Тату за еду: на что идут люди, чтобы бесплатно поесть

Правообладатель иллюстрации RedRum Tattoo

Российское отделение американских пиццерий Domino's Pizza пало жертвой своей же популярности, когда 31 августа объявила о проведении акции с татуировками своих поклонников. Но пионерами тату-маркетинга они не стали.

Всем желающим предложили набить тату с логотипом компании и выложить фотографию в соцсети с хэштегом #доминоснавсегда. За это в Domino's пообещали сертификат на ежегодные 100 пицц в течение 100 лет.

Но уже 3 сентября в Domino's заявили, что в акции участвуют только первые 350 человек.

"Друзья, у нас уже есть 350 участников!!! Новые татуировки по акции #доминоснавсегда не принимаем!" - отметили представители пиццерии.

Ещё в понедельник компания наглядно продемонстрировала, что подразумевает под открытыми частями тел.

Счастливые "ранние пташки" уже начали пользоваться сертификатом - и судя, по некоторым постам, довольны обилием пиццы.

"Я только что хотела тебя пригласить в Domino's, но вспомнила что ты не Domino's, а полный Dinamo's", - расстроились те, кому сертификаты пиццерии уже не достанутся.

Правообладатель иллюстрации @detskie_fotki Image caption В Domino's намерены внимательно осматривать тату гостей, предъявляющих сертификаты

Тату-маркетинг

Требующий от клиентов как минимум смелости маркетинговый прием давно обкатан на американском рынке.

Почти 20 лет назад владельцы небольшой мексиканской закусочной в Сан-Франциско Casa Sanchez решили привлечь клиентов, пообещав им пожизненные бесплатные ланчи за тату с изображением фирменного логотипа - веселого мексиканца в сомбреро верхом на кукурузе.

Правообладатель иллюстрации Joe Amon Image caption Бесплатные буррито оказались очень популярной едой среди жителей Сан-Франциско

От предложения пришлось отказаться после того, как число людей с подобными татуировками перевалило за 50. Но через 10 лет семья Санчес, владельцы этого небольшого ресторана, решили вернуть предложение бесплатной еды за тату.

Уже несколько лет подряд небольшая сэндвичная сеть Melt в штате Огайо предлагает клиентам пожизненную ссылку в 25% на свою продукцию за татуировку с изображением фирменного бутерброда с сыром.

Фотографии преданных фанатов с тату появляются на сайте компании в разделе "Галлерея Тату Мелт", где на сегодняшний день опубликовано более 800 снимков.

Нью-йоркская риелтерская компания Rapid Realty пошла еще дальше и использует тату как способ мотивации и повышения лояльности своих сотрудников. Тем за татуировку повышают зарплату на 15%.

Оголиться ради скидок

Один из самых популярных форматов акций, когда компания требует от своих клиентов лояльности - раздевание за получение крупных скидок. Так, одно из челябинских кафе предложило посетителям раздеться ради бесплатной еды.

Впрочем, ради скидок и призов некоторые готовы пойти еще дальше.

В позапрошлом году ради конкурса местного салона связи с розыгрышем iPhone 7 житель украинского Днепра Максим Лебедь сменил паспорт на "телефонное имя". Тем не менее, он не выиграл приз, поскольку нашлись и другие жители города, пожелавшие поменять ID.