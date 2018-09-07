"Гетто для блокбастеров": почему в Голливуде отказались вручать "Оскар" за популярный фильм

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Организаторы "Оскара" обеспокоены неуклонным снижением рейтинга церемонии

Американская киноакадемия решила не вручать "Оскар" за лучший популярный фильм на ближайшей церемонии. Планы ввести новую номинацию ранее вызвали бурные споры в киносообществе.

"После поступления широкого спектра отзывов на введение новой награды мы поняли, что необходимо провести дополнительные дискуссии с членами [академии]", - заявил исполнительный директор киноакадемии Доун Хадсон.

Об учреждении новой номинации было объявлено в августе. Награду за лучший популярный фильм предлагалось вручать за картины, которые имеют широкий успех у публики. Однако четких критериев, по которым будут выбираться лауреаты, академики не привели.

Основной причиной учреждения новой номинации эксперты называли продолжающееся падение рейтингов оскаровской церемонии. Согласно данным компании Nielsen, с 2014 года телеаудитория премии уменьшилась на 39%.

Как отмечает издание Hollywood Reporter, новая категория наград призвана в первую очередь привлечь внимание молодых посетителей кинотеатров, поскольку ее планировалось вручать популярным блокбастерам вроде "Звездных войн", экранизациям комиксов Marvel и DC или малобюджетных фильмов ужасов вроде "Тихого места".

Главным потенциальным номинантом в этом году многие называли фантастический супергеройский боевик Райана Куглера "Черная пантера", который не только собрал хорошую кассу, но и удостоился похвал кинокритиков.

С целью повышения зрительских рейтингов академики также объявили о сокращении продолжительности церемонии на один час. Кроме того, вручение "Оскаров" переносится на месяц раньше - следующая церемония состоится не в марте, а в феврале.

"Оскар" за поцелуй

Новость о появлении новой номинации сразу вызвала критику со стороны многих кинодеятелей. Одним из первых отреагировал актер Роб Лоу, который заявил, что с введением этой награды "киноиндустрия умерла".

"Она [киноиндустрия] плохо себя чувствовала в последние годы. Ее пережили сиквелы, коммерческие фильмы и верикальная интеграция", - написал Лоу в своем "Твиттере".

Сценарист Адам Маккей в шутку предложил вручать "Оскары" в категориях, среди которых "лучший фильм, где всякая хрень круто взрывается" и "самая горячая инопланетянка".

Пользователи соцсетей также принялись высмеивать новую номинацию, некоторые предлагали ради повышения рейтингов ввести категорию "самого горячего поцелуя на экране".

Возмущение звучало и в американской прессе. Например, журналист Марк Харрис предположил, что новая награда станет своеобразным "гетто" для популярных кинохитов, которые не очень понравились академикам, но которым все же решили дать утешительный приз.

"Идеальный момент"

В защиту новой номинации выступили многие члены киноакадемии во главе с ее президентом Джоном Бэйли, который признался, что для него такая волна критики стала неожиданностью.

"Я не ожидал такой резкой реакции, особенно от журналистов. Не знаю, почему это случилось, ведь эти же люди критиковали академию за то, что она неадекватна и не учитывает вкусы людей, которые ходят в кино. Те, кто критиковал нас за неадекватность и аристократическое высокомерие, теперь вдруг встали на защиту этого и говорят о том, что "Оскар" не должен опошливаться", - заявил Бэйли.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Бэйли признается, что реакция журналистов на новую номинацию застала его врасплох

Журналист и член киноакадемии Питер Барт отмечает, что объявление о присуждении новой награды было сделано неумело, хотя именно сейчас такая номинация была бы уместна.

Барт напоминает, что на самой первой церемонии "Оскара" в 1929 году главная премия была поделена между популярной картиной "Крылья", получившей приз как лучший фильм, и арт-хаусной лентой "Восход солнца", которая получила премию с формулировкой "За выдающиеся постановочные достоинства".

"Получается, что учредители [премии] поняли это еще 90 лет назад. Этот год казался идеальным моментом для того, чтобы повторить это решение. "Черная пантера" выглядит достойной "Оскара"; и это однозначно "самый популярный" фильм", - написал Барт в своей колонке на сайте Deadline.