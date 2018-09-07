"Надеюсь, у тебя появятся фурункулы": гневное объявление помогло вернуть украденный велосипед

Правообладатель иллюстрации Shannon Loys Image caption Велосипед был разобран, но все части были на месте

"Надеюсь, у тебя в промежности появятся неизлечимые фурункулы". Такое пожелание жительница Сиэтла Шеннон Лойс адресовала вору, который украл велосипед ее мужа, трижды пережившего рак.

Лойс написала объявление, обращенное к "вонючему отбросу, ворующему велосипеды", в надежде, что это поможет вернуть пропажу. Благодаря помощи бездомного по имени Кевин, Шеннон и ее муж Эндрю воссоединились с велосипедом, который был специально адаптирован к его потребностям.

Похоже, тирада из объявления - и мысль о фурункулах - сделала свое дело. Кевин рассказал Шеннон, что вор в какой-то момент испугался и бросил велосипед, и в итоге он оказался у бездомного.

Полностью текст объявления выглядел так:

Уважаемый вонючий отброс, ворующий велосипеды. Велосипед, который ты украл, принадлежит моему дорогому мужу, трижды победившему рак. Он был специально адаптирован к его потребностям. Надеюсь, у тебя в промежности появятся неизлечимые фурункулы.

"Это был крик в пустоту. Я была расстроена. Это шло от сердца", - рассказала Лойс Би-би-си.

Правообладатель иллюстрации Shannon Loys

Вернуть велосипед было не так-то просто - для начала нужно было разыскать Кевина.

Увидев яростное объявление, он попросил прохожую позвонить по указанному телефону и объяснить, что велосипед у него, и он хочет вернуть его мужу Шеннон, потому что тому "пришлось тяжело".

По телефону Лойс услышала лишь то, что Кевин ждет ее у магазина в пригороде Сиэтла, а при нем - тележка и его собственный велосипед. Более точных инструкций не последовало.

Разговор произошел в 11 вечера, Лойс уже не могла уснуть и отправилась на поиски Кевина.

"Это все равно что искать иголку в стоге сена, но я все же решила попытаться. Других наводок у меня не было", - рассказывает она. Описав несколько кругов по окрестностям, она наткнулась на стоянку бездомных и спросила у них, знают ли они "человека с тележкой и велосипедом".

Через некоторое время - после того, как она отказалась от предложений купить наркотики и заверила, что она не из полиции, - появился Кевин "с широкой улыбкой на лице".

Правообладатель иллюстрации Shannon Loys Image caption Велосипеду требуется небольшой ремонт

Вернувшись домой, Шеннон включила свет и разбудила мужа, держа в руках его велосипед.

"Судьба была к мужу жестока, так что это воссоединение было для него даже важнее, чем сам велосипед", - говорит она. Вскоре пара встретилась с Кевином, отблагодарив его сотней долларов, горячим кофе, едой и открыткой со словами благодарности.

"Он действительно был очень милым, как мне и показалось в первый раз. Он очень беспокоился, что вором посчитают именно его", - говорит Лойс.

Правообладатель иллюстрации Shannon Loys Image caption Пара отвезла в лагерь бездомных угощение

Записала Кэти Томпсон