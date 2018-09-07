Куда и зачем ездил Сергей Скрипаль - версии прессы

Правообладатель иллюстрации REX/Shutterstock Image caption Сергей и Юлия Скрипали. По данным прессы, после обмена в 2010 году Сергей Скрипаль неоднократно ездил по крайней мере в три европейские страны

Бывший двойной агент Сергей Скрипаль, отравленный в марте в британском Солсбери, в последние годы регулярно встречался с сотрудниками спецслужб Испании - об этом со ссылкой на испанские источники сообщает New York Times. Ранее писали и о встречах Скрипаля с коллегами из Восточной Европы.

О зарубежных поездках и встречах Сергея Скрипаля уже после его освобождения и обмена писали еще весной, вскоре после того, как он вместе с дочерью Юлией стал жертвой отравления.

Следует подчеркнуть, что никакой подтвержденной информации о связи этих поездок с покушением нет, пресса высказывала лишь предположения о наличии или отсутствии такой связи.

Газета New York Times, рассказав в пятницу о поездках Скрипаля, тоже подчеркнула, что встречи отставных шпионов с действующими коллегами - обычное дело. "В таких поездках может и не быть ничего незаконного, бывшие шпионы довольно часто стараются таким образом оставаться востребованными", - написала газета.

По данным прессы, Сергей Скрипаль ездил по делам, по крайней мере, в три европейские страны.

Испания

New York Times сообщает новые - крайне скупые, впрочем - сведения о том, что Скрипаль в последние годы будто бы провел несколько встреч с сотрудниками испанской разведки CNI.

Об этом рассказал газете специализирующийся на расследованиях испанский журналист Фернандо Руэда.

"Нью-Йорк Таймс" приводит и слова пожелавшего остаться неназванным отставного высокопоставленного полицейского, который говорит, что Скрипаль, как и ранее Александр Литвиненко, помогли испанским спецслужбам многое понять о российской мафии.

О беглом сотруднике ФСБ Александре Литвиненко, отравленном в 2006 году в Лондоне радиоактивным полонием, тоже писали, что он консультировал испанских следователей относительно живущих в Испании российских мафиози и их связей с высокопоставленными российскими политиками.

Судьба Скрипаля вообще тесно связана с Испанией. В этой стране он был резидентом ГРУ, и именно там его в середине 1990-х завербовал британский агент Пабло Миллер, который поначалу представлялся бизнесменом Антонио Алваресом де Идальго.

Чехия

Первым о передвижениях Скрипаля по Европе этой весной написало чешское издание "Респект", а потом New York Timesи другие газеты пересказали эту информацию всему миру.

По данным чешских журналистов, Скрипаль впервые приехал в Чехию и встретился с сотрудниками чешской разведки в конце 2012 года (его обменяли в 2010 году).

Факт визита Скрипаля в Чехии подтверждает, в частности, бывший министр иностранных дел Чехии Мартин Стропницки.

New York Times пишет со ссылкой на анонимного чиновника, что Скрипаль приезжал в Чехию еще несколько раз. Те сведения о работе ГРУ, которыми он мог поделиться, были несколько устаревшими, так как он ушел из разведки в 1999 году, но чехи все равно сочли его рассказы интересными и полезными.

Эстония

New York Times напоминает, что, по их сведениям, в июне 2016 года Скрипаль также посетил Эстонию и тайно встретился там с группой сотрудников разведки.

Что обсуждалось на этой встрече, неизвестно. Газета пишет со ссылкой на анонимного выокопоставленного европейского чиновника, что Скрипаль делился "очень деликатной информацией".

С Эстонией в свое время был связан и завербовавший Скрипаля Пабло Миллер: как утверждает российская ФСБ, Миллер работал в британском посольстве в Таллинне в то самое время, когда он завербовал Скрипаля.