие, загадку и чудо, которые вижу в дикой природе. С помощью силуэтной фотографии камера способна убрать все лишнее", - рассказал дю Туа агентству Media Drum.

Правообладатель иллюстрации Greg Du Toit/mediadrumworld.com

Правообладатель иллюстрации Greg Du Toit/mediadrumworld.com

Правообладатель иллюстрации Greg Du Toit/mediadrumworld.com

Правообладатель иллюстрации Greg Du Toit/mediadrumworld.com

Грег дю Туа специализируется на видовой фотографии при низком уровне освещения и часами выжидает идеального момента для снимка.

Правообладатель иллюстрации Greg Du Toit/mediadrumworld.com

Правообладатель иллюстрации Greg Du Toit/mediadrumworld.com

Правообладатель иллюстрации Greg Du Toit/mediadrumworld.com

В 2013 году Грег дю Туа получил престижную премию Wildlife Photographer of the Year за свой снимок "Сущность слонов".

Правообладатель иллюстрации Greg Du Toit/mediadrumworld.com

На двух фотографиях из серии "От заката до рассвета" показана раненая антилопа гну, спасающаяся от пожаров, которые охватили пастбища в восточно-африканском регионе Серенгети, большую часть которого занимают заповедники.

Правообладатель иллюстрации Greg Du Toit/mediadrumworld.com

"Мы заметили антилопу, которая не убегала от огня. При ближайшем рассмотрении мы увидели, что у нее сломана передняя левая нога. Я с ужасом наблюдал, как огонь почти добрался до животного. Но оно все-таки убежало", - рассказывает Грег дю Туа.

Правообладатель иллюстрации Greg Du Toit/mediadrumworld.com

Правообладатель иллюстрации Greg Du Toit/mediadrumworld.com

Правообладатель иллюстрации Greg Du Toit/mediadrumworld.com

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