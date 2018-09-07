Путин, Эрдоган и Роухани решают судьбу Идлиба. Турция против наступления

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Хасан Роухани, Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин на предыдущем совещании по Сирии в апреле 2018 года

Президенты России, Ирана и Турции на саммите в Тегеране в пятницу попытаются решить судьбу мятежной сирийской провинции Идлиб. Силы Башара Асада вместе с россиянами и иранцами готовят большое наступление, но Турция - против.

О том, что войска Башара Асада со дня на день начнут наступление на Идлиб, последнюю неподконтрольную им провинцию к западу от Ефрата, говорят уже по крайней мере две недели, но эта потенциально кровопролитная операция все еще не началась, и одна из причин этого, по мнению многих обозревателей, заключается именно в позиции Турции.

Идлиб расположен на северо-западе Сирии, на границе с Турцией, и именно Турция является гарантом безопасности в этой провинции, которая по соглашению между Ираном, Россией и Турцией в сентябре 2017 года стала одной из четырех "зон деэскалации", куда могли эвакуироваться вооруженные противники режима Асада вместе с семьями.

Остальные три зоны уже отвоеваны правительственными войсками, остался один Идлиб, который контролируется противниками Асада с самого начала гражданской войны.

Против наступления на Идлиб выступают и западные страны вместе с союзниками в регионе, а спецпредставитель ООН по Сирии Стаффан де Мистура предупреждает о вероятности гуманитарной катастрофы в случае начала активных боевых действий.

Чего боится Турция?

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на этой неделе говорил, что наступление в Идлибе "несет серьезные риски с точки зрения безопасности и гуманитарной ситуации", и Турция постарается на саммите 7 сентября добиться того, чтобы перемирие в этой провинции не нарушалось.

По словам Чавушоглу, после ударов российской авиации 4 сентября по Идлибу Турция заявила России, что считает эти действия неправильными.

Турция опасается новой мощной волны беженцев из провинции, где сейчас живут около 3 миллионов человек. Кроме того, Анкара беспокоится за свои плацдармы у границы, с которых Турция и ее клиенты из Сирийской свободной армии могут угрожать сирийским курдам, удерживающим территории дальше на восток.

"За столом переговоров Турция должна проявить дипломатическую мощь, обезопасить себя от потенциальной волны миграции и проникновения террористических элементов и продолжить политику защиты и сохранения Идлиба как зоны безопасности", - писало перед саммитом в Тегеране турецкое интернет-издание "Хабертюрк".

"Анкара считает, что операция в Идлибе аннулирует все завоевания Турции в регионе [...] Анкара предлагает уговорить террористические группировки уйти из Идлиба или хотя бы начать этот процесс", - писала проправительственная турецкая газета "Ватан" 4 сентября.

Каковы силы Турции в Идлибе?

В мае этого года Турция закончила развертывание 12 наблюдательных постов по периметру Идлиба, на линии противостояния войск Асада и их противников.

Это не какие-нибудь вышки с наблюдателями: в мае сообщалось, что каждый пост укоплектован механизированной ротой, усиленной дополнительной бронетехникой.

"Сейчас это по сути небольшие военные базы", - говорит военный обозреватель Би-би-си Джонатан Маркус.

Чего хотят Асад и союзники?

Для Башара Асада и его войск очень важно как с политической, так и с военной точки зрения попытаться очистить от врагов последний из их крупных оплотов к западу от Евфрата (территории к востоку от реки контролируют курды в союзе с американцами).

Россия устами министра иностранных дел Сергея Лаврова и других официальных лиц объясняет, что операция в Идлибе нужна, чтобы выбить оттуда террористов.

Идлиб и вправду в большой мере контролируется исламистскими группировками, но вообще все стороны в сирийском конфликте все эти годы достаточно произвольно и своекорыстно подходили к вопросу о том, кого считать террористом и против кого воевать в каждый конкретный момент.

Кто контролирует Идлиб?

По оценке ООН, в Идлибе, где сейчас живет примерно три миллиона человек, находятся около 10 тысяч вооруженных бойцов разных группировок.

Самой большой группировкой считается джихадистская "Хайат Тахрир аш-Шам" - это наследница "Джебхат ан-Нусры", которая признана террористической и запрещена во многих странах, в том числе в России.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Сотни сирийских беженцев уже потянулись к границе. Турция и Запад опасаются, что в случае наступления Асада их будут сотни тысяч. На фото - лагерь у турецко-сирийской границы 6 сентября

Летом 2017 года "Хайат Тахрир аш-Шам" после междоусобицы с двумя до того союзными ей группировками установила контроль над большей частью Идлиба.

Еще одна экстремистская группировка в Идлибе - созданная в начале этого года "Хуррас ад-Дин". Внешние наблюдатели называют ее местным филиалом "Аль-Каиды" (также признана террористической и запрещена во многих странах, в том числе в России).

Из не относящихся к экстремистским группировкам в Идлибе выделяется "Национальный фронт освобождения" (НФО) - это созданный в этом году альянс умеренных исламистов и других противников Асада. Полагают, что НФО пользуется поддержкой Турции, которая видит в нем противовес исламским фундаменталистам.

Все эти группировки занимают непримиримую позицию по отношению к Асаду и обещают оборонять Идлиб до конца.