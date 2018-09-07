СМИ России: поправки Путина - суррогат пенсии под видом зарплаты

В обзоре российских газет за 7 сентября:

"Коммерсант": поправки президента

Газета "Коммерсант" комментирует поправки к пенсионной реформе, которые в минувший четверг озвучил президент Путин. В основном, отмечает издание, они отражают меры, заявленные президентом в телеобращении - повышение пенсионного возраста для женщин до 60 лет, а не до 63-х, и возможность разрешить многодетным матерям выходить на пенсию досрочно.

Но особый акцент газета делает на поправки президента в Уголовный кодекс. Согласно им, отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение лиц предпенсионного возраста, а это пять лет до пенсии, повлечет штраф до 200 тысяч рублей или обязательные работы до 360 часов.

Председатель "Деловой России" Алексей Репик считает, что уголовная ответственность допустима лишь в качестве крайней меры, и то лишь за "циничные многократные необоснованные действия дискриминационного характера". Он считает недопустимым, чтобы уголовное преследование в этой части "стало мерой давления на бизнес".

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин считает, что "чем жестче ответственность, тем больше шансов, что работодатели начнут увольнять лиц, не достигших предпенсионного возраста". "И 50-летние мужчины, и 45-летние женщины могут оказаться в зоне риска", - не исключает он.

По мнению политолога Николая Миронова, "по факту получился суррогат пенсии под видом зарплаты - содержание людей предпенсионного возраста возложили на плечи бизнеса и региональных бюджетов".

По мнению директора центра мониторинга законодательства РСПП Ирины Котелевской, норму сложно будет применять: чтобы наказать, надо "оценить обстоятельства" увольнения, а также найти "подтверждение" тому, что работника уволили именно за его возраст, поэтому "не получится защитить ни права людей, ни права бизнесменов".

При этом эксперт напоминает, что любой вид уголовной ответственности, который вводится как "пугало для бизнесменов", применяется обычно "по усмотрению правоохранительных органов".

"Поправки не меняют сути, кем бы они ни вносились, - приводит "Коммерсант" мнение вице-спикера Госдумы от ЛДПР Игоря Лебедева. - Их бросают как кости собаке, но они не отменяют повышения возраста, против чего выступает большинство граждан. А уголовное наказание для бизнесменов приведет к тому, что людей начнут увольнять за шесть-восемь лет до пенсии".

"Это косметические примочки, не отменяющие пенсионную реформу, которой не должно быть в принципе", - заявил газете зампред ЦК КПРФ Дмитрий Новиков.

"Ведомости": попытка либерализации сети

По данным газеты "Ведомости", Верховный суд готовит поправки в свое постановление по делам о преступлениях экстремистской направленности. Речь идет о привлечении к ответственности за лайки и репосты в социальных сетях.

Основных новелл в обсуждаемых поправках две, пишут "Ведомости" со ссылкой на источник, знакомый с их содержанием. В первом случае уточняется, что сама по себе публикация или репост материала (пусть даже уже признанного экстремистским по решению суда) еще не может свидетельствовать, что действия автора были направлены на разжигание вражды - присутствие такой цели должно подтверждаться совокупностью других доказательств.

Кроме того, решая вопрос о наличии у обвиняемого при публикации умысла и цели разжигания вражды, суду следует учитывать контекст публикации, наличие и содержание комментариев, содержание всего аккаунта, а также данные о количестве просмотров размещенной информации, размере и характеристике пользовательской аудитории.

Профессор МГУ Леонид Головко считает, что от этих поправок большой пользы не будет, как, впрочем, и вреда. По его мнению, эффект был бы гораздо большим, если бы Верховный суд отменил несколько громких решений по делам о лайках и репостах.

А руководитель международной правозащитной организации "Агора" Павел Чиков считает новую попытку Верховного суда "очень слабой". Очевидно, говорит он, что Верховный суд пытается сработать спойлером общественного запроса на либерализацию, предлагая не менять законодательство и оставить все как есть.

"Ведомости" отмечают, что стремительный рост числа уголовных дел, которые возбуждаются по публикациям в соцсетях, связанным с критикой действующей власти или просто существующего положения вещей, вызывает все большую озабоченность в обществе.

"Коммерсант": без консенсуса

Совет безопасности ООН на экстренном заседании, которое собрали в четверг по просьбе Великобритании, не смог прийти к консенсусу, привлекать ли Россию к расследованию отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Заседание прошло на фоне новых данных в деле Скрипалей: прокуратура Великобритании опубликовала серию фото двух россиян, подозреваемых в покушении на экс-сотрудника ГРУ и его дочь.

Большинство членов Совбеза советовали России сотрудничать со следствием и обмениваться информацией с Лондоном. Впрочем, отмечает газета "Коммерсант", которая пишет на эту тему, сама Великобритания не разделяет этот призыв. "Не зови поджигателя тушить пожар", - объяснила позицию страны ее постпред в ООН Карен Пирс.

Она напомнила, что у Москвы был шанс присоединиться к расследованию в марте, когда британское правительство направляло запрос о сотрудничестве, однако "в России ответили, что запрос недействителен".

Постпред России при ООН Василий Небензя, в свою очередь, сказал, что направленная в марте бумага была не запросом, а письмом бывшего тогда главой МИДа Бориса Джонсона с просьбой признаться в совершенном преступлении и объяснить причину, по которой его совершили.

Небензя также возмутился тем, что в предоставленных Лондоном доказательствах, по его мнению, "зашкаливает число нестыковок".

По мнению российского постпреда в ООН, новая порция обвинений в адрес России связана с "новым политическим сезоном" и готовящейся химической провокацией в сирийском Идлибе.

РБК: охота на медведя

Газета РБК рассказывает о выемках документов в администрации Иркутской области в рамках проверки в отношении вице-губернатора Виктора Кондрашова. А против губернатора Сергея Левченко хотят завести уголовное дело по поводу охоты на медведя, в которой участвовал губернатор.

РБК отмечает, что оба фигуранта - члены КПРФ и эксперты, опрошенные изданием, связывают оба события с грядущими выборами.

Член ЦК КПРФ Андрей Андреев в разговоре с РБК связал выемки в администрации с предстоящими 9 сентября выборами в областной парламент на фоне "падения рейтинга "Единой России". "Мы наблюдаем традиционный набор PR-инструментов, вплоть до привлечения силовых органов, против представителей компартии. Обвинения связаны со старыми заявлениями прокуратуры и следственных органов в отношении кандидатов КПРФ", - утверждает Андреев.

Сергей Левченко, руководящий обкомом КПРФ и входящий в президиум ЦК КПРФ, отказался возглавлять список коммунистов на выборах в законодательное собрание, впрочем, пообещав агитировать за компартию. Согласно внутренним социологическим опросам, у КПРФ в регионе рейтинг опережает показатели "Единой России", утверждают два источника РБК, близких к руководству области.

Появившиеся перед выборами претензии правоохранительных органов к региональной верхушке наводят на мысли, что это кампания по дискредитации Левченко, отмечает политолог Ростислав Туровский. "Есть ощущение того, что уровень поддержки КПРФ и "Единой России" в Иркутской области сопоставимы, и эти новости могут ударить по позициям не только губернатора, но и КПРФ перед выборами", - отметил эксперт.

При этом Туровский уверен, что серьезно эти события не повлияют на результаты выборов, так же как и на отношение к губернатору. "Административно выемки документов и заявление прокуратуры выглядят как удар по Левченко, но электорально у него мощный повод обыграть ситуацию и показать, как все ополчились против него", - согласен президент фонда "Петербургская политика" Михаил Виноградов.

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Обзор подготовил Олег Савин, Служба мониторинга Би-би-си