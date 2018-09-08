Как я тусовался на Ибице в инвалидной коляске

Журналист Би-би-си Алекс Тэйлор живет с диагнозом церебральный паралич и передвигается в инвалидном кресле, но не собираеся отказываться от развлечений и активного образа жизни. Этим летом он решил проверить, насколько доступны клубы на Ибице для людей с ограниченными возможностями.

Год назад мне сказали заплатить двойную цену, чтобы зайти в клуб на Ибице. Почему? Мой диагноз - церебральный паралич. Мои возможности передвигаться ограничены.

Если я хочу провести время в клубе, мне нужна помощь сиделки. А сиделка тоже должна платить за вход.

Позднее я получил извинения от клуба Amnesia. Этим летом я решил проверить, изменилось ли что-то за год на острове вечеринок для людей с ограниченными возможностями.

Я вернулся на Ибицу для съемок документального фильма - Ибица. Доступ везде?

Вот что я узнал в этот раз о тусовках в инвалидном кресле.

1. Я путешествовал как член королевской семьи

Image caption Алекс Тэйлор садился в самолет в сопровождении сотрудников аэропорта

Если вы передвигаетесь в инвалидном кресле или просто испытываете сложности с передвижением, авиалинии предлагают помощь для посадки в самолет. Я не могу передвигаться самостоятельно, поэтому для меня это очень удобно.

В аэропорту я чувствовал себя как член королевской семьи. Сначала меня везли в машине с сигнальными огнями, потом на коляске в сопровождении сотрудников аэропорта.

В самом самолете, чтобы добраться до своего места, я тоже использовал кресло на колесах. Предполагаю, что я выглядел, как жалкая версия профессора Икс из комикса "Люди Икс".

Путешествия людей с ограниченными возможностями не всегда проходят гладко, но в этот раз все было идеально.

2. Попасть в клуб - это все еще лотерея

Image caption Сотрудники клуба Amnesia не хотели пускать сиделку Алекса без входного билета

Мое возвращение на Ибицу показало, что политика клубов в отношении людей с ограниченными возможностями до сих пор далека от идеала. В лучшем случае человек на коляске чувствует смущение, в худшем - он понимает, что всем на него наплевать.

Мою сиделку опять не захотели пускать в клуб Amnesia без полной оплаты входного билета. И только люди, которые в этот раз заступились за меня при входе в клуб, смогли изменить поведение сотрудников заведения.

Неприятности ждали меня и в другом клубе - Pacha. Там моя сиделка не вызвала у охранников вопросов и никто не требовал дополнительной платы за вход.

Но меня попросили зайти со служебного входа, где коляску ждали ступеньки на пути на танцпол. Один из сотрудников, увидев это, показал нам другой вход в клуб - через пожарный выход.

Вся эта ненужная секретность заставляла меня чувствовать стыд за себя и свое состояние.

3. Туалеты для людей с ограниченными возможностями полны сюрпризов

Туалеты для людей с ограниченными возможностями в клубах - если они вообще существуют - это, как правило, довольно неудобное место. Туалеты в клубах на Ибице не стали исключением.

В клубе Amnesia туалет для людей с ограниченными возможностями был одновременно и комнатой для персонала - с холодильником и микроволновой печью. Это, наверное, потому, что комнату не часто использовали по изначальному предназначению.

Image caption Холодильник и микроволновая печь в туалете

Туалет для людей с ограниченными возможностями в клубе Pacha - это просто одна большая комната с раковиной в одном конце, и туалетом - в другом. При этом никаких дополнительных поручней для людей, которые не могут ходить, там не было. Как администрация клуба себе это представляет? Человек должен держаться за раковину и писать посреди комнаты?

Image caption Туалет клуба Pacha: никаких поручней

Клуб Pacha извинился за все неудобства и пообещал исправить ситуацию с доступом и туалетами. Клуб Amnesia не ответил на запрос о комментарии.

4. Я - вдохновение

Из-за проблем с доступом в клубы неудивительно, что на танцполе я был единственным человеком в инвалидном кресле. Сначала меня это не слишком волновало, но вызвало бурную реакцию окружающих:

"Ты такое вдохновение!"

"Я тебя уважаю, молодец!"

"Можно сделать селфи?"

"Я понимаю, что это такое. В прошлом году я сломал палец на ноге!"

Image caption Алекс нашел друзей на танцполе в клубе Es Paradis

С одной стороны, это было смешно и забавно. С другой, такое повышенное внимание к тебе, когда ты просто пытаешься быть собой и танцуешь в клубе, хоть и в инвалидном кресле, весьма утомительно.

Я думал, когда же это закончится, когда я перестану быть кем-то необычным только потому, что нахожусь на танцполе. Вероятно, только тогда, когда люди с ограниченными возможностями будут чувствовать, что им рады в клубах.

5. Я могу сбежать от моих ограничений

К счастью, много людей танцевали со мной не из жалости. Они просто хотели хорошо провести время.

Я очень благодарен людям в клубе, которые помогли мне так хорошо провести время. Да, много вопросов со входом в клубы, но их все можно преодолеть. Главное - это настрой.

Image caption Алекс почувствовал, что на одну ночь можно снять все ограничения

И это стало очевидно, когда я пошел в клуб Es Paradis.

Сотрудники клуба и посетители были рады помочь мне преодолеть пару ступенек на пути на танцпол. В этой атмосфере мне казалось, что на короткое время все барьеры сняты.

Борьба за то, чтобы люди видели во мне личность в инвалидном кресле, а не только кресло, пусть ненадолго, но была выиграна.

Да, инвалидное кресло - это мое ограничение. Но я не заперт в нем.