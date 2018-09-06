Российское телевидение ответило на на новый поворот в деле об отравлении Скрипалей встречными обвинениями. Заявления британской стороны лишены логики, это бред, абсурд, "зазеркалье" и "адская карусель", утверждают представитель МИД Мария Захарова, а также корреспонденты и ведущие "Первого канала" и канала "Россия".

Русская служба Би-би-си ознакомилась с вечерними новостями и выпусками общественно-политических программ и отвечает на некоторые вопросы, прозвучавшие в эфире российского телевидения. Ответы на эти вопросы есть в сообщениях британской стороны.

5 сентября Скотленд-Ярд назвал имена россиян, которым предъявлено обвинение в попытке убийства бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Это сотрудники ГРУ, въехавшие в Великобританию по российским паспортам на имена Александра Петрова и Руслана Боширова, считает следствие. Глава контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда Нил Басу представил фотографии подозреваемых, рассказал подробности об их перемещениях по Лондону и Солсбери, а также сообщил, что в номере лондонской гостиницы, где останавливались Петров и Боширов, удалось найти следы "Новичка".

Позднее днем Тереза Мэй выступила в парламенте, рассказав о ходе следствия и о результатах работы британской разведки: спецслужбы пришли к выводу, что операция была организована ГРУ и, скорее всего, происходила с одобрения высокопоставленных российских чиновников.

Российская сторона обвинила Британию в "бреде и отсутствии доказательств", а на российском телевидении прозвучали призывы к зрителям не воспринимать новости из Соединенного Королевства всерьез:

"Позиция Кремля никак не изменилась, каких-то новых сведений у нас быть не может, потому что британская сторона отказалась от какого-то нашего участия или взаимодействия с нами в расследовании этого инцидента. Мы надеемся услышать хоть что-нибудь вразумительное по этой теме", - пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, цитата по программе "60 минут по горячим следам", ВГТРК.

"Это и есть зазеркалье! Когда с одной стороны нам говорят о том, что предоставьте информацию об этих людях, о которых мы узнали только сегодня, увидели эти фотографии, узнали эти имена. А нам тут же сказали, что имена вымышленные! А документы поддельные! Мы запрашивали пять месяцев хоть какую-то информацию для того, чтобы начать поиски возможных людей, которые были сопричастны к тем преступлениям, о которых заявлял Лондон… Ну это же… Это даже не театр абсурда, это не зазеркалье, это какая-то адская карусель, в которой нет ни конца, ни начала!" - Мария Захарова, официальный представитель министерства иностранных дел России в программе "60 минут по горячим следам", ВГТРК.

"Давайте перестанем обсуждать это с позиции здравого смысла, позиции, логики, ловли блох", - Олег Морозов, член Совета Федерации от Республики Татарстан, бывший начальник Управления внутренней политики администрации президента, в программе "60 минут по горячим следам", ВГТРК.

Отсутствие доказательств

"Новая глава в деле об отравлении Скрипалей, которое и без того было похоже на абсурдный и запутанный политический триллер… Москва уже который раз обращает внимание: в теориях, которые множатся в Лондоне, нет ни доказательств, ни логики, ни здравого смысла. Но кого это останавливает?" - Екатерина Андреева, ведущая итогового выпуска новостей на "Первом канале".

"Не найдя доказательств по делу Скрипалей, Тереза Мэй придумала фамилию якобы отравителя - некто "Петров". Он жил напротив полицейского участка", - ведущий "Больших Вестей" Игорь Кожевин в анонсе итогового выпуска новостей на канале "Россия".

"Улика, впрочем, пока всего одна. Это маршрут передвижения подозреваемых по территории Великобритании", - корреспондент "Первого канала" Михаил Акинченко в программе "Время".

"Отчет Терезы Мэй перед парламентом по делу Скрипалей напоминал шпионский детектив времен холодной войны. Не хватало только доказательств", - собкор канала "Россия" Александр Хабаров в сюжете вечернего выпуска новостей.

Утверждение:Британия выдвигает обвинения против россиян, не имея никаких доказательств, кроме записей с камер наблюдения.

Фактчек: Это не так. О доказательствах - хоть и вскользь - в парламенте говорила премьер-министр Тереза Мэй. О найденных уликах рассказывал и глава контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда Нил Басу. На российском ТВ рассказывали, что Мэй упоминала в своей речи о том, что в ходе расследования полиция отсмотрела 11 тысяч часов видеозаписей с камер наблюдения.

При этом журналисты государственного телевидения умолчали, например, о том, что в комнате отеля City Stay Hotel в районе Боу, где останавливались Петров и Боширов, были найдены следы яда "Новичок" - об этой улике в своем выступлении говорил Нил Басу.

Сотрудники российского телевидения также умалчивают о том, что полиция опросила более 1400 свидетелей и, среди прочего, запросила у компании Nina Ricci подтверждение о том, что флакончик из-под духов компании был переделан для транспортировки яда. Это - лишь часть доказательств, о которых британская сторона сочла возможным рассказать публике до окончания следствия. Скотленд-Ярд публикует эти данные, обращаясь к публике за помощью в проведении расследования: в полиции рассчитывают, что обнародованные фотографии подозреваемых помогут найти новых ценных свидетелей.

О других доказательствах немного известно из все той же речи Мэй: выступая перед парламентом, она упоминала о важных сведениях, полученных от британской разведки, и сообщала о том, что эти сведения будут переданы представителям оппозиционной Лейбористской партии и членам парламентского комитета по безопасности. Выступавший вслед за Мэй лидер лейбористов Джереми Корбин подтвердил, что его партия получила такие сведения, и поблагодарил за них премьера.

Правообладатель иллюстрации Handout

Правообладатель иллюстрации Handout

Таймстемп на фотографиях

"Вот смотрите. Нам что сейчас предъявляют? Это же то, что было британцами опубликовано, верно? Мы видим коридор. Насколько было сказано британской стороной, речь идет о том, что это аэропорт видимо, да? Коридор в каком-то помещении аэропорта. Это стоп-кадр. Видите, что написано? "Пауза". Это стоп-кадр камеры. Это кто у нас? Баширов. Вот посмотрите. Одинаковое место, один и тот же - не идентичный, а один и тот же коридор. Время - одно и то же. Вплоть до секунды. Либо это наложенные сверху фотографии дата и точное время, либо это сотрудники Главного разведывательного управления России, которые научились ходить одновременно, но их образы запечатлены в двух разных фотографиях", - Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел России, в программе "60 минут по горячим следам", ВГТРК.

Утверждение:Фотографии с россиянами, идущими по коридору в аэропорту, похоже, подделаны - не могут же они идти по одному и тому же коридору в одно и то же, с точностью до секунды, время!

Фактчек: Эти фотографии действительно сделаны в одно время. Но они сделаны в разных местах, разными камерами - это можно понять, сравнив угол съемки с камер и отличия на стенах коридоров, которые видны около пометки "Пауза". Так, на фото с Бошировым в правом нижнем углу виден красный треугольник, а на фото с Петровым его нет. В левом нижнем углу на фото с Бошировым отсутствует темное пятно на стене, которое есть на фото с Петровым.

Если присмотреться к фотографиям, можно обратить внимание, что на металлических конструкциях, расположенных вдоль стен, установлены синие знаки с белыми стрелками — это турникеты. В аэропорту Гатвик, куда, по версии британского следствия, прилетели россияне, такие турникеты установлены на выходе с таможенного контроля в зал прилетов. Их несколько в ряд, они стоят очень близко друг к другу - для двух пассажиров, путешествующих вместе, пройти одновременно через два соседних турникета не составит проблемы.

Полиция Британии также поясняла, что эти фотографии сделаны на выходе из зоны международных прилетов на разных турникетах.

Британцы отказываются сотрудничать

"Мы опять направили запросы, прозвучал вопрос к британскому послу в Москве: "Предоставьте материалы, о чем идет речь?" Хотя бы отчество! Когда речь идет о гражданах России, на чем настаивает британская сторона, у этих граждан должно быть отчество. Явно эти люди прошли туда — если британская сторона настаивает на том, что это российские граждане, — по британской визе. Для того, чтобы получить британскую визу, вы должны заполнить анкету не на одной и даже не на пяти страницах. Вас спрашивают обо всем, включая ваши связи с родственниками. Все, детали работы. Вы должны предоставить счета из банка… оставить отпечатки пальцев. Сегодня британскому послу было об этом сказано. На основе этих данных мы потребовали у британской стороны предоставить нам всю имеющуюся информацию. Что вы думаете? Полный отказ!" - Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел России, в программе "60 минут по горячим следам" (вечерний выпуск), ВГТРК.

"Сегодня они [англичане] действуют так же, как они действовали во время убийства Литвиненко. Российская конституция запрещает выдавать российских граждан. Они это прекрасно знают, и весь этот цирк разыгрывался и во время дела Литвиненко. Они громко кричали и требовали того, что мы выполнить в принципе не можем. А когда мы говорили "приезжайте сюда, задавайте вопросы", они гордо отказались сотрудничать, отказались приезжать. В результате до сих пор непонятно, что случилось с Литвиненко, нет свидетельства о смерти, дело подвешено", - Николай Стариков, лидер общественного движения "Патриоты Великого Отечества" в программе "60 минут по горячим следам" (дневной выпуск), ВГТРК.

Утверждение:Лондон не допускает Москву к расследованию. Также было и с делом Литвиненко.

Фактчек: В деле об отравлении Скрипалей Британия действительно отказывается сотрудничать с Россией, поскольку считает российскую сторону причастной к отравлению бывшего сотрудника ГРУ.

А вот в деле Александра Литвиненко - вопреки тому, что заявляет Николай Стариков, Британия пыталась добиться помощи от российских властей в расследовании убийства. О таких запросах говорится в результатах общественного дознания по делу об отравлении Литвиненко полонием. Например, в материалах упоминается, что британская полиция обращалась к российским властям с просьбой проверить на радиацию один из самолетов, на котором летели Ковтун с Луговым. На эту просьбу российские власти ответили отказом.

Лишь спустя семь лет британцам был письменный отчет о проверке на радиацию, которая была проведена российскими специалистами. Результаты этого отчета так и не были учтены британской стороной в расследовании, поскольку они противоречили другим свидетельствам и доказательствам. В рамках расследования дела Литвиненко представители Следственного комитета также просили предоставить им статус заинтересованной стороны - и получили его. А британские следователи, в свою очередь, ездили в Россию и допрашивали там Лугового и Ковтуна.