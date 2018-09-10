Пресса Британии: надо быть готовыми к российской угрозе нового типа

В обзоре британской прессы:

Отравителей Скрипалей смогут задержать лишь в Европе

Times пишет о том, что подозреваемые в совершении отравления "Новичком" в Британии российские граждане вряд ли когда-нибудь предстанут перед судом.

Такое мнение высказал министр внутренних дел страны Саджид Джавид. ЧГлава Хоум-офиса стал первым официальным лицом в Британии, кто прямо сказал, что Россия возможно никогда не позволит им покинуть страну и оставит пару в недосягаемости для британского правосудия.

Но европейский ордер на арест подозреваемых Боширова и Петрова был выдан, как сообщил министр, и они могут быть арестованы, если покинут Россию.

Также издание пишет, что слухи о том, что исполнители преступления имели сообщника или пособника в Британии, не нашли подтверждения: никого кроме Петрова и Боширова не подозревают в прямой связи с распылением "Новичка" у входной двери Скрипаля.

Перед лицом российской угрозы безопасность Британии нуждается в реорганизации

"Британия стоит перед угрозой нового типа со стороны России" - под таким заголовком Times публикует статью известного публициста Эдварда Лукаса.

"На прошлой неделе, - рассказывает в самом начале статьи Лукас, - как раз в то время, когда Тереза Мэй выступала в парламенте с обличением России за нападение в Солсбери, мой мобильный телефон перестал работать. Оказалось, что кто-то - не я - сообщил, что он украден. Мой спутник во время обеда немедленно предположил, что сделали это русские, чтобы не позволить мне в такой день выступать с комментариями по радио".

Еще несколько лет назад, пишет Лукас, подобного рода реакция была бы чистой паранойей. Однако после отравления Скрипаля и его дочери настрой британцев по отношению к России резко изменился. Больше никто не спорит о том, зловреден ли режим Владимира Путина. Вместо этого британцы пытаются разобраться в природе этого зла и понять, что с ним делать.

Целый ряд вопросов касается до сих пор остающихся во многом загадочными событий в Солсбери. Что послужило поводом для покушения? Было ли оно на самом деле, как утверждает британское правительство, разовым враждебным актом по отношению к стране?

По мнению автора статьи, более вероятным объяснением представляется то, в соответствии с которым Скрипаль, ветеран ГРУ, каким-то образом досадил своим бывшим шефам. New York Times считает, что он помогал испанским властям в их операции против связанных с Кремлем преступных группировок в Испании.

Достойно похвалы в адрес Скрипаля, если это действительно так. Еще один бывший российский разведчик Александр Литвиненко также оказывал услуги испанцам в их борьбе против мафиози в 2005 году и также был отравлен российскими агентами год спустя. Обладал ли Скрипаль достаточной защитой? А как дело обстоит с другими потенциальными жертвами подобного рода нападений в Британии?

Сам подход к информации тоже должен измениться, считает Лукас. Полиция умело сопоставила разрозненные данные камер наружного наблюдения, телефонных переговоров и авиаперелетов для выяснения личностей двух предполагаемых киллеров. Недостатка в конспирологических теориях нет. В их числе определенные нестыковки в последовательности событий в день отравления и оказавшаяся для бедных домашних животных Скрипаля смертельной неспособность их накормить в течение нескольких последующих дней.

Большая часть всех этих предположений недостойна серьезного внимания. Однако концентрированные усилия российской пропаганды и дезинформации направлены на то, чтобы перекрыть разрозненные попытки британской полиции, представителей службы здравоохранения, правительства и других объяснить, что, собственно, произошло.

"Главный и до сих пор неусвоенный урок состоит в том, что пропагандисты неприятеля вместе с нашими собственными скептиками хватаются за любые нестыковки или умолчания в наших официальных заявлениях, - пишет далее Лукас. - Критика с их стороны мгновенно подхватывается в соцсетях и доверчивыми и падкими на сенсационные противоречия медиа. Мы должны лучше готовиться для предотвращения подобного рода критических выпадов вместо того, чтобы пытаться задним числом их опровергать. Наша тактика в информационной войне - лишь часть более общего круга вопросов относительно стратегии реагирования на действия враждебного государства, которые до поры до времени невозможно квалифицировать как открытую войну".

Британский подход к этой стратегии остается фрагментарным. Полиция охотится за преступниками. Контрразведка ловит шпионов. Дипломаты ведут переговоры. Финансовые регуляторы пытаются отслеживать грязные деньги (по большей части безуспешно). Эксперты по кибербезопасности защищают наши данные и компьютеры. Государственные СМИ либо проясняют, либо наоборот затуманивают факты, в зависимости от полученных инструкций. Политики делают громкие заявления.

Координации между всеми этими действиями почти нет. Противник же прибегает к многосторонней и многогранной тактике, зачастую с феноменальной скоростью. Он готов идти на риск, на экономические потери ради распространения лавины лжи вокруг своих действий. Наша защита беспорядочна, чересчур осторожна и осуществляется разрозненными и зачастую действующими в собственных интересах ведомствами.

"Угроза со стороны России куда более глубокая и серьезная, чем уже привычная для нас угроза со стороны терроризма, - говорится далее в статье Times. - Управляемое Кремлем государство не признает международных норм и применяет тактику террора типа убийств и кибератак. Оно проповедует разлагающую нео-нигилистскую идеологию, основанную на антизападных постулатах. В его распоряжении целая сеть открытых и тайных сторонников. И в его распоряжении ресурсы огромного государства - от экономического давления до сверхтихих подводных лодок, способных незаметно войти в наши территориальные воды и контролировать жизненно важную подводную инфраструктуру. Поэтому одного улучшения координации недостаточно. Нам нужны силы сдерживания".

По мнению Лукаса, это подразумевает ряд болезненных решений. Британии, по всей видимости, предстоит повысить расходы на оборону и, разумеется, изменить их структуру. Ракеты способны отразить ядерную атаку, но больше ни на что они не способны. Британские дорогостоящие новые авианосцы заслужили похвалу со стороны американцев, но малопригодны для защиты нас или наших ближайших союзников. Давнишний и закоренелый британский скепсис по отношению к общеевропейской системе безопасности требует пересмотра.

"Главное состоит в том, что мы должны пересмотреть нашу бизнес-модель, - резюмируется в статье Times. - Десятилетиями наши банкиры, юристы и бухгалтеры выступали пособниками иностранных клептократов, ворующих, прячущих и отмывающих колоссальные деньги. Многие в Сити полагают, что наступающая вместе с "брекситом" дерегуляция упростит, а не затруднит этот процесс. Мы должны лишить их этих надежд и наоборот вселить в них тревогу о том, что касается их прежних услуг сомнительного рода клиентам. Наша алчность до грязных денег до сих пор была нашей ахиллесовой пятой. Но она же открывает путь давления на Путина и его приспешников в будущем - если только мы готовы пожертвовать связанной с ней легкой прибылью".

От наступления России в Сирии населению будет только хуже

Поддерживаемое Россией наступление на Идлиб спровоцирует бойню или вызовет массовое бегство населения - предостерегает в своей редакционной статье Financial Times. Сирийские и российские истребители контролируют воздушное пространство и наносят авиаудары, жертвами которых становятся и мирные жители, включая детей. Российские военные корабли в Средиземном море ждут команды начать обстрел.

После уничтожения Хомса, Алеппо и многих других анклавов повстанцев, ставшего возможным с вмешательством России в гражданский конфликт в Сирии в 2015 году, судьбу Идлиба предсказать нетрудно. Россия назвала его осиным гнездом террористов. Однако в анклаве проживает три миллиона мирных граждан, наряду с десятками тысяч мятежников, во главе которых стоят связанные с "Аль-Каидой" джихадисты. Половина населения Идлиба - беженцы, прибывшие сюда, скрываясь от военных действий в других районах страны.

Если силы Асада станут прибегать к такой же тактике, как и прежде, бойня может принять даже более ужасающие масштабы, считает издание. В Европе хотят скорейшего завершения конфликта, который тянется уже дольше, чем Вторая мировая война. Однако в ближайшие недели он, похоже, вновь окажется в центре внимания. По одному из мрачных прогнозов, сотни тысяч беженцев пересекут границу, присоединившись к 3,5 миллиона уже находящихся в Турции.

Это, в свою очередь, усилит давление на Анкару с требованием открыть этим людям двери в Европу или же даст авторитарному турецкому лидеру Эрдогану рычаги давления в его переговорах с европейскими странами. Еще более зловещим представляется вариант, при котором Турция будет держать свои границы на замке, что станет смертным приговором для оказавшихся в западне жителей Идлиба.

В пятницу Эрдоган встречался с лидерами России и Ирана в Тегеране. Встреча эта ни к каким практическим шагам по предотвращению наступления не привела, и теперь непонятно, что может остановить Асада.

Дональд Трамп предупредил о возможных последствиях. Однако, как и европейцы, США, кажется, больше всего мотивированы желанием поскорее закончить конфликт. В течение последнего месяца США и Великобритания сократили - за исключением гуманитарной помощи - поставки в контролируемые повстанцами районы. Путин тем временем не устает повторять в разговорах с западными странами, что единственная надежда на стабильность и на возвращение беженцев состоит в том, чтобы позволить Асаду выиграть войну.

"Такого рода тактика российского президента, похоже, приносит плоды, - говорится далее в статье FT. - Однако в этом подходе таится множество опасностей. Во-первых, нет никаких признаков того, что Асад позволит беженцам вернуться - именно это главным образом волнует Ангелу Меркель. Война вынудила бежать из страны 6 миллионов человек, главным образом суннитов, которые противостоят представляющему меньшинство населения страны алавитскому режиму. У его лидера нет никаких причин позволить тем, кто пытался его свернуть, вернуться в страну".

Свидетельство тому - и новый закон о собственности. По сути дела, он экспроприирует имущество беженцев, лишая их каких бы то ни было возможностей вернуться. А бои за Идлиб спровоцируют новый исход, сопоставимый по масштабам с 2015 годом, который привел к резкому росту популизма в Европе.

"Конца войне в Сирии без политического решения не будет, Россия пытается привлечь Германию и Францию вместе с Ираном к совместным усилиям по выработке новой формулы. Если такая встреча может выиграть время для Идлиба, ее, безусловно, стоит приветствовать", - заключает FT.