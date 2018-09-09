В Питере - бить, или Старик и дети. Фото пенсионных протестов в России

Правообладатель иллюстрации Mikhail Pochuyev/TASS Image caption В Москве на акцию вышло несколько тысяч человек

В единый день голосования в десятках российских городов прошли оппозиционные митинги против пенсионной реформы. Счет задержанных пошел на сотни, самые массовые задержания были в Санкт-Петербурге. Там полиция действовала жестче всего, хотя власти согласовали акцию.

Всероссийский митинг 9 сентября состоялся по призыву оппозиционера Алексея Навального. Сам он участия в "социальном протесте" не принял - его задержали еще 26 августа, он получил 30 суток ареста за призывы к несанкционированной акции "Забастовка избирателей", которая состоялась полгода назад.

В Москве и многих других городах акции были не согласованы. Полиция, по данным правозащитного медиа-проекта "ОВД-Инфо", задержала более 800 человек по всей стране. Больше всего - 354 - в Санкт-Петербурге, где власти согласовали акцию. На втором месте Екатеринбург - 129 задержанных. Тройку "лидеров" замкнул Краснодар - 60 человек.

Полиция постаралась задержать организаторов акций первыми еще до начала митингов, в Москве ей это удалось. "Картинка одна и та же, они конкретно задерживают всех медийных лиц, всех координаторов, всех узнаваемых. Они считают, что таким образом нас они могут обезоружить", - говорил координатор штабов Навального Леонид Волков в эфире "Навальный Live".

Русская служба Би-би-си коротко и наглядно рассказывает, как прошли акции в двух российских столицах.

Москва: праздничные задержания

Правообладатель иллюстрации Mikhail Pochuyev/TASS

В Москве протестующие начали собираться с 14 часов дня. Утром была задержана юрист ФБК Любовь Соболь (к вечеру ее отпустили), накануне задержали сотрудника ФБК Георгия Албурова и оппозиционера Владимира Милова.

Всего на Пушкинской площади в центре Москвы собралось несколько тысяч человек. Точное число оценить было сложно, потому что в этот же день было много гуляющих по центру - в Москве отмечают день города.

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Тверская улица была пешеходной, и недалеко от Пушкинской площади располагались рамки металлоискателей.

У памятника Пушкину собрались в основном молодые люди, у многих из них были плакаты штаба Навального. Лозунги и надписи на плакатах покрывали очень широкий круг тем, начиная от собственно пенсионной темы митинга - "Родился, потерпел и умер", заканчивая более общими, вроде "Нет войны!" и совсем неожиданными: "Сечин вор". К митингующим вышел Владимир Жириновский, но вскоре ушел под крики "Позор!"

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Полиция призывала всех разойтись, через некоторое время толпа решила прогуляться. Возле рамок металлоискателей митингующие повернули назад. Улицу перекрывали заграждениями. Отдельные протестующие пытались прорваться и через них.

Митингующие ушли с Тверской на Дмитровку. Там они почти дошли до здания Госдумы, но протестующих встретила цепочку полицейских. Те начали выдавливать их обратно в сторону Страстного бульвара.

Правообладатель иллюстрации Anadolu Agency via Getty Images

Часть протестующих побросали объемные белые мешки на дорогу, перекрыв движение полицейской легковушке. Молодые люди показали машине средний палец и убежали.

По оценке "ОВД-Инфо", в Москве полиция задержала более 30 человек. Столичный ГУВД сообщил о "нескольких" задержанных.

Правообладатель иллюстрации Mikhail Pochuyev/TASS via Getty Iamges

На одного человека завели уголовное дело по статье "применение насилия в отношении представителя власти", ему грозит до 10 лет лишения свободы.

К вечеру остатки протестующих собрались в парке "Зарядье" и у памятника Пушкину, но в целом акция подошла к концу.

Санкт-Петербург: дым в толпе и ребенок в автозаке

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Санкт-Петербург 9 сентября поставил рекорд по числу задержанных на митинге. "ОВД-Инфо" сообщил, что им известны имена 354 задержанных, а на самом деле их может быть еще больше. По данным "Фонтанки", в автозаках оказались около 500 человек.

Правообладатель иллюстрации OLGA MALTSEVA/AFP via Getty Images

Сначала городские власти согласовали мероприятие на площади Ленина у Финляндского вокзала, но 6 сентября рядом с заявленной площадкой прорвало трубу. Вечером того же дня чиновники якобы отправили активистам штаба Навального уведомление об опасности проведения акции на площади Ленина из-за ремонтных работ на трубопроводе. Позже в администрации города уточнили, что согласование митинга не отзывали, а просто предупреждают об опасности из-за коммунальной аварии. Тем не менее Смольный предлагал перенести митинг в Удельный парк.

Правообладатель иллюстрации OLGA MALTSEVA/AFP via Getty Images

Оппозиция менять планы отказалась и к 14:00 вывела людей на площадь к вокзалу. Почти сразу на площади перед вокзалом сработала дымовая шашка. Полиция начала задержания. В автозаке оказался школьник, который залез на столб с дорожными знаками. СМИ писали, что ему удалось сбежать.

Правообладатель иллюстрации OLGA MALTSEVA/AFP via Gety Images

Задержали и пожилого мужчину. Ему стало плохо, протестующим пришлось нести его в руках в магазин, отмечала "Фонтанка". Еще одному участнику акции полиция разбила голову. От дубинок полиции пострадали и несколько журналистов.

Правообладатель иллюстрации OLGA MALTSEVA/AFP via Getty Images

Толпа отправилась с площади Ленина в соседний Финский переулок, полиция перекрыла выход с него. Митингующие начали скандировать "Полиция с народом", в ответ ОМОН начал резать толпу на секторы и забирать протестующих в автозаки.

Люди отправились на шествие по Пироговской набережной, полиция продолжила задержания - людей уводили уже не в автозаки, а в обычные городские автобусы. Шествие завершилось на Невском проспекте.

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