Отнять и поделить: надолго ли хватит пенсионерам коррупционных денег

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Изъятое у полковника Захарченко имущество - это 0,125% от потребностей пенсионеров в 2018 году

"Единая Россия" предложила направлять изъятые у коррупционеров деньги на пополнение пенсионного фонда. По подсчетам Русской службы Би-би-си, изъятого даже у самых крупных коррупционеров имущества на выплату пенсий хватит ненадолго.

Российские власти рассматривали разные способы пополнения бюджета на выплату пенсий, рассказал Владимир Путин во время своего обращения к россиянам по поводу пенсионного возраста. По его словам, изучался даже вариант продажи недвижимости Пенсионного фонда. Но этих денег хватит лишь на 6 дней выплаты пенсий, посетовал он - общая стоимость имущества организации составляет 120 млрд рублей.

Бюджет же пенсионного обеспечения в 2018 году составил 7,35 трлн рублей, то есть недвижимость пенсионного фонда покроет лишь 1,6% потребности Пенсионного фонда за один год.

Коррупционная составляющая

"Единая Россия" выступила с новой инициативой: партия внесла в Госдуму законопроект, где предлагает пополнять пенсионный фонд за счет "средств, полученных от конфискации, в результате совершения преступлений коррупционной направленности".

Среди самых громких коррупционных расследований в России особняком стоит дело полковника МВД Захарченко. У него было изъято имущество на сумму более 9 млрд рублей, в том числе 13 квартир, 4 автомобиля представительского класса, золотой слиток весом 0,5 кг. Это самая большая сумма, которую государство изымало через суд по закону о контроле за доходами госслужащих.

В июле 2018 года изъятые у Захарченко средства были перечислены на счет федерального казначейства.

Эта сумма составляет 0,125% от потребностей пенсионного фонда в 2018 году. Для наполнения пенсионного фонда потребовалось бы изъять деньги 802 человек, сопоставимых по обеспеченности с Захарченко.

У экс-губернатора Сахалина Александра Хорошавина, который, как установил суд, получал взятки с 2009 года, было изъято имущество на 1,1 млрд рублей.

Это лишь 0,015% от того, что необходимо пенсионерам.

Не исключено, что казна пополнится за счет имущества Вячеслава Гайзера, бывшего главы республики Коми, также обвиняемого в коррупции. У него арестованы деньги и недвижимость на сумму 4,5 млрд рублей.

Скромный прогноз

Поступления от Захарченко и Хорошавина - исключительные для бюджета случаи, следует из данных федерального казначейства. Средний российский коррупционер гораздо беднее.

По прогнозам казначейства, в 2019-2024 годах у коррупционеров изымут 1,8 млрд рублей. Эти данные приведены в пояснительной записке к законопроекту "Единой России".

Получается, что за шесть лет каждый год государству в среднем будет поступать от коррупционеров по 300 млн рублей.

Эти деньги составляют 0,004% от потребностей пенсионного фонда в 2018 году. Их хватит на 21 минуту выплаты пенсий.