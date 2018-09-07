Image caption Александр Гольдфарб, Марина Литвиненко и Бертран Селлиер

В четверг, 6 сентября, в полдень перед зданием федерального суда Южного округа Нью-Йорка состоялась пресс-конференция микробиолога и публициста Александра Гольдфарба. За несколько минут до этого он подал иск о защите чести и достоинства против российского Первого канала и телекомпании RT-America.

На пресс-конференции также выступали адвокат истца Бертран Селлиер и прилетевшая из Англии Марина Литвиненко, вдова бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, который в 2006 году был отравлен в Лондоне радиоактивным изотопом полоний-210 и скончался в больнице в возрасте 44 лет.

Истец называет клеветническими ряд заявлений Вальтера Литвиненко, отца Александра, прозвучавших в четырех программах Первого канала и одной передаче телеканала RT.

Например, рассказывая 20 марта 2018 года в программе "Пусть говорят" о своем визите в лондонскую больницу, в которой умирал его сын, Литвиненко-старший заявил, что жена Гольдфарба якобы сообщила ему по-английски, что именно он, Александр Гольдфарб, убил Литвиненко.

"Вы считаете, что вашего сына убил соратник Бориса Березовского?" - спросил ведущий. Вальтер Литвиненко ответил, что именно так он и считает, а также отметил, что один из бывших лидеров чеченских сепаратистов Ахмед Закаев назвал Гольдфарба агентом ЦРУ.

В последующих программах повторяется утверждение, что истец якобы связан с ЦРУ, и многозначительно отмечается, что "28-летняя жена" Гольдфарба умерла через месяц после Литвиненко. В исковом заявлении утверждается, что супруге Гольдфарда Светлане был в тот момент 51 год, а скончалась она три с половиной года спустя от рака.

Она не могла обращаться к Вальтеру Литвиненко по-английски, которым он не владел, отмечается в исковом заявлении.

Как заметил Гольдфарб на пресс-конференции, в мире у ЦРУ немало недоброжелателей, и утверждения о его сотрудничестве с этим ведомтством, которые он категорически отрицает, могут подвергнуть его жизнь опасности.

Весной, рассказал Гольдфарб, к нему приходили из ФБР в связи с опасениями за его безопасность.

Исковое заявление длиной в 43 страницы было отправлено в суд по электронной почте. Его текст вывешен на сайте издания The Daily Beast.

Перед тем как обратиться в суд, адвокат истца Селлиер отправил 18 июня генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту письмо, в котором потребовал, чтобы тот официально опроверг "ряд лживых и клеветнических заявлений", прозвучавших в марте-апреле в трех передачах "Пусть говорят" и одной программе "Человек и закон".

Селлиер упомянул утверждения о том, что Гольдфарб якобы "убил Александра Литвиненко по заданию ЦРУ, был причастен к убийству своей жены и обманом убедил британские власти предоставить политическое убежище Борису Березовскому".

В тот же день адвокат Гольдфарба направил аналогичное письмо главреду RT Маргарите Симоньян и потребовал незамедлительно опровергнуть утверждения, прозвучавшие 1 апреля в программе Worlds Apart, и принести за них извинения.

Первый канал ответа пока не прислал, а от имени RT Селлиеру ответил ровно месяц спустя юрист Мэтью Леддикот. Он отверг все претензии Селлиера и заявил, что утверждения, которые тот называет клеветническими, прозвучали исключительно из уст Вальтера Литвиненко и выражали его личное мнение, а не точку зрения RT и его сотрудников. Леддикот подчеркнул, что в передаче RT упоминались и позиция британских властей, и тот факт, что жена Гольдфарба умерла от рака.

По словам Леддикота, RT не считает, что каналу есть, что опровергать и за что извиняться.

26 июля адвокат Гольдфарба ответил посланием, видимо, предвосхищавшим доводы, которые он будет выдвигать теперь в суде. По его словам, закон говорит, что тот, кто лишь оглашает клеветническое заявление, подлежит такой же ответственности, как и тот, от кого оно первоначально исходило.

Как пишет дальше Селлиер, ведущая передачи RT Оксана Бойко заявила, что Тереза Мэй, будучи министром внутренних дел Британии, "засекретила дело Литвиненко", хотя Вальтер должен иметь к нему полный доступ. Он же заявил в ответ, что доступа к материалам дела у него нет.

На самом деле, считает адвокат Гольдфарба, и Вальтер, и Бойко, и сотрудники RT прекрасно знали, что все материалы следствия, включая медицинские документы, находятся в открытом доступе. Селлиер уверен, что в программе RT якобы было "намеренное искажение фактов", рассчитанное на то, "чтобы придать клевете больше убедительности".

Бойко спросила Литвиненко-старшего, правда ли, что у жены Гольдфарба был рак. Вальтер Литвиненко заявил в ответ, что ничего подобного: она, как он утверждал, была молодой женщиной, и "они ее просто убили", потому что она "слишком много знала и слишком много говорила". Журналистка знала, что это не так, уверен Селлиер, но не сделала попытки опровергнуть слова отца Литвиненко.

Селлиер считает, что дело может рассматриваться в суде Нью-Йорка, поскольку на российское телевидение в США подписаны десятки тысяч людей. Адвокат не сообщил, на какую сумму он рассчитывает в случае победы, заметив, что она будет определена судом.

Теперь истец должен вручить ответчикам повестки и исковое заявление. Селлиер сказал, что этот этап тяжбы проблемы не составит, поскольку оба канала имеют представительства в США.