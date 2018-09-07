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Последние два дня американская пресса не перестает гадать, кто же из высокопоставленных членов администрации Белого дома мог написать колонку в New York Times о "тайном сопротивлении" в администрации Дональда Трампа.

Список чиновников, заявивших, что это не они, уже чуть ли не больше, чем список вероятных авторов.

Анонимная колонка под заголовком "Я часть сопротивления в администрации Трампа" вышла 5 сентября. В ней неназванный член команды Трампа рассказывает, что он и другие сотрудники Белого дома работают на благо страны, чтобы не допустить реализации многих идей "аморального и импульсивного" президента, который постоянно меняет мнение.

Трамп обрушился с критикой и на автора колонки, и на New York Times за решение публиковать анонимный материал.

"Это не я"

Чиновники из ближайшего окружения Трампа начали наперебой заявлять, что они колонку не писали.

Майк Пенс , вице-президент США: "Вице-президент всегда подписывает свои колонки".

, вице-президент США: "Вице-президент всегда подписывает свои колонки". Майк Помпео , госсекретарь: "Это не моя колонка. Ее автору стоит уволиться".

, госсекретарь: "Это не моя колонка. Ее автору стоит уволиться". Стив Мн у чин , министр торговли: представитель министра назвал предположения о его авторстве смехотворными.

, министр торговли: представитель министра назвал предположения о его авторстве смехотворными. Джеймс Мэттис , министр обороны: пресс-секретарь главы Пентагона заявила, что он не писал.

, министр обороны: пресс-секретарь главы Пентагона заявила, что он не писал. Бен Карсон, министр жилищного строительства: "Хаха, нет, [это не я]".

Также открестились от колонки министр юстиции Джефф Сешнс, представитель США в ООН Ники Хэйли, директор ЦРУ Джина Хаспел, министр энергетики Рик Перри, советник Трампа Келиэнн Конуэй, министр торговли Уилбур Росс и многие другие.

Из тех членов команды Трампа, которых американская пресса называла возможными авторами колонки, не опровергли свою причастность к материалу разве что только дочь Трампа Иванка и ее муж, один из ближайших советников президента Джаред Кушнер. Супруга президента Мелания Трамп, в поведении которой журналисты не раз пытались отыскать скрытые сигналы несогласия с политикой мужа, колонку раскритиковала.

В New York Times знают личность автора колонки, но не раскрывают ее даже собственным сотрудникам, освещающим дела Белого дома.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Вице-президент Майк Пенс заявил, что всегда подписывает свои колонки

Кто это был? Лингвисты указывают на Майка Пенса

В колонке употреблено несколько архаичное слово "путеводная звезда" (в оригинале - lodestar), которое входит в лексикон вице-президента Майка Пенса. Его же произнес на церемонии прощания с сенатором Джоном Маккейном дипломат Генри Киссинджер.

На Пенса указывает и компьютерный лингвистический анализ колонки, проведенный журналистом Би-би-си Роландом Хьюзом. Алгоритм анализировал саму колонку, а также официальные заявления и речи нескольких высокопоставленных американских чиновников, которые могли бы быть авторами заметки.

Анализ показал, что у автора колонки есть вполне определенный стиль. В предложениях достаточно мало слов (19,3), хотя обычно заявления пресс-служб министерств и министров составлены из более длинных предложений - до 30 слов.

В колонке также часто используется пассивный залог: к примеру, анонимный автор пишет о Трампе "Хотя он был избран как республиканец". В обычном прес-релизе Белого дома эта фраза звучала бы иначе, утверждает автор исследования: "Хотя американский народ избрал его как республиканца".

Короткие предложения и пассивный залог активно используются в заявлениях только одного чиновника в Белом доме - и это вице-президент Майк Пенс.

Автор подчеркивает, что к исследованию не стоит относиться слишком серьезно, потому что на результаты могли повлиять самые разнообразные факторы: к примеру, это мог быть спичрайтер какого-нибудь чиновника, или колонка могла пройти серьезную редактуру в New York Times.

Проект WikiLeaks также провел собственное лингвистическое исследование колонки и определил, что ее автор, вероятнее всего - пожилой мужчина консервативных взглядов. New York Times ни возраст, ни пол автора не указывала.

Так уж ли это важно?

Пока все предположения о личности автора колонки о "сопротивлении" Трампу внутри Белого дома касаются руководителей министерств или ключевых сотрудников администрации США, хотя титул "высокопоставленный чиновник", который анонимному колумнисту приписала New York Times, может трактоваться крайне широко.

Это, как сообщает CNN, может быть и заместитель министра, и кто-нибудь менее высокого ранга, но при этом хорошо осведомленный о ситуации в Белом доме и вовлеченный во многие важные процессы американской администрации. По подсчетам канала, таких людей в администрации и различных министерствах - более двух тысяч человек, все они могли быть упомянуты в публикациях как "высокопоставленный чиновник".

Об этом же пишет и сама New York Times. В статье журналиста Мэтта Флегенхаймера говорится, что в окружении Трампа каждый хочет быть "высокопоставленным источником", и журналисты охотно указывают их так.

Бывший сотрудник администрации Барака Обамы Томми Вьетор признается, что его назвали однажды высокопоставленным чиновником, хотя он работал ассистентом пресс-секретаря Белого дома и получал скромную по американским меркам зарплату. Несколько раз он даже просил называть его "младшим сотрудником администрации", но журналисты отказывалисть.

Автор колонки говорит, что он лишь часть "сопротивления" внутри Белого дома, которое старается смягчить негативные последствия действий президента и не дать ему реализовать самые опасные затеи. Примерно об этом же говорится, судя по отрывкам, в книге журналиста Боба Вудворда о Белом доме, которая вызвала крайне негативную реакцию Трампа.

Именно поэтому не так уж и важно, кто именно написал колонку: как пишет журналист Майк Аллен в издании Axios, в Белом доме многие думают так же. После публикации колонки два "высокопоставленных чиновника" в администрации Трампа сказали Аллену, что аноним просто сорвал у них слова с губ.

"Надеюсь, Трамп знает - нас десятки", - сказал анонимный собеседник. Другие собеседники издания неоднократно говорили, что считают своей задачей "спасение Америки и мира" от действий президента.